Mariano Soso volvió a ser expulsado, pero Defensa y Justicia le ganó con diez jugadores a Unión

La noche en Florencio Varela volvió a desbordar a Mariano Soso. El entrenador de Defensa y Justicia fue expulsado otra vez, luego de una reacción fuera de control de Rubén Botta, en medio de empujones y golpes, que dejó a su equipo sin conducción en un momento sensible de un partido que todavía estaba abierto. Sin embargo, lograron vencer a Unión por 2-0 como local en la fecha 12 del Torneo Apertura.

El detonante fue la expulsión de Botta, tras una infracción de Juan Ludueña sobre Juan Manuel Gutiérrez. La reacción del volante, que descajado se cruza con Mauro Pitton y lo golpea y mete un cabezazo, derivó en la roja. Incluso durante el tumulto que se armó tras esta primera reacción desmedida, también lanzó un golpe hacia Lautaro Vargas. La expulsión resultó inevitable y, por la violencia de los hechos, no dejó lugar a discusiones.

La decisión del árbitro Felipe Viola, sin embargo, generó una protesta inmediata del banco local, con Soso como principal protagonista. El técnico, tras ver la roja, le pidió al juez que le explique el motivo de su tarjeta, sin lograr una respuesta y teniendo que retirarse.

Previamente, Pittón había tenido un cruce con Soso diciéndole “andá para allá, fantasma”, según reconstruyeron los periodistas de campo de juego que cubrieron el partido para la señal TNT Sports Premium. Al finalizar el encuentro, el propio capitán de Unión habló sobre la reacción de Botta: “Reaccionó mal, me dio un cabezazo, pero ya está, son cosas del partido”.

La jugada que originó todo también dejó cuestionamientos cruzados. Desde Defensa y Justicia interpretaron que Pittón debió haber sido expulsado por una segunda amonestación tras la infracción previa sobre Gutiérrez. Tuvieron razón, la acción ameritaba la segunda amarilla de Viola, pero el juez lo perdonó. Esa lectura alimentó el malestar del público local, aunque nada justifica la reacción posterior del jugador.

El episodio no aparece aislado. Apenas unos días antes, Soso ya había protagonizado otra expulsión, dejando una escena de fuerte tensión tras el empate frente a Central Córdoba. Aquella vez, luego de un penal sancionado a instancias del VAR, el entrenador encaró al árbitro Bryan Ferreyra en la zona interna del estadio y descargó una dura acusación: “¡Están amañando el fútbol argentino, viejo. Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? ¡No tenés dignidad, viejo!”.

A pesar de la expulsión, no recibió sanción disciplinaria y pudo estar en el banco en la goleada 5-2 ante San Lorenzo, en condición de visitante. Incluso en el momento de retirarse del campo en este partido, las cámaras captaron sus gestos de desconcierto y enojo. “¿Por qué me expulsaste?”, se le leyó en los labios, mientras abandonaba la zona técnica.

Mariano Soso reclamándole en el pasillo interno al juez de Defensa y Justicia-Central Córdoba Captura X

El segundo tiempo comenzó con un escenario adverso para el equipo de Florencio Varela: un jugador menos y sin su director técnico en el campo. Soso siguió el partido desde una de las ventanas del estadio, muy activo gritando y dando indicaciones, mientras el marcador permanecía 0 a 0 y el desarrollo exigía una respuesta futbolística que pudiera compensar el golpe anímico.

En ese contexto, la figura de Cristopher Fiermarín tomó protagonismo. El arquero sostuvo a Defensa y Justicia con varias intervenciones decisivas, en un tramo en el que Unión aprovechó la superioridad numérica para instalarse en campo rival y generar situaciones de riesgo.

Esa resistencia encontró premio en el tramo final. A los 70 minutos, Defensa y Justicia logró romper el equilibrio a partir de una de sus especialidades: la pelota parada. Aaron Molinas ejecutó un envío desde poco más allá de la mitad de la cancha, con dirección al área, que superó a todos en su recorrido. La pelota cruzó el área sin desvíos hasta el segundo palo, donde apareció Lucas Souto. El defensor se filtró a espaldas de la última línea y empujó el balón para establecer el 1-0, en una acción que combinó precisión en la ejecución y lectura del espacio para capitalizar un envío largo que parecía no llevar peligro.

El gol reconfiguró el desarrollo. Defensa y Justicia encontró una ventaja inesperada en un contexto adverso, gracias a su eficacia en una jugada preparada. Unión, obligado por el resultado y con superioridad numérica, intensificó su búsqueda en los minutos siguientes, pero volvió a encontrarse con la seguridad de Fiermarín, que sostuvo la ventaja en el momento más exigente del encuentro.

El grito de Juan Gutiérrez @liga AFA

A los 79 minutos, el equipo de Florencio Varela volvió a golpear, esta vez desde una recuperación en campo propio tras un mal córner del rival. Unión ejecutó el tiro de esquina sin precisión, la jugada derivó en una disputa entre el uruguayo Gutiérrez y Santiago Grella —reclamada como infracción por todo el conjunto santafesino— y el uruguayo se quedó con la pelota.

Gutiérrez emprendió una corrida en soledad y definió en el mano a mano para marcar el 2-0 final. La acción, rápida y directa, terminó de inclinar el partido en favor de Defensa y Justicia, que transformó la adversidad en contundencia. El delantero uruguayo marcaba por segundo partido consecutivo y sería elegida la figura del encuentro.

Lo mejor del partido

La reacción de Unión llegó de inmediato, con un cabezazo que terminó en la red, pero la conquista fue invalidada rápidamente por posición adelantada. La decisión del asistente desactivó cualquier intento de descuento y sostuvo una diferencia que ya resultaba difícil de revertir.

Soso levantaba el puño desde la ventana. La nueva victoria de Defensa, tras la derrota de Vélez, lo mantiene como el único invicto del torneo y segundo de su grupo A, a tres puntos del primero. El partido deja a un equipo que, a pesar de la adversidad de jugar con 10 y sin su entrenador en la cancha, logró encontrar las respuestas. Aunque la expulsión de su DT empieza a ser una tendencia en los partidos como local.