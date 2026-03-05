Marruecos se queda sin entrenador a 98 días del Mundial: Walid Regragui se fue tras la final polémica de la Copa África

A 98 días del comienzo del Mundial 2026, Marruecos atraviesa un terremoto deportivo e institucional. La federación del país resolvió poner fin al ciclo de Walid Regragui, el entrenador que condujo al seleccionado a la histórica semifinal de Qatar 2022 y lo consolidó como una de las potencias emergentes del fútbol africano. La decisión llega después de varias semanas de tensión, luego de la polémica final de la Copa de África y en un contexto de cuestionamientos internos al proyecto deportivo.

La noticia sorprendió por el momento elegido. Marruecos integrará el grupo C del Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, junto con Brasil, Escocia y Haití. La salida del entrenador se produce cuando la preparación para la competencia ya estaba en marcha, con dos amistosos pautados con Ecuador y Paraguay para marzo, y con el equipo considerado como uno de los representantes africanos con mayores aspiraciones.

El propio entrenador dio la noticia de su marcha en su cuenta de Instagram. “Siempre Marruecos. Dios, País, Rey. Gracias”, escribió el técnico, que acompañó el mensaje con un vídeo.

Regragui, de 50 años, había asumido el cargo en 2022 y rápidamente marcó un hito en la historia del país. Bajo su conducción, Marruecos alcanzó el cuarto puesto en Qatar, la mejor actuación de una selección africana en una Copa del Mundo. Aquella campaña incluyó triunfos resonantes ante España y Portugal, y una estructura defensiva que se convirtió en marca registrada del equipo.

Su ciclo también dejó números contundentes. Dirigió 49 partidos, con 36 victorias, ocho empates y apenas cinco derrotas. Tras el Mundial, el seleccionado llegó a encadenar 19 triunfos consecutivos y se consolidó como uno de los conjuntos más competitivos del continente.

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, es lanzado al aire por sus jugadores mientras celebran la victoria en el partido de ftbol de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Marruecos y Portugal en el estadio Al-Thumama dpa

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar con los resultados en la Copa de África. Marruecos no logró el título en las ediciones recientes y quedó a un paso de conquistar el trofeo en el torneo disputado este año como anfitrión. La escandalosa derrota ante Senegal por 1-0 en la prórroga, en una final cargada de polémica arbitral y tensión en Rabat, profundizó el desgaste del ciclo.

El partido dejó secuelas. Hubo sanciones disciplinarias de la Confederación Africana de Fútbol y el clima político y deportivo se volvió cada vez más áspero. En los días posteriores, crecieron las versiones sobre un posible final anticipado del proceso.

Los jugadores de Marruecos y Senegal se pelean tras pitarse un penal en la final de la Copa Africana de Naciones, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Según reveló The Athletic en las semanas previas a que se confirme la noticia, la federación ya analizaba alternativas para el cargo mientras aumentaban las críticas al estilo de juego del equipo y a la imposibilidad de conquistar la Copa de África, pese a la inversión en infraestructura y desarrollo futbolístico del país. La presión interna también creció por las altas expectativas generadas tras el Mundial de Qatar.

Otro factor que tensionó la relación con los dirigentes fue la discusión económica. Distintas versiones señalaron desacuerdos por premios y compromisos financieros vinculados a la actuación en Qatar 2022. Aunque esas diferencias habrían sido resueltas en las últimas semanas, el desgaste político y deportivo ya parecía irreversible.

Mohamed Ouahbi, reciente campen del Mundial Sub 20 con la seleccin marroqu AP

La federación marroquí apunta ahora a un recambio interno para afrontar el Mundial. Todo parece indicar que el sucesor será Mohamed Ouahbi, de 49 años, técnico del seleccionado Sub 20 que el año pasado se consagró campeón mundial en Chile tras vencer en la final a la Argentina. El entrenador belga, de origen marroquí, encabezaría un cuerpo técnico renovado acompañado por João Sacramento y Youssouf Hadji.

Quien asuma heredará un desafío considerable. Marruecos ya no es un equipo que aspira solo a competir en los grandes torneos. Después de la revolución deportiva de los últimos años y de la histórica campaña en Qatar, la expectativa del país es consolidarse entre las selecciones más fuertes del fútbol mundial.