Rompió el silencio el jugador llamado “bobo” por Lionel Messi: “Me dijo palabras irrespetuosas”

La selección argentina dio un nuevo paso hacia su gran objetivo de alzar la Copa del Mundo. Este viernes, por los cuartos de final, venció a los Países Bajos en los penales, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y suplementario. En un partido reñido, con superioridad de la albiceleste en varios momentos, el trámite se igualó en el décimo minuto de adición dado por el árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz con el segundo tanto de Wout Weghorst.

Una vez finalizado el encuentro, con las pulsaciones a mil por una definición infartante desde los doce pasos, los jugadores argentinos se desahogaron en un festejo efusivo, que incluyó varias chicanas a los jugadores contrarios, acusados de querer amedrentar a quienes iban a ejecutar los penales.

En el caso de Lionel Messi, su pica estuvo con el técnico Louis van Gaal, a quien le dedicó el festejo del gol y luego, en diálogo con el periodista Gastón Edul, trató de “bobo” a Weghorst, el cual intercambió algunas palabras con los allegados argentinos en zona de vestuario.

Weghorst habló sobre su cruce con Messi en cuartos del Mundial

Tras los cruces de palabra, el lungo atacante neerlandés, que ingresó en el complemento y marcó los dos goles de su equipo, habló con TyC Sports sobre lo sucedido y dio su versión: “Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Fue realmente decepcionante”.

Con la victoria consumada, la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni ya piensa en lo que será el encuentro de semifinales ante Croacia, a disputarse el próximo martes, desde las 16.

Las declaraciones de Lionel Messi que apuntaron contra van Gaal y el arbitraje

El astro argentino tuvo una noche especial en Qatar. Con un protagonismo absoluto en el campo de juego con una asistencia en el gol de Nahuel Molina y su gol de penal, Lionel Messi tuvo un capítulo aparte con el entrenador van Gaal y con el árbitro español Mateu Lahoz.

En diálogo con la prensa, luego de la finalización del partido, el jugador del París Saint Germain se manifestó sobre la estrategia de juego que empleó Países Bajos bajo la tutela del experimentado entrenador, quien, al finalizar el encuentro, dejó su cargo: “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos, te complican de esa manera”.

Por último, puntualizó sobre la actuación de Lahoz, a quien criticó por su manera de llevar adelante el encuentro y puso el ojo en la FIFA para las próximas designaciones arbitrales: “Del arbitraje mucho no se puede hablar porque te sancionan y no podés ser sincero. La FIFA tendría que rever estos casos, un árbitro de esta altura no puede dirigir este partido de cuartos de final. Por culpa de él terminamos en prórroga, todas las chiquitas para ellos y siempre te jugaba en contra con algunos detalles para inclinar la cancha”.

