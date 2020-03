El periodista develó una interna del equipo xeneize y vinculó la actitud del delantero con su ausencia en la lista de jugadores que viajó a Caracas para el debut de la Copa Libertadores. Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 15:37

Boca Juniors le ganó a Colón de Santa Fe por la 22° jornada de la Superliga y estiró la definición del torneo hasta la última fecha.

Cuando todos pensaban que el campeón del torneo se decidía antes de su finalización, la senda victoriosa del equipo de Miguel Ángel Russo está obligando a decidir el nombre del campeón en el último capítulo; más aún, luego del inesperado empate de River Plate en condición de local ante Defensa y Justicia.

Por ese motivo, no es sorpresivo que el plantel del equipo que está logrando esta remontada festeje, aunque sea de manera provisoria, su crecimiento. No obstante, sí llama la atención que uno de sus miembros más importantes no forme parte de la celebración.

Según reveló el periodista Martín Costa en el programa Halcones y Palomas de TNT Sports, el futbolista de Boca Juniors Mauro Zárate "agarró el celular y se fue para el micro", mientras sus compañeros festejaban la conquista en el vestuario visitante del Cementerio de los Elefantes.

En ese sentido, el periodista que cubre Boca vinculó la actitud del ex delantero de Vélez Sarsfield con su ausencia en la lista de jugadores que viajó a Caracas para el debut de la Copa Libertadores ante el equipo que lleva el mismo nombre de la ciudad venezolana. En la mañana del lunes, había trascendido que Zárate no formaría parte de la delegación por una inflamación, aunque el club no emitió ningún parte oficial.

El viajaba para jugar. Yo lo tenía a Zárate de titular contra Caracas. De arranque, en la cabeza de todos, estaba que Mauro jugara por Tevez. Martín Costa

"El viajaba para jugar. Yo lo tenía a Zárate de titular. De arranque, en la cabeza de todos, estaba que Mauro jugara por Tevez. Después, si el sábado volvió a sentir la molestia que traía hace un par de días, no sé.", explicó el periodista.

Boca Juniors visita este martes a Caracas en Venezuela en el marco de la primera jornada de la Copa Libertadores 2020, competencia de la que quedó eliminado en la instancia de semifinales en su anterior edición.

El próximo sábado, en tanto, el conjunto de La Ribera recibe a Gimnasia (LP) por la 23° fecha de la Superliga, mientras que River Plate, el puntero del campeonato, visita a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.

El equipo de Miguel Russo depende del resultado de River para definir su suerte. ¿Cuál será?