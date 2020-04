Martín Demichelis durante un entrenamiento en el Mundial de Brasil 2014. Fuente: Archivo

28 de abril de 2020 • 16:49

El exfutbolista Martín Demichelis dialogó con 90 Minutos de Fútbol en Fox Sports, y contó su deseo de que Marcelo Gallardo se quede en River "10 o 15 años más". Además, reveló la incidencia que tuvo una frase de Oscar Ruggeri sobre su ánimo durante el Mundial 2014 .

"Oscar, dejame que te cuente una anécdota del Mundial. Siempre te tuve gran admiración: primero, por ser un espejo en la posición. Después, creo que tenemos cosas en común, y nacimos cerca (ambos son de dos pueblos de la provincia de Córdoba: Justiniano Posse y Corral de Bustos, respectivamente)", le dijo Micho al Cabezón, para luego dar comienzo a la anécdota.

"Se me estaba pasando el Mundial. Y yo no me aguantaba más en esa situación. Uno no puede demostrar descontento. Pero con mi personalidad, no me aguantaba más . Un día me fui a dormir la siesta antes del entrenamiento, hasta que me llamó un amigo del pueblo y me dijo: '¿Viste lo que dijo Ruggeri? Yo soy Demichelis a los 34 y se me esta pasando el Mundial, voy, le tomo la puerta a Sabella y le digo: me pones, me pones, me pones' . Eso me dio coraje. Pero me quedaba un entrenamiento y tenía que hacerlo bien. Por suerte, me salió un gran entrenamiento".

Luego, contó: "Terminado el entrenamiento, Alejandro se me escapó. Me quedó Claudio (Gugnali, ayudante de campo) cerca y le dije: 'Quiero hablar con Alejandro'. Claudio entendió y yo esperaba cenar con el equipo y posteriormente le iba a ir a tumbar la puerta . Empezamos a cenar, y 5 minutos antes, lo llamaron a Leo, me llamaron a mí y me dijeron: 'vas a jugar vos'".

Hasta los cuartos de final del Mundial, Demichelis era suplente de Federico Fernández. A partir del partido contra Bélgica, el por entonces defensor del Bayern Múnich se ganó la titularidad y no salió más del equipo.

La jugada del gol de Gotze

Por otra parte, contó que nunca más volvió a ver la final contra Alemania, pero sí la jugada del gol, en la que él fue protagonista central: "No me quiero justificar, pero hay diferentes maneras de trabajar con los entrenadores. Yo trabajé en los últimos años con (el chileno Manuel) Pellegrini, que los defensores nos vamos a la espalda del lateral y el volante se mete como central. Hay jugadas tan rápidas... Me puedo ir yo a la espalda porque Javi (Mascherano) se mete. Si vos ves quién está ayudando a (Pablo) Zabaleta en la jugada del gol, es Mascherano. Yo me había adelantado a presionar. A veces, te perdés con la pelota, y él (Mario Gotze) aprovechó un espacio porque nos habíamos distanciado con (Ezequiel) Garay".

Cuando Francescoli lo llamó para ir a River

Finalmente, contó por qué finalmente no volvió a vestir la camiseta de River en el final de su carrera: "Cuando lo venden al melli Funes Mori se había instalado mi nombre. Ahí éramos cuatro centrales en el City . Hablé con Pellegrini y con el club, y se abría un lugar para ir. La verdad que Gallardo apostó por un jugador que anteriormente al melli le había dado mucho éxito (Éder Álvarez Balanta)".

"Cinco meses después, (Álvarez Balanta) no le dio buenos resultados. Entonces en diciembre me vinieron a buscar, pero yo era titular con Nicolás Otamendi y el City les dijo que no. Luego, terminé mi contrato con el City y me llamó Enzo (Francescoli). Para ese momento yo me había radicado en España. Luciano Lollo no había pasado la revisación. Le dije que sí a Enzo, pero necesitaba unos 10 o 15 días para entrenar, y al otro día reactivaron la contratación de Lollo", concluyó Demichelis.