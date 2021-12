Martín Palermo y el divertido homenaje que recibió en un casamiento de parte de un grupo de hinchas de Boca

Martín Palermo es uno de los grandes ídolos de la historia de Boca. Como máximo artillero, con 236 goles, y habiéndose consagrado campeón en 13 oportunidades, no quedan dudas de que el Titán es un símbolo Xeneize y los hinchas se lo siguen recordando. El actual entrenador de Aldosivi, que fue invitado a un casamiento durante el pasado fin de semana, recibió un divertido homenaje de parte de un grupo de fanáticos del equipo de la Ribera.

Un video, que fue filmado por un ex compañero del Loco en Boca, se viralizó a través de la redes sociales. Allí se lo ve a un grupo de personas cantándole a Palermo. En primer lugar, el ex goleador agita su brazo desde lejos, siguiendo el ritmo de los cantos y con gesto de agradecimiento. Pero poco después no dudó en dirigirse hacia donde estaban lo hinchas cantando y saltando, y se unió a ellos: “Muchas gracias Palermo, Muchas gracias Palermo, vos nos diste los goles, vos nos diste alegría, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, era el grito que sonaba en el salón del casamiento, entonado por los hinchas que con algarabía disfrutaban un momento único junto a su ídolo.

El ex futbolista, de 48 años, no fue la única persona vinculada al fútbol en ese evento. También estuvo el delantero de San Lorenzo Franco Di Santo, el ex Tigre Leonel Altobelli y el ex jugador de Quilmes Damián Leyes. Quien grabó el video que tuvo enorme repercusión en las redes sociales fue Cristian Pochi Chávez, un ex compañero de Palermo en Boca, con quien forjó una gran amistad.

Los pasos del Titán por Boca fueron repletos de éxitos. Al Xeneize llegó en el año 1997 y se quedó hasta fines de 2000, cuando emigró al fútbol europeo. Su regreso se produjo en 2004 y aquel segundo ciclo duró hasta 2011. Con 236 goles en 316 partidos, el Loco, además de ser es el máximo goleador histórico de la institución, conquistó 13 títulos. Una vez que puso fin a su carrera como futbolista profesional, se dedicó a ser entrenador y hoy está al frente de Aldosivi de Mar del Plata.