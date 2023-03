Mateo Retegui fue convocado por Roberto Mancini para ser parte de la selección de Italia

escuchar

Las miradas sobre el fútbol argentino están más filosas que nunca. Quizá así se pueda explicar que en los últimos días dos poderosas selecciones de Europa decidieron convocar a futbolistas nacidos en estas tierras para que sean parte de sus equipos. Hace algunos días se conoció el llamado a Chimy Ávila, rosarino que se desempeña en Osasuna, para sumarse a España, y en las últimas horas la selección de Italia citó a Mateo Retegui para la próxima fecha FIFA programada para marzo.

Si bien no se conoció la respuesta del delantero argentino al llamado del equipo que conduce Roberto Mancini, la convocatoria para sumarse a la selección de Italia es para la doble fecha de eliminatorias para la Euro 2024, para los duelos ante Inglaterra y Malta.

Mateo Retegui comenzó su carrera en las inferiores de River, luego se sumó a Boca, donde llegó a la máxima categoría y después pasó por Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y finalmente recaló en Tigre, equipo en el que mostró su mejor versión. En la última Liga Profesional fue el máximo artillero con 19 tantos, mientras que en el actual torneo, lleva seis en igual cantidad de encuentros.

Roberto Mancini había expresado su preocupación por el nivel y por las lesiones de los centrodelanteros que tenía en el radar para citar para estos dos partidos: “ Los problemas son serios . Ciro Immobile está fuera (lesión), y tal vez Giacomo Raspadori. Hay grandes interrogantes. Casi todos nuestros centrodelanteros han jugado muy poco en los últimos meses. No tenemos uno que sea titular, salvo Wilfried Gnonto, que jugó un poco más en Leeds y puede actuar en esa posición”, dijo el seleccionador italiano.

Y agregó: “Por lo demás, estamos mal: Gianluca Scamacca también está lesionado, Andrea Belotti juega poco. En la defensa y en el centro del campo hay soluciones. Es ahí en ataque que tenemos problemas, pero no porque no haya talento. Tienen que jugar y no juegan”, finalizó.

Los medios italianos consideran que este tipo de contratiempos en la conformación de la lista de Italia, son los que empujaron a Mancini a buscar alternativas y allí es que consideró convocar a Mateo Retegui para estos desafíos de marzo.

Zapelli, en la convocatoria del Sub 21 de la azzurra

La Federación Italiana de Fútbol le apuntó a otro argentino, pero para conformar el seleccionado Sub 21. Se trata de Bruno Zapelli, que juega en Belgrano de Córdoba. “Belgrano informa que el mediocampista Bruno Zapelli fue convocado por la Federación Italiana de Fútbol para representar a la selección sub 21 en amistosos ante Serbia y Ucrania, en las fechas FIFA del 24 y 27 de marzo próximos”, confirmó la entidad cordobesa en sus redes sociales.

En la cuenta oficial de Twitter se comunicó la convocatoria de Zapelli. “Felicitaciones, Bruno”, posteó el club de Barrio Alberdi, para el mediocampista de 20 años, nacido el 16 de mayo de 2002 en Villa Carlos Paz. Esta no será la primera experiencia europea para Zapelli. A los 11 años fue detectado por Villarreal, de España, que lo incorporó a sus categorías formativas.

Sin embargo, luego de permanecer durante dos años en el club valenciano, debió volverse a la Argentina con 13 años por una normativa de FIFA que le impedía a esa edad seguir en la institución europea. A su regreso, acudió a una prueba en Boca y fue seleccionado, aunque después no pudo quedarse en el xeneize porque no le ofrecían un lugar en la pensión.

En el regreso a Córdoba, tanto Talleres como Belgrano querían contar con el volante. Zapelli se inclinó por el conjunto del Barrio Alberdi. Debutó en primera división en 2020 y ya acumula 65 partidos y 4 goles.

