Diego Schwartzman rompió la seguidilla: en Indian Wells se impuso a Federico Coria y ganó al cabo de cinco derrotas en el circuito ATP

Diego Schwartzman, 38º del ranking mundial, volvió al triunfo en su presentación en el primer torneo Masters 1000 de la temporada, Indian Wells. al superar a otro argentino, Federico Coria, 64º, por 6-1 y 6-2, después de cinco caídas sucesivas en el circuito ATP (Abierto de Australia y torneos de Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago). Peque jugó por la rueda de 128 tenistas (ocupada, en realidad, por 96) y pasó a la de 64 en el que es catalogado como “el quinto torneo de Grand Slam”, y la victoria supone alegría y alivio, pero hay dos asteriscos por considerar.

Por un lado, Schwartzman se impuso con más errores no forzados, 13, que tiros ganadores, 9, y favorecido por una enormidad de fallas, 31, de su Coria, que consiguió apenas 4 winners. Y por el otro, la dificultad en el certamen subirá casi verticalmente para él, porque en la próxima rueda se cruzará con el noruego Casper Ruud, cuarto del escalafón internacional y tercer preclasificado en Indian Wells, donde tuvo libre la etapa inaugural.

Tras dejar en el camino al ucranio Oleksii Krutykh en el Abierto de Australia, el porteño Schwartzman encadenó traspiés ante Jeffrey John Wolf también en Melbourne, Juan Manuel Cerúndolo en Córdoba, el español Bernabé Zapata Miralles en su propia Buenos Aires, el serbio Dusan Lajovic en Río de Janeiro y el chileno Nicolás Jarry en Santiago. Pero la serie amarga venía de más lejos: Diego cerró 2022 con siete traspiés consecutivos. Su marca en 2023 era de 1-6, por lo que la racha totalizaba 1 éxito y 13 reveses. Nada menos que el M-1000 de Indian Wells fue el campeonato de su regreso a la victoria, ciertamente con una generosa mano del errático Coria. Se verá más adelante si esto habrá sido un punto de relanzamiento para Peque.

Compacto del éxito de Schwartzman contra Coria

Las buenas noticias no se agotaron en Schwartzman entre los argentinos, porque Pedro Cachin obtuvo un éxito valioso sobre el georgiano Nikoloz Basilashvili, por 7-5 y 6-3. El cordobés es otro compatriota que quebró una serie muy negativa: llevaba tres caídas en fila y tenía una sola victoria en nueve actuaciones en el año. Para remontarse a su penúltimo triunfo había que ir hasta 13 encuentros atrás de Indian Wells, aquél en que había batido al chileno Alejandro Tabilo en la clasificación para el ATP 500 de Viena. Y para encontrar el penúltimo en un cuadro principal había que seguir otros dos compromisos, hasta el estreno en el ATP 250 de Nápoles, contra el francés Adrian Mannarino, en octubre de 2022.

El festejo más reciente de Cachin era el de su 7-6 y 6-4 al brasileño Thiago Monteiro en la rueda inicial del Argentina Open, el único éxito en cinco enfrentamientos en la gira del ATP Tour sobre el polvo de ladrillo sudamericano. La categoría de Indian Wells supone un aliciente, en puntos y en dinero, para el jugador de Bell Ville, 66º del mundo. Por posición en el ranking era lógico que se impusiera a Basilashvili, 118º, pero por presente, eso no era tan claro. Tampoco el tenista de 27 años la tendrá fácil en el siguiente compromiso: enfrente estará el alemán Alexander Zverev (14º), que aunque viene reincorporándose paulatinamente al circuito tras una larga lesión no deja de ser de los mejores de la generación posterior al Big Three de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Resumen del triunfo de Cachin frente a Basilashvili

En el certamen californiano, que se desarrolla sobre cemento con 10.143.750 dólares en recompensas, hay otros cuatro argentinos. Dos pasan de largo la instancia inicial: por sus lugares en el ranking, Francisco Cerúndolo (32º) y Sebastián Báez (35º) se estrenarán directamente en la segunda. En cambio, Tomás Martín Etcheverry (61º) se presentará en la primera contra otro de los muy buenos, el escocés Andy Murray, y Guido Pella, que tiene protegida su ubicación en el ordenamiento mundial (por puntos, hoy es el 739) a raíz de haber cursado una duradera lesión, debe ganarse su cupo en la segunda etapa derrotando al brasileño Monteiro (78º).

Un solo argentino se coronó en el Indian Wells Tennis Garden, frente a los 16.000 espectadores que acuden a la final: Juan Martín Del Potro cortó en 18 partidos el invicto en el inicio de 2018 por parte de Federer, a quien doblegó por 6-4, 6-7 (8-10) y 7-6 (7-2) en aquel desenlace.

Por cierto, los otros colosos históricos del trío, Djokovic y Nadal, no se encuentran en California. Su negativa a vacunarse contra el coronavirus impidió al serbio el ingreso al país, ya que en Estados Unidos es un requisito estar inmunizado. Por eso se perderá también el Masters 1000 de Miami, como sucedió en los últimos cuatro años, y dejará el primer puesto del planeta en manos del español Carlos Alcaraz en caso de que el murciano levante la copa el domingo 19. En tanto, Nadal, que comparte con Nole el récord de trofeos de Grand Slam, 22, se lesionó durante el Abierto de Australia en enero y su regreso se daría en abril, en la gira europea de polvo de ladrillo. Su ausencia en Indian Wells, donde fue subcampeón en 2022, hará que luego de casi 18 años Rafa salga del top ten del ranking, al que ingresó el 25 de abril de 2005.

