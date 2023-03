Messi y la calificación “sin anestesia” que le puso el diario francés L’Equipe tras la eliminación de PSG en la Champions League ante Bayern Munich

escuchar

La nueva frustración de PSG en la Champions League, su gran obsesión, se vio reflejada en las calificaciones individuales que asignó el prestigioso diario deportivo L’Equipe. Salvo en la temporada 2019-2020, en la que fue finalista, y en la 2020-21, en la que accedió a las semifinales, en la última década el club parisino viene acumulando mazazos en la máxima competencia de clubes de Europa: cuatro veces fue eliminado en los cuartos de final y en cinco oportunidades no pudo superar la barrera de los octavos de final, es decir, el primer filtro de los playoffs.

Bayern Munich está siendo una pesadilla para Lionel Messi desde los tiempos en Barcelona, sobre todo a partir de la recordada derrota en los cuartos de final de la versión 2010-2021: una estrepitosa caída por 8-2, en partido único. Y ahora, la turbación continúa con el PSG. Fue la primera decepción para la Pulga luego de la conquista de la Copa del Mundo de Qatar y la distinción que logró con el premio The Best. Para su compañero Kylian Mbappé, en cambio, fue la tercera desilusión consecutiva.

Messi corporiza su primera decepción tras el Mundial de Qatar. FRANCK FIFE - AFP

L’Equipe no suele ser generoso a la hora de calificar las actuaciones del capitán del seleccionado argentino. Y este miércoles no resultó la excepción. “El argentino estuvo muy activo, tratando de influir más en el juego de su equipo. Tuvo una gran ocasión de marcar (25′). Es demasiado poco y muy decepcionante en un partido de esta importancia”, señaló sobre el desempeño del argentino, al que puntuó con un 3.

No fue menos dura la mirada sobre el desempeño del crack francés Kylian Mbappé: “Los bávaros le temían. Pero se topó con un digno rival: Dayot Upamecano. El primer toque del francés parecía que iba a ser una delicia. Pero el delantero no se encendió como se esperaba. Acabó enfadado, con el brazalete en el brazo, pese a ser el líder de este equipo”. Al igual que Messi, recibió un 3.

Kingsley Coman supera a Lionel Messi y se lleva la pelota Matthias Schrader - AP

El mismo puntaje que otro de los apuntados en este ciclo sin el preciado trofeo: el director técnico Christopher Galtier. “El entrenador francés arriesgó con la titularidad de Marquinhos a pesar de sus dolores. No le dio resultado. No estaba seguro de poder pasar a la siguiente ronda. El equipo no mostró resiliencia después de que los alemanes abrieran el marcador”, fue el concepto sobre el rol del técnico del equipo. ¿Seguirá al frente del PSG?

La calificación más baja fue para el volante italiano Marco Verratti. “Mucha energía, actividad y disponibilidad en el primer tiempo. Pero luego se derrumbó por completo. El primer gol llegó en el minuto 61, cuando se arriesgó delante de su área. Volvió a perder el balón en el gol de Gnabry (89′). Una pesadilla”, señaló L’Equipe. ¿Cuántos puntos mereció su desempeño? Un lapidario 2.

Los que “se salvaron” de la crítica fueron Nuno Mendes, al que le asignaron un 7, más el arquero Donnarumma y los defensores Sergio Ramos, Bitshiabu y Danilo, todos con un 6.

Las calificaciones de L'Equipe tras la derrota de PSG

Por el lado de Bayern Munich, hubo varios destacados: el defensor Upamecano (8), el volante Goretzka (8) y el delantero Choupo (7), que marcó el primer gol. Sobre Upamecano, la mirada fue: “Estuvo incisivo en los duelos, especialmente ante Kylian Mbappé, y confirmó su excelente temporada con una actuación cumplidora. Fue inflexible en sus intervenciones, limpio en sus salidas y mostró una hermosa complicidad con De Ligt y Stanisic”.

Los cuartos de final, y el resto de la llave, serán sorteados el viernes 17 de marzo.

LA NACION