Mateo Retegui puede ser la punta del iceberg: Italia tiene en carpeta a varios argentinos para tentar con una convocatoria

escuchar

A diferencia de los puristas italianos que se molestan porque Mateo Retegui no habla la lengua del Dante, el entrenador Roberto Mancini está conforme porque el delantero de Tigre domina el idioma universal del gol. A hablar se aprende, el gol se trae de la cuna. El experimento, que no dejaba de ser una apuesta incierta, resultó satisfactorio. De la noche a la mañana, Retegui se encontró en otro país, con compañeros que no conocía, en un fútbol diferente al argentino y en un seleccionado italiano en formación, pero con una camiseta pesada por las cuatro estrellas de sus títulos mundiales.

Debutó el miércoles ante Inglaterra y marcó un gol, con un derechazo cruzado. Mancini lo respaldó con una segunda titularidad consecutiva en una formación renovada casi por completo, y Retegui no tardó en responder con otro tanto este domingo, de cabeza tras un córner, en el 2-0 como visitante a Malta, por la segunda fecha de la clasificación para la Eurocopa de Alemania.

El gol de Retegui y lo más destacado del triunfo de Italia

Su posición en el esquema 4-3-3 fue de centro-delantero, flanqueado por Matteo Politano y Degnand Gnonto (sus padres son de Costa de Marfil). En la ceremonia de los himnos, el delantero de 23 años interpretó algunas estrofas de la canción patria italiana. El día anterior, Mancini había salido en defensa de Retegui, criticado desde algunos sectores del calcio porque no tiene ningún vínculo cercano con el país y después del encuentro ante Inglaterra dio una entrevista a la RAI en español, asistido por un traductor. “Lleva aquí tres días, es normal que siga hablando español: ¡es una polémica sin sentido!”, manifestó el DT.

Mancini está decidido a seguir convocando jugadores que no hayan nacido en Italia ALBERTO PIZZOLI - AFP

La adaptación va a un ritmo acelerado, si bien minutos antes del cotejo Mancini había dicho que “necesita más tiempo porque no es fácil dar el salto de la Argentina a Italia en cuatro días”. El N° 19 atendió rápidamente la demanda de un seleccionado que salió a buscar goles fuera de sus fronteras, luego de la frustración de haber quedado al margen del último Mundial, en un Repechaje ante Macedonia del Norte. Retegui se sumó a la reducida lista de jugadores que marcaron en sus dos primeros partidos con la Azzurra: Giorgio Chinaglia (1972), Enrico Chiesa (1996) y Riccardo Orsolini (2020).

En el segundo tiempo estuvo cerca del gol en dos oportunidades, con una definición de aire de derecha que salió por arriba del travesaño y un cabezazo, que también se fue alto.

Retegui, de cabeza, marca ante Malta su segundo gol con la camiseta de Italia RENE ROSSIGNAUD - AP

Tras disputar los 90 minutos contra Inglaterra, Retegui fue sustituido por Gianluca Scamacca a los 21 minutos del segundo tiempo. Con la misión cumplida, se sentó en el banco, rodeado de compañeros que nunca imaginó tener hasta que Italia le acercó a principios de este año el interés por convocarlo. “Todavía necesita tiempo, debe conocer el fútbol europeo, pero sabe marcar y esa es una cualidad importante”, expresó Mancini en la conferencia de prensa posterior al cotejo.

Si bien en algunos ambientes del calcio hay resistencias a la globalización de la Nazionale, Mancini dejó en claro que es una política en la que persistirá. Y dio sus motivos: “Es un posibilidad que haya más convocados del extranjero. Tenemos un porcentaje mínimo de italianos que juegan regularmente en la Serie A. Si nos fijamos en otros países, todos lo hacen. En Suiza, 15 de cada 20 jugadores son oriundos de Italia. También Bélgica. Francia, Alemania e Inglaterra se fijan en los oriundos”.

Mancini se refirió a la nueva realidad del fútbol italiano: “Hasta hace unos años, teníamos muchos jugadores fuertes y no necesitábamos gente de afuera. Los demás sí, a menudo se llevaban jugadores que nosotros habíamos ayudado a desarrollar y madurar. Así que ahora nos adaptaremos y haremos lo mismo”.

Gianluca Prestianni, el juvenil de 17 años de Vélez; delantero veloz y gambeteador Vélez Sarsfield

Según fuentes cercanas a la Azzurra, en la lista de los potenciales que pueden ser sondeados para una citación hay varios argentinos: Nicolás Capaldo (en Salzburgo, recomendado por Daniele De Rossi, que fue su compañero en Boca), Gino Infantino (Rosario Central), Juan Sforza (Newell’s), Gianluca Prestianni (Vélez), Facundo Buonanotte (Brighton), Pedro de la Vega (Lanús), Facundo Colidio (Tigre, con un paso por Inter, dueño de su pase) y Guiliano Galoppo (San Pablo). Infantino y Buonanotte integran actualmente el plantel argentino, pero reglamentariamente todavía están en condiciones de cambiar de seleccionado porque no disputaron un mínimo de partidos. Para el Sub 21 de Italia ya fue convocado Bruno Zapelli (Belgrano).

Juan Sforza, de Newell's, seguido desde Italia Fotobaires

Luego de esta primera experiencia positiva, Retegui seguramente se ganó un lugar en la próxima lista. A mediados de junio, Italia enfrentará a España por la Nations League. Para esa época es probable que el destino europeo de Retegui también pase por su trayectoria como jugador de club. A la buena consideración que traía por lo hecho en Tigre, donde fue goleador de la anterior Liga Profesional y lo sigue siendo en la actual, hay que sumarle este impacto con Italia.

Cuando a mediados de año se abra el libro de pases, su transferencia al Viejo Continente se presume inevitable. Interesados en su pase no faltarán. Tanto de Italia, con Inter, Milan y Lazio en primer lugar, como en España, con Atlético de Madrid, club con el que ya hubo contactos y existe una buena predisposición de ambas partes. Mancini alienta la transferencia: “Tener a Retegui en la Serie A lo haría más fuerte, le ayudaría a aprender el idioma y, en consecuencia, a dialogar mejor con sus compañeros en el campo”.

Capaldo, surgido en Boca y actualmente en Red Bull Salzburgo, fue recomendado por Daniele De Rossi. Alexandra Beier - AP

Se avecina un buen negocio para Boca, dueño del pase, y Tigre, que por 2,3 millones de dólares puede ejecutar una opción de compra por el 50 por ciento del pase. Transfermarkt, el sitio especializado en la cotización de jugadores, estableció en 8 millones de euros el último valor de Retegui. Es muy probable que esa cifra se incremente a partir de esta semana.

En las próximas horas, Retegui se reincorporará a Tigre, donde no marcó en los últimos tres partidos, que coincidieron con tres derrotas. El sábado, frente a Lanús, el Matador espera sus goles, esos que con buen ojo vino a buscar Italia.

Facundo Colidio (Tigre)es conocido en Italia por su paso por Inter Fotobaires