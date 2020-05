Mateo Retegui vuelve a Boca: cómo puede encajar entre los delanteros de Russo Crédito: Prensa CABJ

Aunque casi todos los dirigentes del fútbol argentino sentencien que hay que esperar, por lo menos, un mes más para que haya novedades en el mercado de pases en medio de la incertidumbre por la pandemia, las noticias empiezan a aparecer. Boca , de hecho, ayer recibió una de manera pública tras la declaración de una autoridad importante de Estudiantes : no comprarán a Mateo Retegui y deberá retornar , tras un año y medio.

En las últimas horas, Agustín Alayes, manager del Pincha, lo confirmó en una radio de La Plata: "Hoy por hoy, como está la situación económica, no vamos a hacer uso de la opción de compra". La misma fue tasada en dos millones de dólares por el 50% del pase , cuando en enero de 2019 partió a préstamo tras sólo disputar ocho minutos frente a Patronato en noviembre de 2018, cuando era dirigido por Guillermo Barros Schelotto y Boca tenía la cabeza puesta en la final histórica de Copa Libertadores frente a River.

Fue justamente lo que encontró en la ciudad platense. Hasta el parate por coronavirus había jugado 1.557 minutos distribuidos en 29 encuentros, anotando cinco goles . Uno de ellos, muy especial: en noviembre pasado convirtió el tanto de la victoria frente al conjunto que ya era dirigido por Diego Maradona, en el Bosque.

No vamos a hacer uso de la opción de compra. Nos gustaría que siga con nosotros. Propondremos otro préstamo Agustín Alayes

Sin embargo, la especulación por Retegui se mantendrá. Porque el ex zaguero hizo un paréntesis en sus declaraciones: " Nos gustaría que siga con nosotros y llegado el momento hablaremos con Boca. Queremos renovar el préstamo. Ellos, junto a Mateo, evaluarán qué es lo mejor".

En el club xeneize también son prudentes. Porque el puesto de delantero es el que más ojos tendrá puestos encima . Porque el 30 de junio terminan los vínculos con Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano (cedido desde Olympiacos), en una época en la que, posiblemente, los futbolistas deberán resignar bastante con respecto a sus sueldos actuales si quieren renovar y seguir en la institución azul y oro.

El caso de Carlitos parece ser el más fácil de resolver: desde ambas partes quieren la continuidad hasta que el ídolo decida retirarse de la actividad. El del ex Vélez aparenta necesitar más charlas, aunque nadie lo da confirmado por sí o por no ya que quieren esperar. Y el del ex Unión tampoco está claro: si Miguel Ángel Russo lo quiere, quizás a Boca no le quede otra que pagarle a los griegos los 5.000.000 de dólares de la opción de compra, algo que no parece ser viable con la situación actual.

Por eso, algún hueco puede terminar quedando para su definitivo regreso . Aunque la evaluación del técnico no sólo será con él: también debe volver Walter Bou, alguien que probablemente tenga más cartel por lo que mostró en el pasado con la camiseta xeneize y en su actual club, Unión.

Con la vuelta de Retegui, los hinchas vuelven a soñar con poder disfrutar de un N°9 trabajado en sus divisiones inferiores y que logre triunfar en Boca, luego de que durante muchos años haya tenido que buscar goleadores en casas ajenas. De hecho, para encontrar un delantero con ese combo hay que remontarse al 21 de octubre de 2001. Ese día, en el Mario Kempes de Córdoba, debutó alguien que volverá a ser compañero de Mateo: el propio Tevez.

Con 17 años y en el baño del vestuario, Carlos Bianchi le comunicó que sería titular. Si bien luego fue alternando entre esa posición y la de segundo punta, por esos tiempos nunca abandonó el cartel de centrodelantero potente, sacrificado, hábil y pícaro. El resto es historia: en 2003 obtuvo el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental ante Milan, en Japón, mientras que en 2004 consiguió la Copa Sudamericana, sin contar los otros seis títulos que cosechó entre su segunda (2015-2016) y tercera etapa (2018 hasta la actualidad). Aunque cabe aclarar que no bien apareció ya se transformó en ídolo.

Muchos delanteros de las inferiores del xeneize, desde ahí, quedaron en el camino. Claro que Martín Palermo mucho tuvo que ver: tapó a cualquier nombre que se le arrimó para competir el puesto. Mauro Boselli, seguramente, haya sido el que más cerca (pero igualmente lejos) estuvo de discutírselo: con grandes rendimientos (11 goles en 59 encuentros oficiales, de los cuales en sólo 21 fue titular), Boca y sus hinchas eran conscientes de que se estaban perdiendo a un artillero letal, pero nada se podía hacer contra la gigantez del mito. Y así fue: en 2008 partió a Estudiantes, donde fue campeón y goleador de América.

Mateo Retegui, en uno de sus pocos encuentros en Boca. Fuente: LA NACION - Crédito: Danie Jayo / Archivo

¿Otros? De Lucas Viatri se esperaba mucho. Tuvo su lugar cuando al comienzo del Apertura 2008 el Titán sufrió la rotura de ligamentos cruzados y respondió con creces un desafío nada fácil: jugó 19 partidos de titular en aquel certamen que incluyó el triangular con Tigre y San Lorenzo, en el que fue importante para que Boca sea campeón, aportando ocho tantos (uno a River en el Monumental). Incluso, en 2011, cuando Palermo se retiró, el puesto fue suyo para el Apertura 2011, pero en la fecha 11 padeció lo mismo que el mítico atacante. Y ahí, decayó: 7 goles en un año y se fue del club.

En la cadena, Nicolás Blandi reemplazó a medias a Viatri ante su grave lesión. Apareció en las fechas 12 y 13 como titular, convirtiendo cuatro goles, dos a Colón y dos a Rafaela. Si bien no logró afirmarse en el puesto, se destacó su promedio: 20 gritos en 61 encuentros oficiales (35 de arranque). Pero se terminó yendo a San Lorenzo, donde le fue mucho mejor. Incluso, en la lista se podría agregar a Facundo Colidio, la gran promesa que tenía Boca en las inferiores, pero que no llegó a debutar: su traspaso en 2017 a Inter, de Italia, por ocho millones de euros, generó mucho ruido en el mercado local.

Lo cierto es que Mateo Retegui debe volver a Boca. Resta saber cuál es su suerte.