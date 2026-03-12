Salió campeón del mundo con España, visitó La Bombonera y se hizo viral en redes: “Bienvenido, maestro”

Este miércoles, en La Bombonera, Boca Juniors igualó 1-1 contra San Lorenzo. Los goles de Santiago Ascacíbar, para el local, y Gregorio Rodríguez, para el visitante, le pusieron color a una jornada de clásico.

Como es de costumbre, la cancha de Boca no solo recibe la visita de sus socios y simpatizantes, sino también de celebridades de todo el mundo que quieren conocer cómo se vive el fútbol argentino desde adentro. Así fue como David Silva, campeón del mundo con la selección de España en 2010, miró el encuentro desde la platea y no pasó por desapercibido por la transmisión oficial que captó su presencia.

David Silva presenció el partido de Boca y San Lorenzo

Ubicado en la platea pegada al túnel donde salen los jugadores a la cancha, Silva, de 40 años, retirado de la actividad profesional en 2023 tras su paso por la Real Sociedad de España, llevó puesta la remera titular de Boca y le agregó a su outfit una gorra gris que lo hizo pasar por desapercibido ante los ojos de los hinchas, quienes, en algunos casos, se percataron de su presencia y otros, en cambio, lo vieron como un fanático más.

"Bienvenido, maestro", la bienvenida de un hincha de Boca a David Silva

“Bienvenido, maestro”, lanzó un fanático que observó a la leyenda del Manchester City como un hincha más en la platea preferencial. A partir del momento que se publicó la foto, su viralización fue inmediata y comenzaron a aparecer registros más cercanos sobre la presencia de este talentoso volante ofensivo que ganó dos Eurocopa también con la selección de España.

David Silva, exjugador de la selección de España, habló con hinchas de Boca

Tras la culminación del partido que repartió puntos para Boca y San Lorenzo, el exjugador intercambió unas breves palabras con dos hinchas que se acercaron a hablarle.

David Silva es una leyenda del Manchester City AFP

En dicho video se lo ve al español sonriente, amable para responder hasta que se paró de su asiento y se retiró de manera sigilosa con una campera que tapaba la remera del equipo local.

La estrella de Stranger Things que estuvo en La Bombonera y revolucionó el estadio

Además de la presencia estelar de David Silva, otra figura, pero del mundo del espectáculo, vio el partido entre Boca y San Lorenzo desde un palco: se trata de Joseph “Joe” Keery, conocido a nivel mundial por interpretar a Steve Harrington en la serie Stranger Things y, también, por su faceta musical bajo el pseudónimo artístico Djo.

Mientras aguarda para hacer su presentación en el próximo Lollapalooza en el país, a Keery se lo notó cómodo y alegre de asistir a una jornada futbolera donde se midieron dos equipos representativos del fútbol argentino.

El actor Joe Keery está en Buenos Aires

La cuenta de X de El Canal de Boca habló brevemente con el actor y músico en el palco de La Bombonera donde se ubicó y recibió una camiseta oficial del equipo. “Vamos, Boca”, dijo, ante las cámaras, como aprobando la visita a uno de los míticos estadios del país.

Al igual que el futbolista español, el actor lució un look sencillo para la ocasión al usar una campera de cuero, gorro de lana y lentes de sol. Por último, intercambió palabras con unos fanáticos para poner un punto final a su estadía.