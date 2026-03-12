La estrella de Stranger Things que estuvo en La Bombonera y revolucionó el estadio

Joseph “Joe” Keery, conocido a nivel mundial por interpretar a Steve Harrington en la serie Stranger Things, también desarrolló en los últimos años una faceta musical muy exitosa bajo el pseudónimo artístico Djo. Su nombre volvió a revolucionar a los fans cuando se confirmó su participación en la edición 2026 de Lollapalooza, motivo por el cual ya se encuentra en la Argentina. Durante su estadía en Buenos Aires, el actor sorprendió al dejarse ver en La Bombonera, donde asistió al partido entre Boca y San Lorenzo disputado el miércoles.

Mientras se prepara para sus presentaciones en el país, el artista estadounidense aprovechó su paso por la Argentina para acercarse a una de las grandes pasiones locales: el fútbol. En ese marco, decidió asistir a La Bombonera para presenciar el encuentro y vivir de cerca el clima característico que se genera en el estadio de Boca.

La cuenta de X de El Canal de Boca compartió un video en el que se lo ve sostener una bolsa con el logo Xeneize mientras lanza la frase “¡Vamos Boca!”. El actor siguió el partido desde uno de los sectores exclusivos del estadio y se mostró entusiasta. Con un look sencillo —campera de cuero, gorro de lana y lentes de sol— disfrutó del ambiente futbolero que rodeó la jornada.

Además de su paso por el estadio, el artista también fue visto recorriendo distintos puntos de Buenos Aires. En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales fotos y videos en los que se lo ve paseando por la ciudad e interactuando con sus seguidores, lo que generó sorpresa y entusiasmo entre los fanáticos.

Cabe destacar que la visita del artista al país se da en el marco de su participación en el Lollapalooza Argentina. Además, el músico tiene previsto realizar un sideshow el 12 de marzo en el Complejo C Art Media, mientras que su presentación principal en el festival será el viernes 13 en el Hipódromo de San Isidro, donde desplegará el estilo indie pop y rock psicodélico que caracteriza a su propuesta.