Matías Almeyda se fue de Grecia y lo busca Monterrey: ¿enfrentará a Gallardo en el Mundial de Clubes?

El despido de Martín Demichelis, luego de no conseguir la clasificación con Rayados de Monterrey para los play-offs del torneo Clausura de México, truncó la posibilidad de un esperado cruce con Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes. El choque entre River y Monterrey, previsto para el 21 de junio en Los Ángeles, iba a reunir a los dos entrenadores que ocuparon el banco millonario desde hace más de una década. Sobrevolaba un morbo por la relación fría entre ambos, sin llegar a ser conflictiva. En su momento, a Gallardo no le habría agradado cómo fue la transición para cubrir su puesto desde el momento en que anunció que no seguiría, en octubre de 2022.

La urgente necesidad de Rayados por contratar a un entrenador plantea la chance de otro duelo con fuertes reminiscencias riverplatenses: Gallardo frente a Matías Almeyda, excompañeros en River y también en los planteles de la selección argentina que participó en los mundiales 1998 y 2002.

Almeyda finalizó su carrera como futbolista en River, tras el descenso en 2011, sin poder jugar el último partido de la Promoción frente a Belgrano. Por pedido del presidente de entonces, Daniel Passarella, se transformó inmediatamente en entrenador y condujo al equipo en la campaña del ascenso.

Gallardo y Almeyda, en una imagen de 2010, cuando compartieron el plantel de River Cezaro De Luca - EFE

El Pelado Almeyda se despidió este martes de AEK de Atenas, donde en dos temporadas obtuvo la Superliga y la Copa de Grecia, dos logros significativos dentro de una competencia local que suele estar monopolizada por Olympiacos y Pantathinaikos.

Su salida se produce en los mejores términos, con agradecimientos mutuos. En un largo posteo en su cuenta de Instagram, Almeyda publicó: “Sólo me queda agradecer a cada una de las personas que forman parte de este club, sobre todo aquellos a quienes ustedes no conocen y sin embargo ocupan un rol fundamental en el funcionamiento del club. A los hinchas que me brindaron su apoyo, tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos. A los rivales por demostrar tanto respeto y a los jugadores que dejan el alma, ellos son los verdaderos protagonistas. Gracias al fútbol conocí este maravilloso país que me abrió sus puertas y me regaló grandes amigos. Les agradezco con el corazón cada momento vivido, mi historia continuará“.

En su comunicado oficial sobre la desvinculación de Almeyda, el club también tuvo palabras de reconocimiento: “La familia del AEK y el líder administrativo del club, el Sr. Marios Iliopoulos, quieren agradecer a Matías Almeyda y a sus compañeros todo lo que han ofrecido a nuestro equipo. Les deseamos lo mejor en sus carreras”. Entre los variados mensajes que recibió su publicación está el del exfutbolista Neri Cardozo, que jugó ocho años en Rayados: “Sos el DT para Monterrey, Matías”.

Apenas se supo de su salida, Almeyda se convirtió en firme candidato para Rayados, que ya mantuvo conversaciones con Domènec Torrent, excolaborador de Pep Guardiola y con un paso por San Luis. Se valora su conocimiento del fútbol mexicano y su filosofía de juego, muy emparentada con el estilo de posesión de Guardiola.

Matías Almeyda saluda a los hinchas durante un partido de AEK Atenas

Pero Almeyda trepó rápidamente en las preferencias de los dirigentes del club regiomontano por el buen recuerdo que dejó en México cuando dirigió a Chivas de Guadalajara, durante casi tres años, entre 2015 y 2018, período en el conquistó cinco títulos (cuatro locales y la Concachampions de la Concacaf). Esos antecedentes lo ponen un escalón por encima de otros candidatos, entre los que también figura Hernán Crespo, con quien todavía no iniciaron contactos.

Rayados deberá salvar un par de obstáculos para convencer a Almeyda y llegar a un acuerdo. Uno, es una oferta millonaria de Emiratos Árabes Unidos por el exvolante central. Y el otro es de carácter sentimental: por el fuerte sentimiento que forjó con Chivas, posiblemente descartaría dirigir a otro club mexicano. Cuando se alejó en 2018 declaró: ”Por el cariño que le tengo a Chivas no me veo en otro banco dirigiendo en México”. El paso de las horas aclarará el panorama.