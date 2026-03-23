Sevilla echó a Matías Almeyda: la directiva ya piensa en un sustituto

Uno de los temas centrales en el fútbol de España, en medio de una liga que está pronta a decidirse, tiene a Matías Almeyda como protagonista. Este lunes lo despidieron de Sevilla y la noticia fue confimada en las redes sociales del club. Su equipo sumó una nueva derrota, esta vez como local y ante un rival directo, Valencia (0-2). Las críticas eran muy fuertes en la prensa y los hinchas, pero lo trascendental pasaba por la directiva andaluz, que minuto a minuto se replanteaba la continuidad del argentino en un momento crítico, pero que -sobre todo- tiene un margen amplio que no quieren desaprovechar. Por eso tomaron la decisión. El equipo está peleando por el descenso y no veían respuestas ni anímicas ni futbolísticas con la conducción del DT argentino, que había asumido en junio de 2025.

Y como restan todavía nueve jornadas para la finalización del campeonato, tres unidades lo distancian de Mallorca (dirigido por Martín Demichelis, es el último que estaría descendiendo) y la pausa por la fecha FIFA generan la controversia, entre otros asteriscos importantes: las dos semanas por delante de trabajo dan una ligera esperanza, pero el próximo encuentro es una final de visitante frente a Real Oviedo, último en la tabla, luchando todavía por salvarse. De salir mal, todo podría comprometerse más y los tiempos se reducirían. Luego de pensarlo, este lunes los dirigentes resolvieron despedir a Almeyda y buscar la salvación con otro entrenador.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Ya empiezan a analizar otros nombres, que podrían ser provechosos para un nuevo técnico que aporte aires renovados a un vestuario que, según trasciende, estuvo hombro con hombro con el azuleño, pero desde estos últimos golpes no se percibía el imismo apoyo: Sevilla ganó dos de los últimos 13 correspondientes a la liga española.

El medio Radio Marca aportó este domingo la información de que el Consejo de Administración blanquirrojo no descartaba el cese y, entre los sustitutos que proyecta, ya tienen a un favorito: Luis García Plaza. ¿Cuál es uno de los argumentos que aferran a Almeyda al puesto? La crisis económica de la institución sigue estando y cabe recordar de que el vínculo con el “Pelado” se había firmado por tres temporadas desde mediados del año pasado.

🚨Acabamos de contar en @RadioMARCA que la continuidad de Matías Almeyda como técnico del Sevilla está prácticamente descartada.



🆕Luis García Plaza es el mejor colocado para sustituirle. Ya ha habido contacto entre las partes. — Juan Antonio Pineda (@japineda88) March 22, 2026

El exvolante no se había mostrado preocupado sobre la eventual decisión. “Si la solución es que me vaya, no hay problema. Temer, no temo: está dentro de las posibilidades. Si es necesario hacerlo para que esto mejore, saben que no doy muchas vueltas”, declaró en la conferencia post caída. Acaso, Valencia fue el último partido alejado del banco tras la extensa suspensión que arrastró: justamente regresaría en Oviedo, aunque el final está abierto.

El propio Almeyda estaba en un contexto complejo, sin poder salir al campo de juego. El 14 de febrero no resultó muy positivo para el DT de Sevilla, que no estuvo de acuerdo con el árbitro del empate ante Alavés (1-1) y se excedió en los reclamos, según el informe del árbitro Iosu Galech, que lo expulsó. Describió que había exhibido una “actitud desafiante e intimidatoria” tras la roja, momento en el que su accionar detuvo el cotejo varios minutos, reclamando “con gritos y gestos de desaprobación”. El Comité de Disciplina le impuso siete fechas de suspensión por protestas, menosprecio, no abandonar el área técnica y conducta contraria al buen orden.

El careo con el juez del encuentro ante Alavés, en febrero, que derivó en la suspensión final de cinco fechas. Europa Press Sports - Europa Press

“Es como que te entren a robar a tu casa. Fui expulsado de forma vergonzosa y pierdo la cabeza por una injusticia. No insulto, no maltrato: vivo el fútbol con pasión. Otros pueden hablar con los árbitros, yo no”, dijo aquella jornada. Luego, tras gestiones y arrepentimientos, se redujo a cinco fechas, que ya había cumplido este sábado.

Antes ya había tenido un capítulo con una jueza de línea tras ser amonestado frente a Valencia, acusándolo de faltarle el respeto: “Tengo tres hijas mujeres, señorita. El respeto pasa por otro lado”, le respondió en el túnel.

Almeyda tuvo otro capítulo anterior con una jueza de línea, Guadalupe Porras, que aseguró que el DT le faltó el respeto: los árbitros españoles no son una buena vivencia para el azuleño. Captura de video

Y en poco tiempo fue noticia por sus frases reflexivas, apuntando al negocio. Primero, refiriéndose a la guerra en Medio Oriente. “El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Hay guerras y nosotros estamos hablando de un partido, quiere decir que no nos importa nada. Es la parte triste de esto: el negocio tiene que seguir. Pasamos de algo muy lindo a algo inhumano".

Y, hace unos días, a la Finalissima suspendida: “Me da lo mismo. Es un partido para generar... No le cambia nada a nadie. Que estén a la altura en el Mundial y se enfrenten ahí. El otro era amistoso. Aparte, el presidente de Conmebol no es argentino. A no ser que tenga simpatía por Argentina", respondió contra el festejo de Alejandro Domínguez por el “bicampeonato” del seleccionado.

Fue el final de su etapa en Sevilla, pero Matías Almeyda dejó varias perlas que trascendieron el campo de juego.