Barcelona goleó al Sevilla de Matías Almeyda 5-2 con tres goles de Raphinha y se desahogó Demichelis

Barcelona, líder de La Liga de España, goleó este domingo 5-2 al Sevilla de Matías Almeyda con un hat-trick del brasileño Raphinha, resultado que sirve de impulso a los blaugranas antes del duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Newcastle, de Inglaterra. Con ese duelo en mente, el entrenador alemán Hansi Flick le dio descanso a Lamine Yamal.

Gracias a un triplete del atacante brasileño, los dos primeros de penal (a los 9 y 21 minutos y luego a los 6 de la segunda etapa) y y luego a las anotaciones de Dani Olmo (38′), con un derechazo a la carrera directo al palo izquierdo, y del portugués Joao Cancelo (60′) -un remate cruzado-, el club catalán recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid, que había goleado el sábado 4-1 al Elche con otra gran anotación de Federico Valverde y un golazo desde su propia mitad de la cancha de Arda Guler.

En la primera ejecución, Raphinha la picó, sutilmente y al medio del arco, engañando al arquero de Sevilla: en el 2-0 Odisseas Vlachodimos acertó el lado donde lo ejecutó el 11, pero el balón entró junto al palo derecho, abajo. El tercero del brasileño fue de zurda tambíen, pero de jugada colectiva y con un remate que, tras desviarse en un marcador, se metió en el ángulo superior derecho del arquero.

Raphinha recibe la felicitación de Hansi Flick LLUIS GENE� - AFP�

Para el Sevilla de Almeyda brilló Oso, con un gol justo antes del descanso (en tiempo adicionado, para el 3-1) y una asistencia en el tiempo añadido al suizo Djibril Sow (para decorar el marcador). El conjunto visitante se mantiene en la mitad baja de la tabla con 31 puntos (14ª posición), a cinco del Elche, primer equipo que marca los puestos de descenso. Cabe recordar que Almeyda está cumpliendo una suspensión de 7 fechas, por lo que no puede estar en el banco dirigiendo a su equipo.

El próximo miércoles los dirigidos por Hansi Flick recibirán al Newcastle en la revancha de octavos de final de la Champions, tras el 1-1 de la ida en el norte de Inglaterra.

Lo mejor de la goleada del Barcelona

Más allá del resultado, la gran noticia para el Barcelona fue el regreso del centrocampista Gavi tras seis meses de lesión. El joven entró al terreno de juego en el minuto 82, reemplazando al capitán Raphinha. “Ha sido muy duro, mucho más duro que la otra vez, la verdad es que lo he pasado bastante mal”, comentó Gavi en declaraciones a DAZN, en referencia a la lesión que ya lo había apartado de los terrenos casi toda la temporada 2023/24. “Ha sido el proceso más doloroso y me ha costado más el día a día. Pero la sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la hinchada y los compañeros es única”, añadió Gavi con el brazalete de capitán, que le pasó Raphinha durante el cambio.

El encuentro del domingo, correspondiente a la 28ª fecha de la liga española, se disputó además en medio de una jornada electoral para elegir al nuevo presidente del club catalán, con el actual mandatario Joan Laporta y su rival Victor Font como candidatos.

Primer triunfo de Demichelis en Mallorca

Martín Demichelis había debutado en Mallorca con un empate con sabor a derrota porque ganaba 2-0 ante Osasuna y le empataron en los minutos finales. Sin embargo, este sábado tuvo su primera alegría como DT en la Liga de España, ya que su equipo venció a Espanyol de Barcelona por 2-1 y con doble valor, ya que el partido lo empezó perdiendo y el tanto del triunfo lo convirtió Sami Costa -un zurdazo al ángulo- a dos minutos del final: “Estoy feliz por el grupo. Era difícil desde lo emocional. Entre todos sacamos el partido adelante. Era mi primer partido aquí y la necesidad de quedarnos con los tres puntos era grande”, explicó.

Y repitió su deseo para que Mallorca se salve del descenso y quedarse mucho tiempo: "Quiero que el Mallorca se salve, me quiero quedar, me recibieron genial y a veces es difícil verlo desde fuera, pero estoy muy feliz. Espero que sigamos jugando bien las jornadas que nos quedan y sigamos sumando", se entusiasmó.

El DT argentino habló del planteo ofensivo y los cambios que también potenciaron esa dirección: “Creía que teníamos que dominar más el campo, lo estábamos haciendo pero necesitábamos más potencia y con Antonio, Zito y Luvumbo terminamos con un sistema muy ofensivo, salió bien y nos ayudó a sacar un resultado importante por la situación matemática en la que estamos".

No mira para atrás y sólo analiza lo que va generando él como entrenador en el plantel de Mallorca. Y no se mete en las polémicas o las declaraciones de los entrenadores rivales: “No me puedo involucrar en lo que haya dicho o hecho el otro entrenador y no me compete. Él sabrá sostener sus palabras, no hace falta que yo lo repita. No veo una imagen clara de que Samu haya golpeado al rival y por eso seguramente se dio el gol”, afirmó sobre una de las polémicas de la tarde.

El entrenador ya piensa en el partido del póximo sábado que es otra final y es que “el lunes entrenamos, no quiero que los jugadores se relajen ya que el Elche es un rival directo y todos tienen que pensar ya en eso".

También se ha vuelto a referir a su cuerpo técnico el cual todavía no se le ha visto al completo en los partidos pero que tanto los profesionales del club como los propios “son excelentes” y está contento con todo lo que tiene a su lado. Y repitió antes de irse: “Esto es día a día. Mañana se entrena. Si nos relajamos con este triunfo, estaríamos en el camino equivocado”.