Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer

“La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que superó el cáncer. ¡Eres un ejemplo para nosotros!”. De esta manera, el club Sevilla homenajeó a la esposa del capitán del plantel, Pan Teixeira, y la recibió con aplausos en medio de un entrenamiento. El cálido acompañamiento llegó luego de que Matías Almeyda, el DT del equipo, detuviera la práctica para felicitar al deportista luego de que se hiciera pública la noticia de que su pareja había superado la enfermedad.

Tras un sentido abrazo con su marido, que se extendió durante algunos minutos, la mujer recibió de parte del brasileño una camiseta con el dorsal número 8 y el nombre “Pamela” escrito atrás. Visiblemente emocionada, la pareja del futbolista se sacó luego una foto grupal con todo el plantel.

Anteriormente, el argentino Almeyda había solicitado unos minutos de pausa en medio de la práctica y, sonriente, se dirigió al plantel para destacar la fortaleza del defensor brasileño y de su familia durante los meses más duros. El grupo respondió con aplausos, en una muestra de apoyo y empatía que conmovió a todos los presentes.

La esposa del futbolista había publicado una foto desde el sector de oncología del hospital Virgen del Rocío: el toque de campana cuando se le da el alta a un enfermo de cáncer.

“El 8 de octubre siempre será especial. En 2025 fue el día de la última quimio de mi compañera y el inicio de una nueva etapa. Hace tres años debutaba con el Sevilla. El Nunca te rindas se volvió un mantra”, escribió Marcao en sus redes sociales para marcar esa fecha como un día en el calendario que nunca olvidará.

Almeyda asumió en Sevilla en junio para tratar de enderezar un presente futbolístico malo en el equipo andaluz. Desde su llegada, una energía positiva pareció posarse en el conjunto del Nervión. Y salieron a la luz distintos gestos del entrenador argentino que llamaron la atención. Por ejemplo, cuando preparó un asado para todo el plantel en la previa del triunfo por 2 a 1 ante Alavés.

Entonces, consultado por eso, Almeyda declaró: “Una paella no les podía hacer, me mataban. Cocino asado, me gusta. Pero el asado tiene un significado, no solo el cocinar. Significa haberse acordado de alguien, en este caso del grupo. Eso te ayuda a que estén juntos los futbolistas. Hay muchas nacionalidades y a mí me interesa muchísimo que se conozcan, hablen sobre sus familias, sobre qué se come en cada país... Quiero que se preocupen el uno por el otro, ya que vivimos en un mundo muy egocéntrico. Yo soy de la idea de compartir, de dialogar... Quiero que se rían y disfruten, así que haremos otras actividades grupales, ya que me gusta verlos en otra parte de sus vidas, no solamente en el fútbol”.