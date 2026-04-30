Nació en España, pero “siente como un argentino”: quién es el tapado que Scaloni ya anotó en la lista

En tiempos de recambio y globalización, la selección argentina ya no observa solo a los talentos nacidos en el país. Desde hace varios años, el Departamento de Scouting de la AFA busca nuevas joyas en Europa. Es decir, jugadores nacidos en otros países, principalmente en España, pero que tienen la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste por herencia. “Europibes” en la jerga popular futbolera. En los últimos meses, tras la consolidación de figuras como Nico Paz, apareció otro futbolista que ilusiona: Joaquín Martínez Gauna, el ‘Oso’, como ya se lo conoce en el Viejo Continente.

Pero... ¿Quién es y cómo juega? El ‘Oso’ es lateral izquierdo, tiene 22 años y está cada vez más asentado en Sevilla. En lo que va de la temporada disputó 19 partidos, 14 de ellos como titular y casi todos bajo la conducción de Matías Almeyda, quien fue despedido el 23 de marzo por malos resultados en medio de un momento turbulento que tiene al club nervionense en puestos de descenso a LaLiga 2, la segunda división española.

'Oso' Martínez Gauna (el primero de arriba de izquierda a derecha), una pieza clave de Sevilla @SevillaFC

Su velocidad y decisión a la hora de atacar le permitieron jugar como extremo ante Rayo Vallecano y Barcelona en marzo. Y ante el Barça, justamente, convirtió su primer gol como profesional y asistió a Djibril Sow para cerrar la derrota 5-2. El nuevo DT, Luis García Plaza, lo ve como una pieza clave y aprovecha su polifuncionalidad, utilizándolo como carrilero en una línea de cinco y como volante izquierdo cuando decide jugar con un típico 4-4-2 más equilibrado.

‘Oso’ nació el 9 de julio de 2003 en Torrevieja, España. Sus padres, Hernán Martínez y Ana María Gauna, son argentinos, oriundos de Santa Fe, y emigraron al Viejo Continente en busca de mejores oportunidades tras la crisis de 2001. Ya en suelo español tuvieron tres hijos: el propio ‘Oso’, Gabriel -futbolista de UCAM Murcia B- y Lourdes -jugadora de handball en el equipo infantil de BM Mare Nostrum Torrevieja-. Hernán, además, jugó al fútbol en el Club Adelante de Reconquista, es licenciado en Educación Física, entrenador UEFA Pro y cuenta con un máster en Alto Rendimiento Deportivo. Les inculcó a sus hijos el amor por el deporte desde muy chicos, con un ferviente fanatismo por River: “En mi casa no hay margen de elección, somos todos de River“, comentó hace algunas semanas.

El mayor de los hermanos Martínez Gauna y el protagonista de esta historia dieron sus primeros pasos como delantero en las Infantiles de Algorfa y después pasaron por Kelme, escuela formativa de Valencia, hasta que Joaquín desembarcó en Real Murcia. Sus buenas actuaciones atrajeron el interés de clubes como Barcelona y Fulham, pero Málaga ganó la pulseada y se lo llevó en 2018. Allí estuvo cuatro años y debutó con Atlético Malagueño, equipo filial, en 2022, donde llamó la atención de Monchi, por entonces director deportivo de Sevilla, quien movió las piezas necesarias para ficharlo como una apuesta a futuro.

'Oso' junto a Monchi, histórico Director Deportivo de Sevilla, en su llegada al club nervionense @SevillaFC

En este contexto, las buenas actuaciones, le valieron a ‘Oso’ formar parte de una selecta lista de jugadores que el cuerpo técnico de la selección argentina tiene en carpeta para después del Mundial 2026. Actualmente, Nicolás Tagliafico es el dueño del carril izquierdo y sigue en la élite -juega en Lyon-, pero tiene 33 años. El problema es que todavía no está claro quién será su reemplazante.

En los últimos años, el DT Lionel Scaloni probó a Facundo Medina, Lisandro Martínez –ambos defensores centrales naturales-, Gabriel Rojas y Nicolás González, una rueda de auxilio desde el comienzo del ciclo que ya jugó como lateral izquierdo y derecho, extremo por ambos costados, mediocampista por izquierda en un 4-4-2 y hasta como delantero central en los últimos minutos de la final de la Copa América 2021 ante Brasil.

"Es seleccionable. Hemos visto varios partidos suyos. Ha jugado bien contra Betis en el clásico y forma parte de una lista que seguimos“, afirmó Scaloni en la última doble fecha FIFA, en la previa del amistoso con Zambia, al ser consultado por un posible seguimiento a Joaquín Martínez Gauna. La declaración sorprendió a todos ya que el N° 36 de Sevilla no estaba en el radar popular. Era un tapado, como varios de los jugadores que el entrenador albiceleste citó antes de que exploten en sus clubes. ‘Oso’, sin embargo, aún no fue convocado, pero es seguido de cerca.

El cuerpo técnico de la selección argentina sigue de cerca a Joaquín Martínez Gauna para después del Mundial 2026 @argentina

Desde que Marcos Acuña comenzó a perder terreno en la consideración del DT a partir de 2024, todavía no apareció alguien que se haya asentado como suplente de Tagliafico, que se mantiene como titular. El puesto de lateral izquierdo es un casillero que no está marcado con tinta indeleble y, a pesar de que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico sigue intentando cubrir esa zona del campo de juego.

La nueva figura de Sevilla no formó parte de seleccionados juveniles. Ni de España, ni de la Argentina. Y ahora, ya con 22 años y solo con la chance de ser convocado a un plantel de mayores, tiene que elegir a qué país representar. La decisión, según dijo su padre, ya la tomó. “Él nació en España y tiene el máximo respeto por este país, pero su deseo futbolístico siempre fue el de jugar para Argentina. Entiende y siente el fútbol como un argentino”, explicó. Conoce el país, pero no lo visita desde hace más de 10 años, cuando viajó a Reconquista, la ciudad en la que nacieron y se criaron Hernán y Ana María, para ver el Mundial Brasil 2014.

'Oso' ya se adueñó de la pelota parada en Sevilla; con una zurda excelsa, patea córners y tiros libres @osoooo19

En España lo mencionan como el “jugador de moda” por sus grandes actuaciones en los últimos meses. Es, para muchos, el mejor de Sevilla en lo que va del 2026. Tiene un físico privilegiado: mide 1,83m y goza de una gran potencia física.

Entre sus virtudes destacan la capacidad para romper líneas, el despliegue permanente y la facilidad para atacar incluso partiendo como defensor. Tiene un valor de mercado de €5.000.000 según Transfermarkt y contrato con Sevilla hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de €20.000.000. Con cinco fechas por delante, será fundamental en la lucha por evitar el descenso de Sevilla. Y en lo personal, cada minuto cuenta: Scaloni lo está siguiendo de cerca.