Matías Galarza Fonda, el octavo volante ofensivo zurdo de la era Gallardo en River

Marcelo Gallardo tendrá a los dos futbolistas de Talleres que pretendía sumar para seguir con la renovación de su plantel de cara al segundo tramo del año: Juan Carlos Portillo, volante central o marcador central derecho, y Matías Galarza Fonda, volante mixto zurdo. Ambos se incorporarán la próxima semana después de una larga negociación para estar disponibles a partir de la tercera fecha del Torneo Clausura. Un equipo que sigue en pleno cambio de aire y que ahora vuelve a sumar un marcado sello del gusto del Muñeco: un nuevo mediocampista zurdo, el décimo que incorpora en su gestión.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, el acuerdo entre River y Talleres se cerró este jueves pasado el mediodía en una cifra menor a la que se planteó inicialmente, que superaba los 11 millones de dólares por los dos futbolistas. Desde Núñez aseguran que tendrán que desembolsar poco menos de 10 millones en una operación compleja: comprará el 90% del pase de Portillo y el 70% del pase de Galarza Fonda, mientras que el Matador además se quedará con el 25% del pase restante que todavía conservaba River de Federico Girotti. Se espera que este viernes pueda cerrarse el papeleo administrativo entre ambas dirigencias para que durante el fin de semana lleguen los dos jugadores a Buenos Aires para hacer revisión médica y firma de contrato hasta diciembre de 2028.

Un encontronazo de Galarza Fonda con Lanzini; el volante paraguayo tiene personalidad Nicolas Aguilera - AP

De esta manera, el Muñeco espera que ambos puedan sumarse a los trabajos a partir del lunes en River Camp para empezar a evaluarlos física y futbolísticamente. Si completan una semana positiva, podrían ser convocados para jugar el domingo próximo frente a San Lorenzo en el Monumental. Tanto Portillo como Galarza Fonda manifestaron su voluntad de salir de Córdoba y trabajaron estos últimos días apartados mientras esperaban una resolución, pero realizaron la preparación completa con Talleres. A pesar de que ambos eran habituales titulares, el flamante entrenador Carlos Tevez tomó su decisión: el viernes pasado, en la caída 1-0 con San Lorenzo de la primera fecha, Portillo no fue convocado y Galarza Fonda fue al banco, sin sumar minutos.

¿Qué busca sumar con ellos el DT millonario? Con Portillo apuesta por un futbolista en plena evolución, con 25 años, que se ha destacado en Unión como volante central y en Talleres como zaguero y que también respondió como lateral izquierdo. Más allá de su polifuncionalidad, Gallardo lo tiene como una variante directa para Enzo Pérez en el centro del campo ante la inminente salida de Matías Kranevitter. Mientras tanto, Galarza Fonda tiene esa versatilidad que tanto le gusta al entrenador: en el equipo cordobés suele jugar de interno, pero en la selección paraguaya es un volante creativo y llegador. Aunque en este último tiempo ha tenido vaivenes en su nivel, a sus 23 años ha mostrado buena proyección desde el eje para llegar al área, despliegue, gambeta corta y cambio de ritmo. Más ofensivo que defensivo, al mejor estilo Ignacio Fernández en su primera etapa en el club.

Pisculichi, el primer 10 zurdo de Gallardo en River Archivo

Así, Galarza Fonda aparecerá como alternativa para Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Santiago Lencina, ya que tanto Rodrigo Aliendro y Santiago Simón, como también Matías Rojas y Manuel Lanzini, ya no son tenidos en cuenta. La búsqueda del paraguayo es un reflejo del gusto del Muñeco, que ahora cerró su décimo volante zurdo desde que asumió en 2014 y el octavo ofensivo, de esos que pueden ser interiores, enganches o mixtos, pero que se destacan sobre todo por su búsqueda hacia el arco rival: Leonardo Pisculichi, Gonzalo Pity Martínez, Nacho Fernández, Andrés D’Alessandro, Juan Fernando Quintero, José Paradela y Matías Rojas, los anteriores. Además, también incorporó a Iván Rossi y Ariel Rojas, con el mismo pie, pero con otro tipo de perfil.

Tiempo atrás, en aquel 2016 en el que sumó a Nacho Fernández y a Andrés D’Alessandro para juntarlos con Pisculichi y Pity Martínez, Gallardo había hablado en LA NACION sobre esa debilidad que tiene: “Es un tema interesante, no es normal que se junten tantos zurdos en un equipo. A nosotros nos está pasando ahora, con jugadores de una calidad ofensiva que hasta se pueden encontrar en el mismo momento del partido, que son Nacho Fernández, D’Alessandro, Martínez, que pueden ser Andrade, Rossi, hasta Alonso. Pero no tengo dudas de que se pueden encontrar con el mismo perfil. Yo creo en el jugador inteligente, soy un enamorado de aquel que sabe resolver situaciones complejas con facilidad. Y compleja no hablo de sacarse de encima cuatro tipos o algún gesto técnico, sino jugadores que simplifican el fútbol con tan solo pensar antes que el rival. A esos los considero extraordinarios, me siento identificado y tengo varios que pueden resolver situaciones con una facilidad increíble”.

Gonzalo Martínez sella el 3 a 1 de River sobre Boca, en la histórica final de la Copa Libertadores 2018, en Madrid

En total, Galarza Fonda acumuló 65 partidos, con cinco goles y dos asistencias desde su llegada a mediados de 2023 a Talleres desde Vasco da Gama. El volante paraguayo de 23 años llegó a préstamo y luego, en abril de 2024, el club cordobés adquirió el 100% del pase con un contrato hasta diciembre de 2027. Antes había pasado por Olimpia de Paraguay y Coritiba. Con su selección suma 368′ en ocho partidos (cinco en las presentes Eliminatorias y tres en amistosos), con cuatro titularidades, un gol y una asistencia. Su debut fue en 2022, con la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto, quien en este libro de pases intentó contratarlo, sin éxito, para Vélez.

El golazo de Juanfer a Boca en la final de Madrid Reuters

Por su parte, Portillo jugó 96 partidos en Talleres, convirtió un gol y dio tres asistencias desde su llegada desde Unión en 2023, con un promedio de 79 minutos por juego. Mide 1,82 metros, tiene 25 años y se asentó como marcador central, aunque su rol natural es el del viejo número cinco. A pesar de tener contrato hasta diciembre de 2027, el jugador desde enero tenía una promesa de venta por parte de la institución y por eso también manifestó su deseo de emigrar.

River ahora los espera. Gallardo, con su impronta de siempre, empieza a completar un plantel que necesitaba una transformación profunda.