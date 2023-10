escuchar

Matías Soulé llegó al seleccionado argentino por primera vez al mismo tiempo que Enzo Fernández y Thiago Almada, en noviembre de 2021, cuando Lionel Scaloni los incluyó en un grupo de ocho jugadores de entre 18 y 20 años con la pretensión de que compartieran algunos entrenamientos y la convivencia con el plantel que se preparaba para enfrentarse con Uruguay y Brasil por las eliminatorias. Unos meses antes había debutado Julián Álvarez.

El curso de los acontecimientos hizo su trabajo: Enzo Fernández se ganó un lugar en la lista del Mundial y ya en Qatar le sacó el puesto a Leandro Paredes; Álvarez se adelantó a Lautaro Martínez en la formación; Almada fue incluido a último momento, por el lesionado Nicolás González, y Soulé regresó a Italia para retomar la rutina en Juventus.

Con 20 años cumplidos en abril, este último siguió en la consideración del departamento de selecciones nacionales de la AFA. No fue cedido por Juventus para el Sudamericano Sub 20, pero sí estuvo en el Mundial que terminó organizando nuestro país, en el que llevó la camiseta Nº 11, el número de Ángel Di María, uno de sus modelos.

Soulé, en acción durante el partido entre la Argentina y Guatemala en el Mundial Sub 20, en el que no les fue bien al atacante marplatense ni al conjunto local. FABIAN MARELLI

Zurdo, de 1,82 metros y tranco largo y elegante, ocupa posiciones de ataque con perfil invertido. Fue titular en dos partidos e ingresó desde el banco en el restante en la etapa de grupos del Mundial Sub 20. De discreto nivel, terminó perdiendo el lugar a manos de Luka Romero en la formación, y ya no tuvo minutos en la eliminación ante Nigeria en los octavos de final.

A Juventus llegó a principios de 2020, con 16 años, cuando su padre, Norberto, ejerció la patria potestad para sacarlo de las divisiones inferiores de Vélez, que se sintió perjudicado. En la Vecchia Signora terminó de formarse, pasó por el Primavera (equipo juvenil que precede a la primera) y ya en el conjunto principal participó en 21 partidos oficiales, con un gol a Sampdoria por Serie A, en las dos temporadas anteriores.

El último gol de Soulé, de cabeza, a Hellas Verona

En busca de mayor continuidad, esta temporada aceptó un préstamo al recién ascendido Frosinone. Titular en seis de las ocho fechas del calcio, el marplatense, que en su ciudad pasó por Argentinos del Sud y Kimberley antes de llegar a Vélez, marcó dos goles (el del empate con Fiorentina y el del triunfo frente a Verona) y una asistencia.

Causó un impacto y se adaptó rápidamente a un equipo que tiene una mentalidad diferente a Juventus, con la prioridad puesta en mantener la categoría. “En la Juve aprendí mucho y, aunque no jugara, me entrenaba al 100 por ciento. ¿Futuro? Primero, la salvación de Frosinone, y al final de la temporada reflexionaré sobre qué hacer”, expresó sobre esta nueva etapa de su carrera.

El seleccionado de Italia hace un par de meses cambió de entrenador. Roberto Mancini, tentado por los petrodólares, se fue a dirigir al seleccionado de Arabia Saudita. Lo sustituyó Luciano Spalletti, que viene de cosechar muchos elogios por haber llevado a Napoli al primer scudetto desde los obtenidos con Diego Maradona. Lo que no se modificó en la Azzurra es la búsqueda de jugadores extranjeros para cubrir lo que le falta y sumar alternativas a lo que tiene. Con la fórmula del oriundi –futbolista que obtiene el pasaporte europeo por antecedentes familiares– Mancini convenció a Mateo Retegui, que ya anotó dos goles, en cuatro partidos.

Retegui, ausente en la reciente convocatoria de Spalletti, por una lesión en una rodilla, no dudó de aceptar la invitación de Italia porque nunca había sido convocado por Scaloni y no tenía señales de que fuera a ser tenido en cuenta. De hecho, el director técnico del seleccionado argentino admitió públicamente que no salió al cruce de Italia porque no podía prometerle al delantero de Genoa un escenario como el que sí le planteó Mancini.

Soulé practica en Ezeiza como parte del seleccionado argentino en su primera convocatoria, en noviembre de 2021; era futbolista de Juventus, y ahora está en préstamos en Frosinone. https://www.instagram.com/matiassoule11/

El rendimiento de Soulé llevó a Spalletti a activar gestiones para conocer su disponibilidad en caso de una citación. El interés es conocido por el marplatense, que se deja seducir y mantiene en suspenso una respuesta. Tras el encuentro en el que le convirtió ante Verona, se vio venir a los periodistas con la consulta sobre la Nazionale: “No me hagan sudar, por favor, que ya transpiré bastante en el partido”. La insistencia sobre el tema le sacó otra definición: “Me gusta el asado, pero también las pastas”.

Pasaron unos días hasta que Soulé dio una postura más formal sobre una convocatoria: “¿Italia o Argentina? Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar con continuidad en Frosinone; no quiero tomar una decisión ahora”.

Javier Mascherano, por el momento, no incluyó a Soulé en el seleccionado Sub 23 que protagonizará el Preolímpico en enero de 2024. Desde las oficinas de los seleccionados argentinos en el predio de Ezeiza no se inquietaron. “Tendrá que decidirlo él. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas”, fue la respuesta que obtuvo este diario.

Matías Soulé y Lionel Messi: dos generaciones. Foto tomada en la doble fecha de eliminatorias de marzo de 2022 Instagram Matías Soulé

Desde hace rato la AFA despliega un rastrillaje de captación de juveniles nativos o de padres argentinos que están en distintas partes del mundo. Se les hace conocer el proyecto y que pueden ser tenidos en cuenta, sin compromisos formales, concediéndoles el margen de elección. Alejandro Garnacho, nacido en Madrid y de madre argentina, fue tentado más de una vez por España, pero se decidió por Argentina, equipo en el que ya afrontó el mínimo de tres partidos que le impide un inmediato cambio de selección.

Bruno Zapelli, volante de 21 años surgido en Belgrano y actualmente en Paranaense, fue citado por Scaloni. Mientras se entrena para el Preolímpico, ya jugó un amistoso en el Sub 21 de Italia. El zaguero Marco Pellegrino, recientemente transferido por Platense a Milan, también recibió un llamado de Scaloni y es otro que está en la órbita de Italia. En la carpeta azzurra figuran desde hace meses otros nombres de futbolistas argentinos: Lucas Beltrán, Nicolás Capaldo, Gino Infantino, Juan Sforza, Valentín Carboni, Gianluca Prestianni, Facundo Buonanotte, Pedro de la Vega, Facundo Colidio y Giuliano Galoppo. “Carne o pasta” dejó de ser una opción meramente gastronómica.