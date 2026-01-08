Matko Miljevic, más poder ofensivo para Racing, con el Mundial en el horizonte

Después de una cena con amigos durante las vacaciones, Matko Miljevic revisó su teléfono celular y tenía una llamada perdida, con un mensaje de voz: “Hola, soy Gustavo Costas. Quiero hablar con vos”. La comunicación se estableció al día siguiente, fue un diálogo de 40 minutos en el que empezó gestarse lo que acaba de concretarse: el volante ofensivo, de 24 años, es el nuevo refuerzo de Racing, que compró el 80 por ciento de su pase en una cifra aproximada a los tres millones de dólares, cuando las pretensiones de Huracán habían empezado en 4,2 millones. El 20 por ciento restante del pase queda en poder del futbolista nacido en Miami, adonde sus padres emigraron por la crisis económica de la Argentina a principios de este siglo. Este jueves Miljevic cumplirá la revisión médica y se incorporará a la pretemporada en Ciudad del Este. Por pedido suyo, heredará la camiseta N° 10 que vestía Luciano Vietto.

“Me gustó la charla que tuve con Costas. Hablamos de fútbol, obviamente, pero también de la vida, se interesó por varias cosas mías. Para mí es importante tener una estabilidad mental y emocional, le doy importancia al aspecto psicológico”, expresó a ESPN quien en Huracán tuvo un 2025 de 42 partidos, ocho goles y la misma cantidad de asistencias. Fue el mejor año de su carrera, que le dejó el lamento de no coronarlo con un título de campeón en la final del Apertura perdida ante Platense.

Desde el entorno de Costas trascendió cuál fue la prédica y la mentalización del director técnico, tanto en su contacto con Miljevic como con Valentín Carboni, el otro refuerzo: “Hay que salir campeón, hay que salir campeón...”. El mantra que ya tiene asimilado el resto del plantel.

La Academia suma a dos mediocampistas ofensivos, de buena conducción de la pelota y remate. Habrá espacios para ambos en la formación. A Miljevic hay que imaginarlo en la función del emigrado Agustín Almendra, por adentro, con la intención de que tenga la llegada a las inmediaciones del área que escaseó con el ex volante de Boca y que Vietto, otro que se fue, aportó aisladamente. Carboni se ubicaría más adelantado, por afuera.

Otro punto en común entre Miljevic y Carboni: ambos toman este semestre y la oportunidad de Racing como la plataforma de lanzamiento que les permita llegar al Mundial. Quien fue cedido en préstamo por Inter, de Italia, por un año sin opción de compra ya formó parte del plantel de la selección argentina, cuando ésta fue campeona en la Copa América 2024.

Miljevic fue convocado por primera vez y jugó dos amistosos por Estados Unidos a principios de 2025, con un gol y una asistencia en el 3-1 a Venezuela. Cinco días más tarde participó en un tiempo en el 3-0 a Costa Rica. Después ya no fue citado, para la Copa de las Naciones de la Concacaf, la Copa de Oro y una serie de amistosos. “Hace unas semanas conversé con Pochettino [Mauricio, entrenador de Estados Unidos] sobre mi año en Huracán. Me tiene en cuenta; es algo tentador. Tengo chances y muchas ganas de jugar un Mundial; es el sueño de todo chico que quiere ser futbolista. Antes de lo de Racing hubo ofrecimientos de Arabia Saudita, pero prefiero tener continuidad en otro tipo de fútbol. Racing representa un paso adelante, me ilusiona mucho", comentó Miljevic.

El deseo de integrar una selección tuvo en un momento los colores celeste y blanco de la Argentina. Entre agosto de 2018 y el mismo mes de 2019 Miljevic participó en tres amistosos del Sub 20; en uno fue dirigido por Lionel Scaloni, y en los otros dos, por Fernando Batista. De abuelo croata (“combatió en la Segunda Guerra Mundial y después se vino en barco hacia la Argentina. Vivió mucho tiempo en Lanús y ahí conoció a mi abuela, que llegó desde Corrientes”), recondujo una carrera futbolística que se había desviado durante sus dos temporadas en la MLS, a la que se incorporó en 2021, tras debutar en la primera división de Argentinos Juniors.

Insatisfecho y rebelde por los pocos minutos que tenía en Montreal, Miljevic modificó su identidad (se hizo pasar por Matko Milojevic) para poder inscribirse y jugar un torneo amateur de futsal en Quebec, teniendo contrato profesional en la liga estadounidense, en la que participa un par de equipos canadienses. En su tercer partido de futsal golpeó a un rival en la cara y fue expulsado y suspendido de por vida. Su caso llegó a conocimiento de la MLS, que actuó en consecuencia con un comunicado oficial: “La Major League Soccer rescindió el contrato del mediocampista del CF Montreal Matko Miljevic por haber participado en conducta perjudicial para la liga y violar su Acuerdo Estándar de Jugador”.

En septiembre de 2023 Miljevic se quedó sin club. En febrero de 2024 se le abrieron las puertas de Newell’s, en el que se encontró con un entrenador, Sebastián Méndez, que influyó decididamente en una faceta de su juego: “Con el Gallego Méndez no arranqué jugando, pero contagiaba su pasión y su intensidad, te hacía partícipe en lo que proponía. En los entrenamientos me decía: ‘Vos siempre querés llegar con la pelota dominada, como en el baby-fútbol. Con la pegada que tenés, pegale un fierrazo desde afuera del área’. Y ahí vino el gol que le hice a Lanús de zurda, un lindo gol, y empecé a pegarle. Le agarré tanto el gusto a entrarle de media distancia que en las prácticas de Huracán mis compañeros me decían que iban a darme una pelota para mí solo".

¡Terrible golazo de Miljevic para dar vuelta el resultado!

En su etapa en el Globo (“fui feliz, me trataron de maravillas”) también empezó a asentarse como persona. “Para venir a Huracán me llamó [Frank] Kudelka. Le estoy agradecido. Me hizo un jugador más completo sin la pelota, me ayudó a ubicarme y a correr con sentido. Se metió más en vida, me trataba como a un hijo", destacó.

De adolescente, por acompañar a su hermana (tercer dan en taekwondo), terminó incursionando en un arte marcial en la que fue campeón del Argentina Open en cadetes en 2014 y 2015, además de competir en varios torneos internacionales. Luego encauzó la potencia de piernas hacia el fútbol y fue abriendo horizontes, doblemente estimulantes en 2026, con Racing y el Mundial.