Cuándo juega Rosario Central vs. Racing, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tendrán este miércoles dos encuentros y el primero de ellos será el que protagonizarán Rosario Central y Racing Club en el estadio Gigante de Arroyito. El partido comenzará a las 18.45 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.36 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.0.

Rosario Central vs. Racing: todo lo que hay que saber

Torneo Apertura 2026 - Cuartos de final

Día: Miércoles 13 de mayo de 2026.

Miércoles 13 de mayo de 2026. Hora: 18.45.

18.45. Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).

Gigante de Arroyito (Rosario). Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. TV: TNT Sports y ESPN Premium.

TNT Sports y ESPN Premium. Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Flow, DGO y Telecentro Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

El Canalla, en octavos, se cargó al otro club de Avellaneda, Independiente, 3 a 1 en el Gigante de Arroyito. Gabriel Ávalos, el goleador del campeonato, puso en ventaja al visitante y el anfitrión lo dio vuelta con anotaciones de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. Antes, en la zona B, el elenco de Jorge Almirón se ubicó cuarto con 28 tantos gracias a ocho triunfos, cuatro empates y cuatro caídas. Hace cuatro juegos que no cae -tres victorias y una parda- y quiere ratificar su gran temporada con un título en el primer semestre a la par de su incursión en el plano internacional porque en la Copa Libertadores.

La Academia, por su parte, eliminó a Estudiantes de La Plata con un triunfo 1 a 0 con un cabezazo de Santiago Sosa y dejó en claro que, más allá del magro presente, es un rival de temer. El conjunto de Gustavo Costas ingresó a los playoffs con el octavo y último lugar de la zona B porque sumó 21 unidades gracias a cinco alegrías, seis igualdades y cinco derrotas. Teniendo en cuenta también la Copa Sudamericana, hasta el triunfo sobre el Pincha llevaba siete cotejos sin triunfos con tres caídas y cuatro empates.

Ángel Di María es la gran figura que tiene Rosario Central Marcelo Manera - LA NACION

Ambos entrenadores tienen bajas importantes. En Rosario Central está descartado Jaminton Campaz por lesión mientras que Alejo Véliz, que ingresó en el final del triunfo ante Independiente, se perfila para ser otra vez suplente porque acarrea problemas físicos. En Racing, en el último encuentro Alan Forneris sufrió una la rotura del ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda y de los meniscos y su lugar lo ocupará Bruno Zuculini.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Racing: Facundo Cambeses; Santiago Sosa, Marco Di Césare, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Gustavo Costas hace un solo cambio en Racing con respecto a la formación con la que le ganó a Estudiantes y es el ingreso de Bruno Zuculini por el lesionado Alan Forneris JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Quien se imponga en el duelo avanzará a las semifinales y enfrentará a River Plate o Gimnasia de La Plata, que chocarán posteriormente desde las 21.30.

Ambos clubes ya se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026 y fue en la segunda fecha del Grupo B, con triunfo de Rosario Central como visitante 2 a 1 con goles de Ángel Di María y Alejo Véliz. Adrián Martínez descontó para el anfitrión.