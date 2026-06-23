Mauricio Macri vio el partido de la selección argentina en Dallas con su novia Dolores “Lola” Teuly

El expresidente Mauricio Macri estuvo este lunes en el Dallas Stadium para ver el partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, que terminó en victoria por 2 a 0 para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El titular de PRO asistió al evento deportivo junto con su nueva novia, Dolores “Lola” Teuly.

Después de su separación de la exprimera dama Juliana Awada a finales 2025, Macri hizo oficial su relación con Teuly a mediados de mayo, luego de que surgieran rumores de un nuevo noviazgo. Desde la confirmación, ambos compartieron eventos -ella lo acompañó durante unos días en un viaje por Europa y Egipto, e incluso fueron vistos públicamente en una cena-, aunque también optaron, en ocasiones, por ocultarse de las cámaras.

Mauricio Macri y su novia estuvieron en el partido de la Argentina (Foto: Red Carpet Agency)

Este lunes, en el partido, Macri y Teuly se mostraron juntos para las cámaras. La imagen, en la que se lo ve al empresario de traje y a la exasesora con un jean y una campera verde, sucedió en uno de los pasillos del estadio. Juntos, vieron el encuentro en un sector privilegiado, donde también estaban otras figuras, como Ezequiel Lavezzi, Maximiliano Rodríguez, Santiago Solari y Javier Pastore, entre otros.

No obstante, la pareja también dijo presente en el debut de la selección en el Mundial Kansas City, según pudo saber LA NACION, pese a que en aquella ocasión no trascendieron fotografías.

La pareja ya había sido vista públicamente a principios de junio, durante una comida top, donde acudieron como invitados especiales. Se trató de una cena que el relacionista público Gaby Álvarez les organizó con algunos amigos en la cava de la reconocida parrilla Don Julio. En ese entonces, a su vez, se sabía que iban a viajar juntos para ver el Mundial.

Macri estuvo en un palco junto con exfutbolistas, como Lavezzi, Pastore y Maximiliano Rodríguez

Teuly trabajó como asesora de la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos y conoce a Macri desde hace más de 25 años. Después de los rumores, el expresidente oficializó la relación y expresó: "Un país que tiene más interés por el amor que por el poder tiene mucho futuro".

Actualmente, la exasesora trabaja en su emprendimiento QIrugs, una empresa dedicada a la venta de alfombras de polipropileno. En tanto, durante el gobierno de Cambiemos, se desempeñó como asesora en la dirección general de eventos de Presidencia, según su perfil público en la red LinkedIn. Se desempeñaba bajo la órbita de Fernando De Andreis, secretario general de la presidencia de Macri y uno de los hombres de extrema confianza del titular de Pro.

Mauricio Macri y Lola Teuly, en uno de sus viajes

Por su parte, mucho antes de iniciar la relación con Macri, estuvo en pareja con Gastón Cami, director comercial del Teatro Colón y padre de sus hijos.

En el partido ante Austria también estuvieron otras figuras reconocidas del ambiente argentino, entre ellas el humorista Roberto Moldavsky.