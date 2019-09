Ni con los ingresos de Son y Lamela encontró el gol Tottenham, que quedó eliminado de la Copa de la Liga; el DT Mauricio Pochettino, decepcionado Fuente: Reuters - Crédito: David Klein

Tottenham fue protagonista de la gran sorpresa de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa al quedar eliminado. A cuatro meses de haber perdido la final de la Champions League y ser subcampeón europeo, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no pudo con un equipo de cuarta categoría, el Colchester. Tras terminar el tiempo reglamentario con un empate sin goles, Colchester logró el pase a la siguiente etapa al imponerse en los penales por 4-3.

Pochettino decidió darle descanso a sus estrellas y la apuesta no salió bien, ya que a los Spurs les faltó inspiración frente a un rival voluntarioso, pero con menos calidad. Tampoco el ingreso en el segundo tiempo del danés Christian Eriksen, el surcoreano Son Heung-min y de Erik Lamela pudieron evitar el desastre para los londinenses.

El santafesino Paulo Gazzaniga fue titular y atajó un penal para los visitantes, donde Lamela anotó su penal. No obstante, Eriksen no convirtió desde los 11 pasos y Lucas Moura estrelló su tiro en el travesaño durante la tanda para prolongar el mal momento de Tottenham, que ganó apenas dos de sus ocho partidos en todas las competiciones de la presente temporada. Y esta vez, no logró sortear a un conjunto que se ubica 71 puestos por debajo en la pirámide del fútbol inglés y fue capaz de otro golpe: por la misma vía venía de superar a Crystal Palace, otro equipo de la máxima categoría.

El penal decisivo y la invasión del público

Es la primera vez desde que Pochettino asumió en Tottenham en 2014 que el equipo pierde una primera eliminatoria de una competición nacional. "Colchester ha hecho un fantástico partido, fue difícil. Estamos decepcionados por no haber marcado en 90 minutos", se lamentó el DT santafesino. "Esta es la belleza de la competición, todo puede ocurrir. Queríamos avanzar, pero estamos eliminados", agregó, frustrado.

En otros encuentros de la jornada, Manchester City (3-0 a Preston) y Arsenal (5-0 a Nottingham Forest) avanzaron con sendas goleadas, y Roberto Pereyra le dio la clasificación a Watford al asistir a Danny Welbeck en el primer tanto y convertir el segundo en el éxito por 2-1 sobre Swansea.