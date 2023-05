Mauricio Pochettino vuelve al fútbol inglés: acordó su contrato con Chelsea

escuchar

Mauricio Pochettio vuelve al fútbol inglés, donde tuvo exitosos pasos por Southampton, primeramente, y Tottenham, después. Ahora dirigirá a Chelsea, club con el que acordó su contrato en las últimas horas. El equipo londinense en el que juega el argentino Enzo Fernández aún no oficializó la llegada del entrenador argentino, de 51 años, pero según la prensa británica lo hará en las próximas horas. Se trata del tercer DT desde que el ruso Roman Abramovich se desprendió de la mayoría accionaria del club, vendida al magnate estadounidense Todd Boehly; los dos primeros entrenadores fueron el alemán Thomas Tuchel y el inglés Graham Potter, por quien Chelsea pagó una rescisión de 24 millones de euros a Brighton.

En los últimos días la prensa deportiva inglesa especulaba con que Pochettino sería el elegido. En las charlas con los directivos de los Blues, Pochettino los había convencido: los otros candidatos al cargo eran el español Luis Enrique, ex DT de la selección de ese país, y de Julian Nagelsmann, cesado en marzo por el Bayern, de Alemania. Pochettino mantiene su prestigio en la Premier League, donde encadenó buenas temporadas con Southampton, primero, y con Tottenham, después. Con los Spurs, clásicos rivales de Chelsea, llegó a ser subcampeón de la Champions League.

Luis Enrique, ex entrenador de España, era otro de los candidatos a dirigir a Chelsea.

En la otra vereda de Londres hubo hinchas de Tottenham que incluso le reclamaron al dueño de ese equipo por el regreso del DT argentino, ex futbolista de Newell´s, Espanyol y Barcelona, entre otros clubes. Sin embargo, Daniel Levy pensó primero en Nagelsmann y ahora el máximo candidato a ser el entrenador permanente de aquel equipo es Ryan Mason, actual interino. Chelsea, en cambio, nunca tuvo dudas: su primera opción fue el argentino.

El interrogante ahora es cuándo tomará las riendas del equipo, sumido en una crisis de resultados y, sobre todo, de identidad futbolística. El plantel está a cargo de Frank Lampard, ídolo como futbolista pero gris como DT. Lo contrataron para guiar a Chelsea hacia el final de la temporada. Como piloto de tormentas. Si podía clasificarlo a la Champions League, mucho mejor. Sin embargo, está undécimo. Es decir, debajo de la mitad de la tabla. Y eso que se trata del club que más dinero invirtió en los últimos dos mercados de pases. En todo el mundo.

Frank Lampard es el entrenador interino de Chelsea, el nuevo club de Mauricio Pochettino.

En cuanto supo que Pochettino era el favorito para hacerse cargo del plantel, Lampard se ofreció a colaborar en todo lo que estuviera a su alcance para que la transición fuera lo menos traumática posible. El club no tiene paz desde la salida de Thomas Tuchel, en septiembre del año pasado y tras un comienzo errático en la Champions League. Con el alemán despedido, el apuntado fue Potter. Pero no pudo gestionar el talento a disposición como lo había hecho en Brighton. También fue despedido. Hubo un primer interinato de Bruno Saltor, ex defensor español que había sido asistente de Potter. Luego, asumió Lampard. Y ahora llega Pochettino.

La inestabilidad de Chelsea provocó que algunos futbolistas del plantel actual recalculen su futuro. Y mediten dónde jugarán a partir de la próxima temporada, aún cuando tengan contrato con el club londinense. Uno de ellos es el brasileño Thiago Silva, uno de los jugadores más regulares del equipo en una temporada aciaga. Si bien su convenio expira a mediados de 2024, el llamado de Fluminense, su equipo de toda la vida, y donde juega su buen amigo Marcelo, podría hacerlo cambiar de opinión. La tempestad actual no contribuye a que Silva, uno de los referentes del vestuario, elija quedarse.

El tumultuoso presente de Chelsea puede provocar que Thiago Silva, que tiene contrato hasta mediados del año próximo, regrese dentro de unos meses a Brasil para jugar en Fluminense.

Hay otros futbolistas del plantel que harán las valijas forzados por la situación: Pochettino no los tendrá en cuenta. En este sentido, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang emigraría a Barcelona, donde ya estuvo, para ser el suplente de Robert Lewandowski. El nuevo DT tendrá que buscar un 9 de garantías y hay quienes piensan que su nuevo centrodelantero podría ser Harry Kane, a quien conoce a la perfección de su paso por Tottenham. El problema, no menor, es que su club no lo liberaría para que juegue en su clásico rival.

Otra posición a resolver es la de arquero, lugar que hoy se disputan el español Kepa Arrizabalaga (titular) y el senegalés Edóuard Mendy, suplente, y cuyos errores le costaron puntos al equipo londinense. En este sentido, el máximo candidato a quedarse con el arco es el camerunés André Onana, actual arquero de Inter, de Italia. Sin embargo, el CEO del equipo milanés ya aclaró que el futbolista africano “no está en venta”. Por eso, en las últimas horas surgió el nombre de un argentino: Emiliano “Dibu” Martínez, de gran temporada con Aston Villa y campeón del mundo en Qatar 2022.

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero y capitán de Aston Villa, puede ser dirigido por Pochettino luego del próximo mercado de pases. Richard Heathcote - Getty Images Europe

Otros nombres que podrían salir de Chelsea en busca de minutos son el lateral español Marc Cucurella, los ingleses Trevoh Chalobah, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Connor Gallagher, el croata Mateo Kovacic, el marroquí Hakim Ziyech y el estadounidense Christian Pulisic. Además, el belga Romelu Lukaku está a préstamo en Inter y tiene que volver a Londres. Pochettino juega con una referencia ofensiva y el gigante podría volver a cumplir esa función. Se definirá en el verano europeo.

Por lo pronto, Pochettino aterrizará en la vereda azul de Londres con sus asistentes de siempre: Jesús Pérez y Miguel D’Agostino. El resto de su cuerpo técnico estará integrado por Toni Jiménez (entrenador de arqueros) y su hijo Sebastiano Pochettino (fisiólogo deportivo).

