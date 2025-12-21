Mauro Icardi llegó al récord de goleador extranjero en Galatasaray, en medio de rumores sobre su futuro

En su paso por Inter, Mauro Icardi se constituyó en el máximo goleador argentino en el club de Milán y se encaminaba a serlo entre los extranjeros -con 124 quedó a nueve del húngaro Itsván Nyers-, hasta que se peleó con los dirigentes mientras su expareja Wanda Nara negociaba la renovación del contrato. Su último año en Inter lo compartió con Lautaro Martínez, que en siete temporadas se quedó con el récord de máximo anotador foráneo, con 165 goles.

Instalado desde septiembre de 2022 en Galatasaray, Icardi, que en febrero cumplirá 33 años, fue recibido a su llegada por una eufórica multitud en el aeropuerto de Estambul. La apasionada hinchada turca depositaba muchas ilusiones en un delantero de reconocida trayectoria en el fútbol europeo, sin una réplica similar en la selección argentina, donde se fue formando un núcleo duro de jugadores que no compartía algunas conductas y actitudes de Icardi.

Icardi salta para cabecear la pelota durante el triunfo de Galatasaray frente a Kasimpasa BSR Agency - Getty Images Europe

Cuando muchos imaginaban un paso fugaz por Turquía, Icardi encontró estabilidad y continuidad en el equipo más popular del país. Había llegado a préstamo desde Paris Saint Germain y tras una temporada compraron su pase en 10 millones de euros. Fue nombrado capitán y alcanzó los principales objetivos, como tres Superligas consecutivas, siendo el goleador con 25 (más ocho asistencias) en la de la temporada 23/24. También debió sobreponerse a una dura lesión, la rotura de ligamentos en una rodilla, que lo sacó de las canchas desde noviembre de 2024 hasta julio de este año, por un total de 39 partidos.

El gol de Icardi en lo más destacado de Galatasaray 3 - Kasimpasa 0

Reapareció para el comienzo de esta temporada, con buen ritmo y respuestas físicas para desplegar su condición de goleador, dentro de un equipo que se reforzó en el ataque con el extremo Leroy Sané, procedente de Bayern Munich.

Icardi llevaba ocho goles en 15 fechas y este domingo marcó uno muy especial, no tanto porque selló el 3-0 frente a Kasimpasa, sino porque llegó a los 60 por la Superliga y se erigió en el máximo anotador extranjero en la historia de Galatasaray. Superó a Gheorghe Hagi, con 59. A favor de Icardi, lo hizo en una cantidad de partidos considerablemente menor que el rumano: 81 contra 132. Más atrás quedó el checo Milan Baros, con 47 en 88 cotejos.

Okan Buruk, entrenador de Galatasaray, expresó sobre la marca de Icardi: “Hagi e Icardi han grabado sus nombres en la historia del Galatasaray con letras de oro. Son figuras muy valiosas, importantes. Mauro se lesionó el año pasado, pero su regreso y los goles que hace están marcando la diferencia de nuevo. Su liderazgo y capacidad de definición en el campo fortalecen enormemente a nuestro equipo. Demuestra su calidad y talento en cada partido. ¡Tenerlo aquí es muy valioso para nosotros!“.

El gol que le hizo a Kasimpasa lo mostró con un buen enganche hacia adentro para esquivar a un rival y hacerse el espacio para sacar un remate cruzado de derecha que entró junto a un poste. El goleador se mantiene intacto.

Con nueve tantos -también suma dos asistencias- en la actual Superliga, Icardi está a dos de los primeros de la lista, Eldor Shomurodov (Başakşehir) y Paul Onuachu (Trabzonspor). En esta temporada, Icardi todavía no pudo marcar en la Champions League, si bien solo fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 ante el Union Saint-Gilloise de Kevin Mac Allister. Galatasaray se ubica 18° en la tabla de 32 conjuntos de la Champions League, por lo cual estaría disputando los play-offs entre el 9° y el 24° para ingresar a los octavos de final.

En las últimas horas, algunos trascendidos del mercado de pases vincularon el interés de River por un centro-delantero con la posibilidad de incorporar a Icardi. Galatasaray no está abierto a una negociación, lo considera indispensable para el segundo semestre. Su contrato vence en junio de 2026 y todo apunta a una renovación, que el argentino se encargó de alentar con su posteo en Instagram tras lograr el récord de los 60 goles. “Nuestra historia de amor continua. No tiene edad ni fronteras”, fue el mensaje, acompañado de corazones rojo y amarillo, los colores que representan a Galatasaray.