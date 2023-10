escuchar

La segunda fecha de la etapa de grupos de la Champions League comenzó este martes con ocho partidos en los que pasó de todo. Con Mauro Icardi como figura y protagonista, Galatasaray sorprendió a Manchester United en Old Trafford. Además, Bayern Munich salvó un increíble invicto que mantiene desde hace casi 10 años. A Union Berlin, debutante en la máxima competencia europea, se le frustran las alegrías y además, sus hinchas hicieron saber su enojo por no poder jugar en su casa. Real Madrid le ganó un partidazo a Napoli como visitante con la fortuna de su lado, y PSV y Sevilla protagonizaron un choque con emociones sobre el final.

Icardi, de villano a héroe

Galatasaray se llevó una gran victoria de Old Trafford. Fue 3 a 2 ante Manchester United, por el grupo A, en un verdadero partidazo que tuvo Mauro Icardi como gran protagonista: el argentino falló un penal cuando el partido estaba 2-2, pero cuatro minutos después marcó el gol que le dio el triunfo a los turcos. El danés Rasmus Höjlund abrió el marcador para los locales, y Wilfried Zaha, de inmediato, puso el 1 a 1. Ya en la segunda parte, otra vez Höjlund ponía en ventaja a los dirigidos por Ten Hag. Sin embargo, la visita no se rindió e igualó enseguida a través de Kerem Akturkoglu. Cuando se disputaban 31 de la segunda etapa, una mala salida del United derivó en penal de Casemiro que recibió la segunda amarilla y se fue expulsado. Icardi se hizo cargo de la pena máxima, remató cruzado, pero le erró al arco.

Sin embargo, el rosarino, de 30 años tuvo su revancha y poco después encontró mal parada a la defensa del local, quedó mano a mano con André Onana y la pinchó por arriba para que Galatasaray se quede con tres puntos muy importantes ,que le permiten tener cuatro unidades y ubicarse en la segunda colocación, por detrás de Bayern Munich. Para Manchester United, su arranque en la Champions es pésimo: dos caídas en dos partidos. Alejandro Garnacho ingresó a los 22 del segundo tiempo en el conjunto perdedor.

Triunfo que continúa la exitosa seguidilla

Bayern Munich derroto por 2 a 1 a Copenhague, en Dinamarca, en un partido correspondiente a la zona A y que tuvo todas sus emociones en la segunda etapa. Con el triunfo, los bávaros mantienen un invicto impresionante en la etapa de grupos de la Champions League: llevan 36 partidos sin perder, pero con la particularidad de que eso incluye 33 victorias y tan sólo tres igualdades. El último partido que Bayern Munich perdió en esta instancia fue hace casi diez años, el 10 de diciembre de 2013, por 3 a 2 ante Manchester City en su estadio.

En lo que respecta al partido, los locales comenzaron ganando 1 a 0 con el gol de Lukas Lerager, a los 10 de la segunda etapa. Luego, los alemanes se repusieron de la caída parcial y dieron vuelta el encuentro gracias a Jamal Musiala y a Mathys Tel. De ese modo, los dirigidos por Thomas Tuchel obtuvieron su segunda victoria en los dos partidos jugados en la actual competencia. En el local, estuvo en el banco el argentino Mateo Tanlongo.

Real Madrid ganó un partidazo con un toque de suerte

Con la historia copera en sus espalda, Real Madrid se plantó en Italia y le ganó por 3 a 2 a Napoli, en un partido correspondiente al grupo C. Hubo polémica, resultados cambiantes y el destino en favor del máximo ganador de la competencia. Los locales empezaron ganando gracias al tanto del noruego Leo Skiri Ostigard, a los 19 del primer tiempo. Pero los españoles supieron recuperarse y dieron vuelta el marcador: Vinicius a los 27 y Jude Bellingham, una de las figuras del equipo de Ancelotti en el arranque de esta temporada, a los 34, pusieron las cosas 2 a 1.

En la segunda etapa, Napoli llegó al empate con un penal polémico. El juez Clément Turpin se dirigió al VAR a observar una supuesta falta de Nacho a Victor Osimhen, en una acción en el que casi no hay contacto del defensor al delantero. Piotr Zielinski anotó el empate a los nueve, pero faltaba más. Esta vez, la suerte estuvo del lado de Real Madrid: Federico Valverde remató desde afuera del área, su disparo pegó en el travesaño, pero el rebote dio en la espalda del arquero Alex Meret y se metió en el arco para establecer el 3 a 2. Giovanni Simeone ingresó a dos minutos del final, pero no tuvo mucho contacto con la pelota y los españoles obtuvieron el segundo triunfo en los dos partidos disputados en la actual Champions.

Derrota dura y enojo de sus hinchas

Union Berlin, debutante en la actual Champions League, parece no tener suerte. En el primer partido de la zona C cayó ante Real Madrid, como visitante por 1 a 0, con un tanto recibido en el último minuto. Y en lo que fue su presentación como local, volvió a caer de nuevo sobre la hora. Fue triunfo de Sporting Braga de Portugal por 3 a 2, en el duelo disputado en el estadio Olímpico. Pero el encuentro ante los 73.000 espectadores los alemanes comenzó bien. El equipo del oeste de Berlín ganaban 2 a 0, con los históricos goles marcados por Sheraldo Becker, el primer futbolista del club en marcar en la competencia.

Pero la visita se recuperó y pudo igualar el duelo gracias a los tantos anotados por Sikou Niakate y Bruma, que hizo un verdadero golazo, y lo festejó de una manera muy particular, inflando un globo de color blanco. Y a los 49 de la segunda etapa apareció André Castro con un gran disparo desde afuera del área, para revertir el resultado para los portugueses, que festejaron sobre el final del primer triunfo de su equipo en la zona.

Para Union Berlin se trataba de un partido especial, en el que no pudo regalarles una victoria a sus hinchas que no se sintieron cómodos en el reducto en el que deberán jugar la Champions League por primera vez. Debido a las regulaciones de la UEFA en cuanto a los estadios, la entidad madre del fútbol europeo no le permitió al equipo jugar en su casa, el Alte Försterei. Por eso su presentación como local fue en el Olímpico de Berlín, y los hinchas, que agotaron las entradas, no estuvieron de acuerdo en el cambio de escenario y se lo hicieron saber a la UEFA con una bandera que decía: “La UEFA y sus regulaciones de estadios: no les interesa el deporte, sólo les importa el dinero”.

Emociones en el final

Por el grupo B, PSV y Sevilla igualaron 2 a 2 en Países Bajos y si bien todos los goles fueron convertidos en la segunda parte, tres de ellos fueron en los últimos nueve minutos del partido. Nemanja Gudelj puso el 1 a 0 a los 23. Cuando parecía que los andaluces se quedaban con la victoria, un penal para los locales fue anotado por Luuk de Jong, justamente un exjugador del equipo español a los 41. Sevilla se recuperó rápidamente y Youssef En-Nesyri puso el 2 a 1 a los 42. Sin embargo, a los 50, Jordan Teze puso el empate final para el delirio de todos los fanáticos de PSV. El arquero Walter Benítez fue titular en los locales. Por su parte, en Sevilla, Lucas Ocampos estuvo entre los 11, pero fue reemplazado por Loic Bade. Entre los suplentes estuvo Marcos Acuña, que jugó desde los 27 del segundo tiempo, y Federico Gattoni no tuvo acción.

