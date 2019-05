Mauro Zárate: cómo pasó de salvar a Vélez a ser persona no grata en Liniers

Con un buen presente en Boca, Mauro Zárate enfrentará a Velez,en la Copa de la Superliga Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El triunfo de Vélez sobre Lanús (2-0 el lunes, 4-1 en el global) convirtió en realidad algo que se venía palpitando como posible. El domingo, el Fortín recibirá a Boca, en el cruce más atractivo de los cuartos de final de la Copa de la Superliga . Más allá de que el choque será una gran medida para ambos entrenadores, que podrán tomarle una foto al nivel actual de cada equipo, el foco está puesto en el posible regreso de Mauro Zárate a Liniers.

El José Almalfitani comenzó el mismo lunes a palpitar este reencuentro con el viejo ídolo. " El que no salta, es un traidor", corearon. Además, exigieron: "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".

El enojo de los hinchas de Vélez no es con Boca de manera directa, sino con el futbolista. No hay un cuestionamiento concreto por que el delantero se haya puesto la azul y oro, más allá de que el presidente velezano Sergio Rapisarda alguna vez acusó a Daniel Angelici de seducirlo y prometerle un lugar en la selección argentina, algo que hasta aquí los hechos posteriores contradijeron de una forma abrumadora. Para comprender cómo se genera este supuesto odio de la gente del Fortín hacia Zárate, que incluye hasta fuertes amenazas contra su familia y llamados al colegio de sus hijas por la supuesta colocación de bombas, hay que viajar en el tiempo.

Enero de 2018. Vélez inicia un año que puede convertirse en el peor de su historia reciente. El fantasma del descenso deambula con frecuencia por Liniers. Los promedios ahogan al club. Los magros 14 puntos cosechados en las primeras 11 fechas de la Superliga (cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, 42% de eficacia) preocupan. Sus hinchas le piden a los Reyes Magos calculadoras. Saben que en el semestre que comienza será frecuente hacer cuentas para intentar mantener la categoría. No será sencillo.

A 11.112 kilómetros de distancia, Mauro Zárate ya tiene una decisión tomada. Quiere cumplir con su palabra y volver a Buenos Aires a ayudar a Vélez. Al club que lo vio crecer. No concibe que el futuro del Fortín tenga destino de B Nacional. Entonces, toma cartas en el asunto y mete presión. Después de su experiencia en el Al Nasr de Arabia Saudita entre octubre y diciembre (13 partidos, dos goles), habla con los directivos del Watford , dueños de su pase, y plantea la situación. Los convence. Arma las valijas y viaja con su familia a Buenos Aires.

Solo pasaron 10 días del comienzo de 2018. Contra todos los pronósticos, el José Amalfitani vive un colmado, e impensado, día de fiesta. Una multitud enrojece sus palmas para aplaudir a Mauro Zárate, que ingresa al campo de juego con una camiseta blanca con la V azulada en el pecho y el número 9 en su dorsal.

Fue difícil convencer a dos clubes, pero acá estoy. Yo dije que si el club lo necesitaba, iba a ser el primero en dar una mano Mauro Zárate, en su regreso a Vélez, en enero de 2018

"Fue difícil convencer a dos clubes, pero acá estoy. Yo dije que si el club lo necesitaba, iba a ser el primero en dar una mano", dice el ídolo, emocionado, que a los 30 años podría haberse quedado en el fútbol europeo, pero decide regresar y cumplir aquella promesa.

Los hinchas rugen. "Olé, olé, olé, olé, Mauro, Mauro" y "Mire mire qué locura, mire mire qué emoción, este es el famoso Mauro, que volvió a Vélez para ser campeón", son los hits. "No puedo explicar con palabras todo esto que me dan. Voy a dejar la vida para salir lo antes posible de todo esto. Voy a ser uno más de ustedes, acá adentro". Los aplausos son cada vez más fuertes.

Poco menos de un mes más tarde, el 5 de febrero, Zárate inició su tercer ciclo en Vélez, en una derrota sufrida ante Chacarita, en San Martín, por 2 a 0. Once días más tarde anotó su primer gol, en un 2 a 2 con Belgrano. Y el 13 de mayo marcó en otro empate, 1 a 1 con Argentinos, que cerró la temporada.

Zárate llegó a un Vélez que estaba en el puesto 19 de la Superliga, con apenas 11 puntos. Con el delantero, que marcó 8 goles en 13 partidos, el Fortín terminó 14º, lejos del descenso y a apenas tres puntos de acceder a la Sudamericana 2019.

Con la presencia de Mauro Zárate, fundamental con 8 goles en 13 partidos, Vélez salió a flote y logró mantener la categoría. El equipo de Liniers logró 24 puntos de 42 posibles (57 por ciento de efectividad) y culminó la Superliga en el puesto 14º, con 38 puntos, a apenas tres de clasificarse a la Copa Sudamericana de este año. En la tabla de promedios, finalizó con 1,242 de promedio, con solo tres equipos por debajo (San Martín de San Juan, Patronato y Tigre), más allá de los cuatro que descendieron (Temperley, Olimpo, Arsenal y Chacarita). El objetivo que había prometido en enero, darle una mano al club en un momento complicado, estaba cumplido.

Mauro Zárate dejó Velez para sumarse a Boca Fuente: Télam

Durante el mercado de pases de invierno de 2018 hubo negociaciones entre Vélez y el Watford, para intentar renovar el contrato. Todo indicaba que Zárate continuaba en Liniers. El 2 de julio pasado, el Nº 9 fue uno de los primeros en llegar a la Villa Olímpica de Vélez. Tomó sus pertenencias y se despidió de sus compañeros, que se mostraron sorprendidos por la decisión del ídolo, que apenas cuatro días antes había prometido firmar una renovación, pese a que Boca lo venía tentando (los 2.000.000 de dólares que costaba su ficha resultaron demasiado atractivos y cercanos para la economía de la entidad de la Ribera).

No fue solo uno el motivo por el cual Mauro aceptó la propuesta xeneize. El desafío profesional de saltar, a los 31 años, a uno de los clubes más grandes de la Argentina, la posibilidad de pelear la Copa Libertadores y la chance de pelear desde Brandsen 805 un lugar en la selección argentina seguramente fueron puntos que influyeron con fuerza.

El goledor de Boca, Mauro Zárate enfrentará a Velez,en la Copa de la Superliga Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Pero Zárate también tenía motivos para alejarse de Liniers. Su relación con Gabriel Heinze nunca fue la ideal. El delantero hacía notar su fastidio cada vez que el entrenador lo reemplazaba. Ese vínculo no funcionaba bien, y de ambas partes priorizaron, con total lógica, el bien común (salvar a Vélez del descenso) por sobre todo. Con el torneo concluido, y con objetivos mucho más interesantes por delante, esa relación no logró recomponerse. Zárate hasta se peleó con sus familiares y firmó con Boca. Y Heinze jamás lamentó su partida, ni en público, ni mucho menos en privado.

Quizás, el mayor pecado que cometió Mauro Zárate es haber cumplido con su palabra. Dejar el fútbol europeo a los 30 años y volver a Vélez, a darle una mano en un momento delicado, y contribuir con su fútbol y sus goles a mantenerlo en Primera, cosa que logró. Si no lo hubiera hecho, no se hubiera generado el rechazo que hoy tiene su figura en Liniers, donde lo tildan de traidor. Él, mientras tanto, se enfoca en destacarse en Boca, sin olvidar su pasado. "Estoy muy contento con mi presente. Si se llega a dar la chance de enfrentar a Vélez, va a ser muy lindo volver al estadio que me vio nacer. Después, lo que piense la gente la verdad que me tiene sin cuidado", afirmó.