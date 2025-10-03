Maximiliano Salas volvió a apuntar contar la actual dirigencia de Racing tras darle el triunfo de River

La noche en la que River eliminó a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina por 1-0 también dejó un fuerte eco en las palabras de los protagonistas. El gol de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, marcó el resultado, pero fueron sus declaraciones postpartido las que decoraron con sabor picante un clásico ya de por sí caliente.

“Contento por el triunfo, dejamos todo. Ellos juegan bien, buscan los espacios. Siempre con respeto a la gente, lo que pasó ya está, hay que olvidar eso”, afirmó Salas ante la prensa aún en la cancha, más allá de las reacciones negativas de parte de la hinchada académica, que hasta le arrojó una zapatilla. También reconoció: “Agradecido a la gente, por más que estén enojados conmigo. También agradecerle a Gustavo (Costas), que siempre me bancó, y a la dirigencia anterior que confió en mí”.

Al ser repreguntado sobre si no estaba agradecido con la actual dirigencia, con Diego Milito a la cabeza, respondió: “No, se portó muy mal conmigo. A los desagradecidos... nada, que les vaya bien. Siempre di todo por el club".

El delantero también se refirió a cuando le arrojaron una zapatilla desde la tribuna: “Es parte del folclore, se vive así el fútbol. Es muy lindo cuando están las dos hinchadas”. Y cerró con un mensaje a los hinchas millonarios: “Que confíen en el grupo, que va a estar bien y va a levantar”.

Tiempo después, ya en la conferencia de prensa, Gustavo Costas, asumió el golpe para la Academia con autocrítica: “Primero, le pido perdón a la gente de Racing. Y agradecerles a mis jugadores por haber dejado todo. Nosotros siempre nos ponemos la vara alta: lo que se juega, lo tenemos que ganar. Hoy llegamos como diez veces clarísimas, pero no entró. Los chicos dejaron todo y ahora hay que prepararnos para lo que viene".

Al igual que Salas, reconoció que “fue muy lindo” y “se extraña” los partidos con las dos hinchadas, especialmente en un clásico.

El entrenador también destacó el apoyo en las tribunas: “Cantaron los 90 minutos, alentaron. Hay gente que perdió plata o hasta el trabajo por venir. Eso es muy valioso y hay que agradecerlo”.

Eso sí: respecto al juego, no quedo conforme con lo visto. “El segundo tiempo casi no sé jugo, se jugó como quería River. Yo pienso que hoy le jugamos a un River que después del gol hacía tiempo, y en el segundo tiempo lo frizó el partido. Pero bueno, las copas se juegan así“, dijo el DT de la Academia. Aunque también aclaró que él ”hubiera hecho lo mismo”.

Del otro lado, Marcelo Gallardo se mostró conforme con la reacción de River tras la dura eliminación en la Copa Libertadores. “Era un partido muy emocional y había que marcar presencia, recuperar ese orgullo que necesitábamos. Estoy contento por los futbolistas, porque tienen que seguir recuperando confianza. Es una victoria que nos inyecta para crecer”, expresó.

El técnico destacó que su equipo supo adaptarse: “Defendimos bien en el juego aéreo, que era el recurso de Racing, y sostuvimos la ventaja. Quizás faltó control en el segundo tiempo, pero el partido era emocional y se jugó como había que jugarlo”. Sobre el caso Salas, fue claro: “Tratamos de no invadirlo, darle su espacio y confianza. Lo acompañamos en la previa para que lo tome como un partido más”.

Sobre la lesión de Enzo Perez, aclaró que todavía siguen cerrando los puntos de la cicatriz por el corte que se produjo contra Palmeiras, y que su evolución será “día a día” para saber si puede volver a contar con él. Y como frase final sobre lo que se viene, dijo: “Tenemos que estar preparados y, después de hoy, disfrutar un poquito y ya mañana prepararnos bien”.

Las declaraciones del postpartido reflejaron el peso emocional de un clásico intenso. Ahora, ambos deberán pensar en el Torneo Clausura, con Racing teniendo que recuperar terreno y River buscando cortar la racha de derrotas también en esa competencia.