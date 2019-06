Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 13:46

En un mercado de pases calmo y quieto en el mundo River, la novela de Camilo Mayada fue el gran foco de atención durante las últimas semanas. Tras un tire y afloje constante, con idas y vueltas y declaraciones cruzadas, el volante uruguayo finalmente no viajó a la pretemporada y seguirá su camino en San Luis de México, al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el club que vence el 30 del presente mes. Y a partir de ahí se sucedieron distintas versiones, hasta que el propio jugador hoy decidió romper el silencio y sentar su postura.

"Hasta el último momento esperé e hice todo para quedarme en River. Hasta la noche previa a empezar la pretemporada estuve en Buenos Aires esperando que se pudiera solucionar el tema para continuar. No se pudo lograr y estoy un poco triste con eso, pero con la mente llena de nuevos desafíos, porque la carrera del jugador sigue y tengo que disfrutar todo lo que pueda", comentó Mayada en declaraciones con TyC Sports.

¿Por qué no siguió? El club empezó a negociar su renovación en febrero, a sabiendas de que su contrato vencía el próximo 30 de junio. Pero las negociaciones siempre parecieron más bien frías y alejadas de lo que ambos pretendían. Aunque el técnico Marcelo Gallardo insistió para que siguiera, finalmente no llegó a un acuerdo y hubo una situación que le molestó al futbolista: desde River, según pudo confirmar LA NACION, aseguraron que no se trató de un problema económico, sino que fue Mayada quien eligió desistir y partir con el pase en su poder pese a ofrecerle un contrato "para ser el quinto mejor pago del plantel".

Eso de ser el quinto mejor pago del plantel es una mentira de un periodista en las redes. Y a veces una mentira repetida mil veces se instala como una verdad y la gente piensa que uno es malagradecido Camilo Mayada

Ante esto, el charrúa declaró: "Estoy medio alejado de las redes, he cerrado todo, es feo estar leyendo muchas cosas y quería estar tranquilo. Eso de ser el quinto mejor pago del plantel es una mentira que puso un periodista en las redes y a veces una mentira repetida mil veces queda instalada como una verdad. Y la gente por ahí no se da cuenta de esas cosas y piensa que uno es un mal agradecido o que deja el club a pesar de un gran esfuerzo que se hizo, que es verdad. Pero no fue solo eso. Yo hice lo mejor para poder quedarme y esperé hasta último momento, estoy tranquilo, puedo entrar al club con la frente en alto y me fui de muy buena manera con mis compañeros y el entrenador. Yo sé cómo son las cosas".

Pero no todo quedó ahí. El problema fue que la versión oficial del club se replicó fuerte en las redes sociales y hasta dividió a los hinchas, entre aquellos que valoraban todo lo que el charrúa le había brindado al club y lo despedían con cariño y aquellos que estaban molestos por su supuesta decisión de no aceptar el contrato.

"Me dio un poco de bronca que yo estaba hablando con Gallardo el día antes de empezar la pretemporada y ni bien corté ya estaba circulando en la prensa que yo había rechazado la oferta de ser el quinto mejor pago. Obviamente es mentira y lo hacen con mala intención para dejarme mal parado. No creo que haya otro motivo para hablar de un jugador que estuvo cuatro años y medio en el club, que jamás le importó ser el más nombrado. No fui titular indiscutido y siempre quise sumar desde donde me toque. Creo que no es la manera de hablar sobre un jugador que siempre dio todo por el club", reflexionó Mayada.

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Ahora bien, ¿qué tan cerca estuvo de continuar en River? "Sin entrar en detalles de dinero, al principio estábamos lejos. Después, tengo que agradecerle 100% a Marcelo Gallardo porque me demostró todo su apoyo y quería que me quede. Hablamos muchos los últimos días y le di mi palabra que si estaban las condiciones que quería me quedaba", comentó el uruguayo, y agregó: "Yo pedía tranquilidad y estabilidad laboral, que es lo que quiere todo jugador y trabajador. No se trataba de comprar el pase, después hay detalles y acuerdos que se hacen. Marcelo intercedió y se mejoraron ciertas cosas, pero después, al final, algunas cosas no fueron como uno deseaba. Y yo traté de ser honesto conmigo y mis principios y de esa manera no iba a firmar el vínculo, por más que me duela".

Lejos de mantener rencores, más allá de un final que quizás fue inesperado y abrupto, el polifuncional mediocampista, que obtuvo nueve títulos en River desde su llegada en enero de 2015 desde Danubio, destacó el cariño que siempre le tendrá en club y dejó en claro que regresará, ya esa como hincha o como jugador.

Mayada jugó 134 partidos (79 como titular) en River, marcó siete goles y conquistó nueve títulos

"Le agradezco al hincha de River por todo el cariño que me ha brindado, ha sido muy lindo formar parte de este gran club, y estará siempre en mi corazón, por más que vuelva o no a jugar el día de mañana, siempre seré un hincha más. Lo mismo con los dirigentes, ellos también han confiado en mí, seguro hicieron el mejor esfuerzo que podían. Por ahí algunas cosas me molestaron pero me quedo con muy buenos recuerdos. El día que pueda volveré al club, no me voy por la puerta de atrás, hice todo para quedarme y estoy tranquilo", sentenció Mayada, y dejó un sentido mensaje para el entrenador.

"Con Gallardo tengo agradecimiento total, fue el primero que me llamó para llegar a River y me bancó en todo momento, tuve buenos y malos, y esos son los que valoro mucho más, porque siempre estuvo él, como con los compañeros. Y fue el que peleó hasta el final para que yo me quede y fue la primera persona a la que le comuniqué mi decisión y la última con la que hablé. Nos dimos un gran abrazo y nos deseamos lo mejor para el futuro, los dos actuamos de buena manera y nos quedamos con eso", cerró.