"Me superaba": Pablo Pérez explicó por qué recibía muchas amarillas en Boca

Pablo Pérez recibe una tarjeta amarilla. Una imagen que se repetiría de manera constante a lo largo de su carrera y en su paso por Boca Fuente: AFP

El paso de Pablo Pérez por Boca dejó muchos recuerdos: algunos son goles, otros asistencias, y el resto, inconductas que derivaban en una sanción disciplinaria. La más común era la tarjeta amarilla , aunque tampoco faltó la cartulina roja .

El ahora jugador de Newell's Old Boys explicó en una entrevista con el programa 90 Minutos de Fútbol a qué se debían tantas reprimendas por parte de los jueces, y lo atribuyó a la falta de experiencia : "Cuando se empezaron a ir los grandes referentes como Orión y el "Cata" Díaz, me empezaron a caer bastantes responsabilidades. Me costó manejar esas situaciones. Llevaba la vida personal a la cancha". Y agregó: "Me superaban situaciones o realidades que para mí no eran normales. Me caían presiones a las que no estaba acostumbrado. Recién empezaba a ser referente de un club grande. Manejar el plantel no era fácil".

Pablo Pérez habló en 90 Minutos de Fútbol sobre su paso por Boca Crédito: Crédito: Captura TV

Al mismo tiempo, no intentó justificarse y admitió su responsabilidad en el tema: "A veces me pasaba de rosca. Ahora estoy más tranquilo, pero era muy pesado dentro de la cancha. Cuando los cansás a los árbitros por cualquier falta tonta te amonestan ". Finalmente, reflexionó sobre lo que significa vestir la camiseta azul y oro : "Jugar en Boca no es nada fácil. Y las presiones por no salir campeón no las pude controlar".

Pablo Pérez, de 34 años, jugó en Boca entre 2015 y 2018, donde logró cuatro títulos : tres campeonatos locales (2015, 2016/2017 y 2017/2018) y una Copa Argentina (2015). También fue finalista de la Copa Libertadores de América en 2018.