El "Matador" Mario Kempes en el Museo de la FIFA, en Suiza, con la Copa Mundial. Crédito: Instagram @mario.kempes82

13 de abril de 2020 • 14:04

El exfutbolista Mario Alberto Kempes , campeón mundial '78, dialogó con Oscar Ruggeri en 90 Minutos de Fútbol , donde reveló por qué la selección Argentina no tuvo el rendimiento esperado en el Mundial de España '82 . En ese campeonato, el combinado nacional, dirigido por César Luis Menotti , quedó eliminado en la segunda fase, luego de perder con Italia y Brasil. En este último partido, para colmo, expulsaron a Diego Maradona , que jugaba su primera copa del mundo.

La Albiceleste llegó al Mundial de España como campeón defensor y uno de los grandes candidatos al título, con un plantel impresionante, incluía a la joven promesa del fútbol mundial: Diego Armando Maradona . Pero las cosas no salieron como se esperaba. "Yo creo que fue la concentración. En el '78, y a pesar de que estábamos bien custodiados, pensábamos en fútbol las 24 horas. En el '82: Villajoyosa, Mediterráneo, pleno verano ... ¿hace falta explicar más cosas?", diferenció el máximo goleador de la historia de Rosario Central . "Nos fuimos de nuestro hábitat natural. Me hago cargo por lo mío. No era la misma concentración ".

"Villajoyosa (NdeR: ciudad donde concentró el equipo, cerca de Valencia) no es una gran ciudad, pero es preciosa. Los ojitos se iban para todos lados. Era muy diferente la concentración. Teníamos todos los lujos que uno podía pedir: el mediterráneo abajo, el barcito abajo, la pileta al costado... tenía todos los chiches . Y yo no estaba acostumbrado a eso. Yo creo que nos equivocamos todos", sentenció en la entrevista con Fox Sports. En ese sentido, diferenció la situación con el Mundial '78 : "En la Argentina, había dos habitaciones. Una donde estaban los técnicos, un hotelito donde estábamos nosotros, y después el comedor. No nos molestaba nadie. De vez en cuando llegaba alguien, una foto, y ya está. No veíamos la calle porque estábamos concentrados".

Sobre los militares y la dictadura, dijo que para el equipo "era un peso añadido". "En el '78 salimos adelante. Nosotros jugábamos al fútbol, no estábamos pendientes de lo que pasara". Y fue irónico con quienes no valoran el título por cuestiones políticas: "Yo me río porque siempre tenés detractores, pero esos se ponen la camiseta que tiene las dos estrellas. Les debe doler el pecho ".

El Matador y la actualidad de la Selección

Finalmente, Kempes habló sobre la actualidad de la selección Argentina : "No podés tener durante 10, 12 años a la misma selección. El técnico es el más importante. No casarse siempre con los mismos". Al mismo tiempo, consideró que " la selección pasada fue la mejor". "Se criaron juntos. Eran hermanos, amigos. Pero no se llegó a conseguir. Se hizo tan familiar. ' No le puedo decir nada a este porque no vaya a ser cosa de que se enoje'" .

Kempes opinó que el mejor partido que jugó aquel equipo fue la final contra Alemania en Brasil. "Ese partido era para ganarlo 1 a 0 o 2 a 0. Lo jugaron más con el corazón que con la cabeza . Y realmente hicieron las cosas bien. Fallaron Messi, Palacio... lo de Higuaín fue diferente . Y ellos (por Alemania) tuvieron la oportunidad y la mandaron adentro. Una selección no se tiene que hacer vieja , se tiene que ir renovando", concluyó.