El mensaje de Oscar Ruggeri tras dar positivo de covid-19: "Esto pasará"

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, fue detectado con coronavirus en la tarde-noche del viernes. Por ese motivo, se ausentó a los programas de los que participa en ESPN.

"Muchas gracias por los mensajes recibidos. ¡Ya pronto esto pasará! ¡Saludos a todos!", escribió Ruggeri en su cuenta de Instagram. A su vez, el Cabezón compartió una historia de su amigo y excompañero de la selección Argentina y River Plate, Nery Pumpido, quien le manifestó de manera pública sus deseos de recuperación: "Mucha fuerza cabeza, a cuidarse", publicó el exarquero junto con una foto de ambos cuando eran jóvenes.

Según informó el propio Ruggeri el día lunes en 90 Minutos, el viernes por la noche había ido "a tomar un café" con un amigo que, a la postre, dio positivo de covid-19. A raíz de eso, el exdefensor participó del programa desde su casa.

El mensaje de aliento de Nery Pumpido a Ruggeri en Instagram que el Cabezón compartió Crédito: Instagram

"El viernes, después del programa estuve con una persona un rato, y el sábado me llamó y me dijo: di positivo. Estuve todo el fin de semana en casa. En el (hospital) Austral me hisoparon. Si a la noche no me ven con Fantino es porque estoy al horno, me dan el resultado a las 6 o 7 de la tarde", señaló a principios de la semana el ex-Boca y River.

En la noche del lunes, Alejandro Fantino, conductor de ESPN FC, comunicó la noticia: "Lo vamos a contar porque está bien que se sepa y aventar comentarios. Nuestro compañero y amigo Oscar Ruggeri, dio positivo de covid-19. Está bien, normal, apenitas con un poco de tos, sin fiebre".

Al día siguiente, Sebastián "Pollo" Vignolo, el animador de 90 Minutos, explicó que en el canal "se activaron todo el tema de los protocolos, de seguridad, y nosotros estamos acá". En ese sentido, aprovechó para explicar cómo realizan el programa en el contexto de la pandemia: "Cada uno llega con su auto, lo estacionamos acá cerquita, caminamos al estudio cambiados, quince minutos antes de hacer el programa, cada uno con su barbijo. Por supuesto, terminamos el programa, subimos al auto y nos fuimos. Las reuniones se hacen por Zoom o por WhatsApp. La nueva normalidad mientras esto siga", concluyó.