El DT de Inter Miami habló sobre el estado físico de Messi tras su salida ante Philadelphia Union

El entrenador de Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, habló sobre la salida de Lionel Messi en el partido ante Philadelphia Union. El capitán de la selección argentina pidió el cambio a falta de 20 minutos, se fue directo al vestuario y generó preocupación, sin embargo, el DT dijo que podría tratarse de una “fatiga muscular”.

El director técnico expresó que de momento no hay un informe sobre una lesión de Messi y declaró que el rosarino se encontraba “fatigado”. “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, lo que uno hace es intentar que no arriesgue”, dijo el director técnico durante una conferencia de prensa muy escueta.

“El de hoy ha sido un partido muy duro físicamente, el campo de juego estuvo muy pesado y hubo mucha lluvia. Realmente, lo que más me importa en estos momentos es el hecho de que las cosas se tienen que hablar”, continuó.

⚠️🇦🇷 LIONEL MESSI SE TOCÓ EL POSTERIOR, PIDIÓ EL CAMBIO Y SE FUE AL VESTUARIO. pic.twitter.com/nlC4ux5Mhy — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 25, 2026

Durante el cruce ante Philadelphia Union de este domingo, Messi, que casi nunca es sustituido en los partidos, salió de la cancha en el minuto 73, después de llevarse la mano al isquiotibial izquierdo más de una vez. El capitán pidió el cambio, fue reemplazado por Mateo Silvetti y, ni bien salió del terreno de juego se fue al vestuario, sin dar declaraciones.

En vísperas del Mundial 2026, el delantero encendió las alarmas, aunque de momento no se realizó ningún diagnóstico preliminar. El astro argentino ha lidiado con problemas en el tendón de la corva al menos en otras dos ocasiones durante su etapa de tres años con Inter Miami.

En tanto, Messi dio dos asistencias y el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame anotó dos veces durante una primera mitad récord para Inter Miami, mientras que Rodrigo De Paul, en el día de su cumpleaños, marcó en el tiempo añadido para sentenciar el triunfo 6 a 4.

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Con información de AP.