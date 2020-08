La salida de Lionel Messi de Barcelona por ahora no se ve clara Fuente: AFP

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 00:01

Aún lejos de encontrar un punto de acuerdo, el conflicto entre Lionel Messi y Barcelona sumó a un nuevo "jugador", LaLiga de España, que salió en defensa de los intereses del club catalán. Al mismo tiempo que en la mañana del domingo se hacía realidad la anunciada ausencia del N° 10 a los exámenes de PCR para detección del Covid-19 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, la entidad que organiza los torneos de primera y segunda división -es independiente de la Federación Española de Fútbol- emitió un comunicado favorable a la postura de Barcelona.

Bajo el título "Nota informativa", el escrito da cuenta de que el contrato entre Messi y Barcelona "se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable en el supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales". En el siguiente punto, LaLiga advierte que no tramitará la baja federativa de Messi "si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula", que está fijada en 700 millones de euros.

Algunos hinchas de Barcelona pidieron este domingo la renuncia del presidente Bartomeu Crédito: dpa

LaLiga se incorpora como un factor de presión, que no necesariamente se quedará con la última palabra en un caso que tiene instancias superiores y podría judicializarse en los tribunales civiles de España. Esta novedad del domingo no hará desistir al rosarino de cerrar su ciclo en Barcelona y buscar un nuevo rumbo, con Manchester City como destino más apetecible por la posibilidad de reencontrarse con Pep Guardiola en un proyecto futbolístico que lo entusiasme para ganar títulos.

El comunicado de LaLiga en el que respalda la postura de Barcelona Crédito: Captura

Al alinearse con Barcelona, LaLiga, presidida por Javier Tebas, también está protegiendo el valor de su producto, conocido en su momento como la Liga de las Estrellas por tener a Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes se sumó Neymar durante cuatro temporadas. La partida de Messi dejaría al torneo que comenzará el 12 de septiembre sin su último gran exponente. Ya no tendrán la joya más preciada en manos cuando se sienten a negociar derechos de televisación y comercialización internacionales. En medio de una batalla cruzada por un fuerte tráfico de influencias, no faltaron los que recordaron la férrea oposición de Tebas, desde un cargo diferente al actual, a que Messi debutara en primera en 2005 por una reglamentación inherente a los juveniles extranjeros.

Incrédulos todavía de que no lo verán más en el Camp Nou, hinchas vestidos con la camiseta N° 10 de Barcelona se acercaron ayer a la puerta de la Ciudad Deportiva, por donde desfilaron los jugadores del plantel, incluido Luis Suárez, que debe buscarse club porque no será tenido en cuenta por Ronald Koeman. Según las últimas versiones, una posibilidad sería Juventus, que no contará con Gonzalo Higuaín y no tiene un centrodelantero de ese perfil.

Desde que Messi le envió el último martes la carta documento al club, la mayoría de los hinchas reaccionó con cuestionamientos al presidente Josep María Bartomeu, señalado como el responsable del hartazgo del rosarino con la gestión futbolística. También hay hinchas decepcionados con el silencio de Messi, que no habla públicamente desde el final de la Liga de España, el 19 de julio.

Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar; su ADN está quedando atrás. El fútbol ahora es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano Arturo Vidal

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, llegaría el miércoles a Barcelona para sentarse a hablar con los dirigentes. En el constante goteo de filtraciones interesadas, Onda Cero de España informó haber tenido acceso a la parte del contrato que habilita a Messi a negociar con otro club sin remitirse a la cláusula de los 700 millones. En el documento estaría reflejado lo siguiente: "Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por la decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019/20".

La posición que hizo saber Barcelona es por ahora irreductible: se opone a cualquier venta que no sea por los 700 millones de euros y Messi es prioridad dentro del nuevo proyecto del entrenador holandés, por lo cual están interesados en renovar el contrato, cuyas negociaciones fueron frenadas hace unos meses por el N° 10. Del otro lado, Messi muestra urgencia por salir ya mismo, no quiere cumplir con el año de contrato que le queda para negociar como agente libre con otro club a partir de enero, con lo cual se evitaría todo este litigio económico y legal. A los 33 años pretende aprovechar sus últimas temporadas en el alto nivel. Y sin resignar sus altos ingresos económicos, ya que por un vínculo por cinco años con el City Group, los tres primeros en Manchester y los otros dos en la franquicia de New York en la MLS de los Estados Unidos, estaría cobrando alrededor de 500 millones de euros brutos.

Un niño con la camiseta de Messi ve la llegada de Luis Suárez a las pruebas médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper Fuente: Reuters

En consonancia con la táctica desplegada hasta ahora, Messi tampoco se presentará este lunes al comienzo de los entrenamientos. Jorge Messi intentará una salida consensuada con Bartomeu, pero si no hay acuerdo, solicitará a la FIFA un transfer, que le será concedido por el principio de derecho al trabajo, mientras Barcelona lleva el caso a los juzgados de España.

Desde la trinchera del jugador también pueden plantear que la cláusula de los 700 millones es abusiva, lo cual no quita que un fallo judicial determine una compensación económica para Barcelona, de la cual se hará solidariamente responsable el club que haya contratado provisionalmente a Messi.

De acuerdo al monto estipulado por la Justicia, el club que deba hacerse cargo corre el riesgo de vulnerar el Fair Play financiero de la UEFA. Manchester City, tras recurrir al TAS, acaba de evitar una suspensión de dos años fuera de la Champions League, sanción que le había impuesto la UEFA por adulterar sus ingresos por patrocinio. Tras el nocaut del 8-2 de Bayern Munich, la pelea de fondo enfrenta a Messi con Barcelona.

El desconsuelo de jóvenes hinchas; Messi se aleja de Barcelona Fuente: Reuters