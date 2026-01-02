Gabriel Arias jugará en Newell’s: el arquero abandonó Racing y seguirá en el fútbol argentino

Luego de cerrar su etapa en Racing, el arquero Gabriel Arias llegó en condición de libre a Newell’s y firmará contrato por una temporada con su nuevo club.

Días atrás, Arias se despidió de Racing con un extenso mensaje en sus redes sociales: “Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?”.

Entonces, luego de siete temporadas de una exitosa relación con la Academia, Arias afrontará un nuevo desafío en su carrera: arribó este viernes a Rosario para someterse a la revisión médica y, quedó oficialmente vinculado al club rojinegro.

De esta manera, Newell’s cubrirá un puesto clave tras las salidas del costarricense Keylor Navas y Lucas Hoyos, y frente a los rendimientos irregulares de Juan Espínola y Williams Barlasina.

El ex símbolo de Racing se convierte así en el primer refuerzo de Newell’s en 2026, en un mercado en el que el club también cuenta con los regresos de los préstamos de Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda.

Arias llega a Rosario después de consolidarse como ídolo en Racing, aunque en el segundo semestre de 2025 perdió la titularidad frente a Facundo Cambeses, cuyo buen rendimiento lo llevó a ser considerado en la selección argentina. Su salida marcó el cierre de un ciclo significativo tanto para el club como para el jugador.

El popular conjunto rosarino será el quinto equipo en la carrera del arquero Arias debutó profesionalmente en Olimpo de Bahía Blanca en 2007, pasó luego por Defensa y Justicia, tuvo un préstamo destacado en Unión La Calera en 2018 y, tras esa experiencia, fue adquirido por Racing, donde se ubicó entre los mejores arqueros de la institución en el siglo XXI.

Arias se despidió de la Academia con múltiples agradecimientos. Llegó a mediados de 2018, disputó 254 partidos y logró la Superliga 2018/2019 y su respectivo Trofeo de Campeones, así como también el Trofeo de 2022, la Supercopa Internacional de 2023 y, en el plano internacional, la Copa Sudamericana de 2024 y la Recopa Sudamericana siguiente.