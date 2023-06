Alta en el cielo: el emotivo documental de homenaje a Lionel Messi y compañía, a seis meses del Mundial

escuchar

Apenas seis meses pasaron del día más feliz de los últimos 36 años del fútbol argentino. Aquella coronación de Lionel Messi y el resto del plantel albiceleste en el estadio Lusail de Qatar, el 18 de diciembre de 2022, quedó tallado en la piedra entre los grandes hitos deportivos de nuestro país.

A exactos 181 días, Adidas presentó en sociedad “Alta En El Cielo”, un minidocumental de ocho minutos y medio que contiene imágenes exclusivas y entrevistas de la primera concentración del equipo nacional desde que añadió una tercera estrella a su camiseta.

“Había ganado todo con el club a nivel individual , me faltaba ganar con la selección. Y que ahora casi al final de mi carrera se haya dado esto y haber podido ganar todo con esta camiseta es muy especial. Alguna vez dije que no iba a jugar más con esta camiseta. Por suerte me arrepentí. Terminar de esta manera, siendo campeón de todo, es una cosa que estoy disfrutando muchísimo”, dice Messi en uno de los pasajes de una pieza muy emotiva.

El documental de adidas dura 8 minutos y medio y resume la emoción de los futbolistas argentinos, a 6 meses de ser campeones del mundo

Mezclando imágenes históricas con acceso exclusivo a los jugadores y una banda sonora conmovedora, Alta En El Cielo reúne a once jugadores en la previa del que fue el primer partido en Buenos Aires tras la obtención del título, para descubrir los sentimientos persistentes y los recuerdos duraderos de un equipo que hizo posible lo imposible.

Leo Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Exequiel Palacios. Todos los participantes aportan su singular perspectiva sobre un torneo inolvidable y la profunda conexión que dicha victoria ha forjado entre ellos y sus hinchas.

“Con el fútbol y con los resultados, hicimos que salgan un poquito de toda esa locura que nos toca vivir día a día, poder llevar eso a las casas, aunque sea por un ratito, fue algo estupendo y que se vio en la final, cómo la gente salió a la calle y la locura y la felicidad que había. Yo no quería quedarme con la sensación de que habían pasado oportunidades y yo no las había aprovechado, o no había estado ahí para buscarlo”, valoró el crack rosarino, que en otra parte destaca y en tiempo pasado: “Para mí, jugar en la selección era un orgullo muy grande. Lo hacía con muchas ganas. Si bien hubo momentos en que la pasé muy mal, me pone feliz haber ganado todo esto con la Selección. Pero creo que lo escuché muchas veces el no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido, es lo más importante”.

El documental resume la perseverancia de Leo, en medio de una serie de acciones que se dieron con el seleccionado en el amistoso de marzo frente a Panamá, el primero con las tres estrellas en la camiseta albiceleste. Allí se ve como Messi malogra tres tiros libres (dos pegaron en el palo y otro lo desvió el arquero), hasta que en una cuarta oportunidad la envía con clase al fondo de la red.

En el mismo documental, Rodrigo De Paul eligió a Messi como un gran ejemplo por su decisión de no rendirse ante la adversidad. “Es el ejemplo más importante que se le puede dar hoy a los más chicos, que hay que luchar por los sueños. Porque hasta al más grande de todos le costó caerse, y sin embargo, siguió”.

