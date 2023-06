Alejandro Garnacho, la joya que consiguió la “bendición” y quiere demostrar todo su potencial en el cierre de la gira por Asia

escuchar

Cambió el escenario. La efervescencia china ya no descompagina todo. Indonesia le aporta más calma a la selección argentina. Es cierto que la ausencia de Lionel Messi descomprime mucho, ya no hay cientos de fanáticos en la puerta del hotel como en Pekín, ni tampoco un alojamiento bloqueado por los desborde elos hinchas locales. En Yakarta predomina la tranquilidad, porque en el lobby del Fairmont Jakarta hay un puñado de indonesios pendientes de capturar alguna foto, alguna firma de los futbolistas argentinos.

Pero particularmente esperan a un jugador: Alejandro Garnacho. Es el elegido, preguntan por él, quieren una foto, aunque no tiene que ver con la identificación con el equipo albiceleste, sino que hay muchísimos seguidores de Manchester United en Indonesia y eso lo coloca como una de las estrellas más observadas. Entonces, cuando circulan las versiones de que en el partido de este lunes, a las 9.30, hora de la Argentina, podría estar desde el arranque el delantero de 18 años, todos se ponen más ansiosos.

Esta gira del seleccionado quedará marcada por varias cuestiones: la locura de los hinchas chinos por el seleccionado argentino, el gol más rápido en la carrera de Lionel Messi y el debut de Garnacho, el chico que eligió la camiseta del conjunto nacional, despierta una enorme expectativa entre los hinchas y está señalado como el futuro del equipo de Lionel Scaloni.

El atacante de Manchester United, que ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo por Nicolás González del amistoso ante China, parece tener muy claro cuál es su lugar dentro de la selección argentina. Hace un tiempo, se lo pudo ver en sus redes sociales, y en algunos entrenamientos de Manchester United con un perfil muy alto, una personalidad muy potente y un andar con algunas características muy similares a las de Cristiano Ronaldo. Incluso, confesó que lo admira desde pequeño. Sin embargo, desde que se sumó al plantel argentino, cuentan que cambió por completo toda esa dinámica.

Garnacho quiere ser parte, busca encajar a la perfección sin ser un centro de atención. No se muestra histriónico, es parte del grupo de los más jóvenes, se lo puede ver con Gio Simeone, con Leo Balerdi, con Gerónimo Rulli sin levantar demasiado su perfil. Se muestra permeable a cada sugerencia, como si cada charla en el United con Lisandro Martínez hubiera moldeado a la perfección su personalidad para tener una aceptación plena dentro de un plantel que desde hace un tiempo ponderó la buena conexión entre todos sus integrantes.

Quizá por eso, cuando tuvo sus primeros minutos en Pekín, como parte del “operativo blindaje”, que comenzó allí para evitar que España pueda tentarlo, los más grandes del plantel celebraron ese primer paso. Incluso, Lionel Messi, cuando finalizó el partido, fue directamente a buscar a Garnacho para saludarlo, como si se hubiera tratado de un gesto de “bendición” del capitán argentino hacia el joven.

Es más: cuando las micrófonos se acercaron a Dibu Martínez y le consultaron por el estreno del delantero, el arquero contestó: “ Es un chico la verdad muy humilde. Vino, trabaja, no es de hablar mucho. Entra con muchas ganas de jugar. Es una pequeña estrella, que ojalá nosotros ayudemos a moldear y nos dé muchísimo como Angelito Di María”.

En sus redes sociales, tras el debut con la camiseta de la selección mayor, Garnacho publicó una serie de fotos suyas con el equipo, una última de cuando era chiquito con la camiseta argentina y se limitó a escribir: “Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten”. Las respuestas llegaron rápidamente y Lisandro Martínez le contestó: “ Qué bien te queda hermano ”. Después lo felicitó Rodrigo De Paul y también lo hicieron Leandro Paredes, Cuti Romero y Nicolás Otamendi. Una gesto que marca qué piensan los referentes del chico de 18 años que genera tanta atención.

En el estadio Gelora Bung Karno, en el amistoso ante Indonesia es posible que Scaloni le de más minutos que los que le ofreció ante China. Sabe el entrenador que necesita tener a Garnacho tres partidos oficiales con el equipo mayor para “bloquearlo”. Pero más allá de esta cuestión reglamentaria y las palabras del propio futbolista, en las que manifestó, con un clarísimo tono madrileño, que es argentino y no necesita tres partidos para quedar afectado definitivamente con la selección, hay una necesidad de Scaloni de verlo en acción por más minutos, ya que su talento le ofrece una alternativa potente para ocupar un lugar en la rotación principal. Garnacho, está claro, se siente identificado con los colores celeste y blanco y le dice “Míster” al entrenador.

Alajandro Garnacho es uno de los más buscados por un autógrafo en Indonesia porque hay muchos fanáticos de Manchester United https://www.instagram.com/garnacho7/?hl=es

“ Hay que ir paso a paso, le dimos minutos, no tenemos que apresurarnos . Hay jugadores de nivel que no entraron ante China, pero estamos ilusionados. La idea es darle minutos a todos los chicos y que se vayan acoplando ”, dijo Scaloni respecto de las posibilidades de ver a algunos futbolistas desde el arranque ante Indonesia, un choque que podría tener hasta ocho modificaciones respecto del encuentro ante China. Y la realidad es que más allá de que Garnacho esté o no desde el arranque para este duelo amistoso, la planificación del cuerpo técnico para el delantero de Manchester United apunta más allá. En principio se cree que podría estar en la convocatoria para el choque con Ecuador, por las eliminatorias, en septiembre y que su inclusión en las nóminas de cara a la Copa América 2024, será cada vez más frecuente.

“Muy feliz”. Eso escribió Garnacho cuando tuvo su primera en esta gira por Asia. Está claro que su desembarco no fue uno más, que no será un paso fugaz, todos lo miran con ilusión y parece tener el guiño de los que debe tener.