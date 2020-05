Messi le pidió a Setién un cambio de estilo para que Barcelona progrese en la Champions Fuente: AFP

El capitán que aprendió a hablar. Los movimientos en un estadio de fútbol, los gestos técnicos, las gambetas con las que deja desairado a los rivales, los imposibles que terminan en festejo de goles, virtudes del repertorio que ofreció desde el inicio de su trayectoria Lionel Messi . Si la serie Matchday: Inside FC Barcelona , que se emite por Netflix, enseñó desde la intimidad el rol de liderazgo que adoptó el rosarino, la entrevista que el N°10 concedió al diario deportivo Sport ratifica la condición de jefe de grupo.

En la charla, Messi se explayó, entre otros temas, del confinamiento por la pandemia mundial de Covid-19 , advirtió que el parate podría resultar una buena señal para el equipo catalán y también definió a Lautaro Martínez , el goleador que los medios posicionan como futuro compañero. Pero el estruendo mayor es el mensaje para el entrenador Quique Setién , a quien sin dobleces le pide un cambio de estilo de juego para aspirar a ganar la Champions League , un torneo amigable en el pasado y que se convirtió en una pesadilla en las últimas temporadas para los catalanes.

La victoria sobre Real Sociedad en el Camp Nou y el traspié de Real Madrid en la visita a Betis, en la 27ª fecha de la Liga de España , la última que se disputó antes del parate , les posibilitó a los blaugranas tomar el mando en la tabla de posiciones. Dos puntos (58 a 56) es la distancia que separan a catalanes de madridistas para cuando se reanude la actividad -el programa, entre protocolos, testeos y algunos rechazos está diseñado para que sea el 12 de junio- y Messi observa que recuperar algunas piezas, como la de su compañero de aventuras Luis Suárez , beneficiarán al conjunto, debido a que las producciones futbolísticas distaban de ser las mejores tanto en el campeonato como en la Champions League. "Quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", manifestó en la charla.

La ausencia del uruguayo -operado a inicios de año, mediante una artroscopia, para resolver una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha-, diezmó el poder de fuego de un plantel que frente a cada renovación de piezas fue perdiendo el brillo con la que deslumbró en el pasado, donde se ofrecía como una estructura sólida, de luces y efectiva. Las contrataciones de figuras como el francés Antoine Griezmann , la irrupción de un joven Ansu Fati o la apuesta por Ousmané Dembélé no arrojaron los dividendos esperados y la figura de Suárez -la recuperación le demandó cuatro meses- se hizo cada vez más gigante.

Messi, sobre Lautaro

El mercado de pases lo ubica a Lautaro Martínez , figura de Internazionale , en sintonía con Barcelona. De 22 años, se destaca en el calcio y podría ser el aire fresco que precisa la formación para este momento. Messi y el bahiense se conocieron en la selección, aunque el N°10, a pesar de destacarlo, es cauto en las opiniones: "No sé muy bien si hubo o hay negociaciones ahora mismo por él, no tengo idea. Es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota. Habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan", aseguró.

El nivel futbolístico preocupa a Messi y no se enseñó incómodo en comunicarlo. "Con lo que tenemos no nos alcanza para ganar la Champions", aseguró el capitán, antes de que la pandemia de Covid-19 frenara las competiciones; Quique Setién recientemente confesó que "podían ganarla perfectamente". Messi salió al rescate de sus palabras y apuntó sin miramientos: " Me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions . Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así, como veníamos jugando ".

La opinión de Messi seguramente desatará una oleada de opiniones, supuestos, críticas y apoyos dentro de una institución que deberá sellar el pasaje a los cuartos de final en su cancha, ante su público, frente a Napoli, con el que igualó 1-1 en el estadio San Paolo. La Champions le asestó dos fuertes golpes a Barcelona, después que Roma y Liverpool le remontaran tres goles de diferencia. Los italianos, en el estadio Olímpico, revirtieron con un 3-0 el 1-4 en Cataluña; en Anfield, los ingleses se impusieron 4-0, después de caer 3-0 en el juego de ida.

Esta semana los jugadores retomaron los entrenamientos en el campo deportivo del club, poniéndole así un corte al confinamiento. Fueron 56 días de encierro en la casa de Castelldefels hasta regresar al centro Joan Gampert. "Físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones. Por la parte psicóloga obviamente fue duro para todos, porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, de mi mujer y mis hijos, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos y sobre todo aprovechamos para pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas que no podemos hacer normalmente porque no tenemos tiempo, porque los chicos van al colegio, porque nosotros también tenemos nuestras obligaciones... Así que lo pasamos bien estando juntos y sobre todo pudimos disfrutar de los nenes que crecen muy rápido. Fue duro, pero con ellos y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar", manifestó en la entrevista exclusiva que Sport publica en su edición del viernes 15 de mayo.

