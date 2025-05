Messi encabezaba un repunte que se vino abajo con el insólito gol en contra de Weigandt: dura derrota de Inter Miami

Fue la primera vez que Lionel Messi pisó el Allianz Field de Minneapolis y no se vuelve con un buen recuerdo. Más allá de su gol, el quinto en ocho partidos en la actual temporada de la MLS, Inter Miami sufrió una dura derrota, fue goleado por 4-1 por Minnesota United. Una caída que vuelve a poner la lupa en la pobre administración de recursos de Javier Mascherano, sentado en el banquillo tras la eliminación en la Concachampions. Inter perdió cuatro de los últimos cinco partidos por competencias oficiales. Es un equipo sin un estilo definido y con escaso carácter en la adversidad.

Cuando Inter había descontado (1-2) con un gol de Leo y daba síntomas de cambiar el curso de un partido que le era desfavorable, un increíble gol en contra de Marcelo Weigandt puso 3-1 a Minnesota y terminó de hundir a Inter, que enseguida recibió el 4-1. El único argentino que festejó fue el elegante Joaquín Pereyra, ex Atlético Tucumán, que con su zurda abrió grietas en la endeble defensa visitante.

Messi señala a Jordi Alba tras marcar el gol DAVID BERDING - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ausente Luis Suárez, que por motivos personales viajó a Uruguay, Messi ocupó el centro del ataque, cuando habitualmente se mueve en la posición 8/7. En el esquema 4-3-3, Cremaschi y Segovia fueron los extremos. Como era de esperar, Leo retrocedió para participar en el armado de juego y hacer aperturas hacia las bandas.

Minnesota impuso su plan en el primer tiempo: defensa dura, replegada, contraataque y pelota detenida. Un 5-4-1 muy compacto, propio de un equipo que en el torneo es reconocido por sus esquemas conservadores. A Minnesota le alcanzó con eso, a Inter le quedó una posesión del 73 por ciento estéril, con escasas ideas y sin profundidad. Chocó contra el muro local, se fue desgastando sin obtener ningún rédito.

A Messi le costó encontrar socios y espacios. Inter Miami solo forzaba córners (tres en los primeros 20 minutos), sin poner a algún jugador en situación de definición. No hubo más que un centro rasante de Alba que el arquero no alcanzó a retener y un par de remates de Messi, uno con la derecha que contuvo sin inconvenientes Dayne y otro cruzado al que no llegó Redondo.

Minnesota fue más selectivo y certero en sus ataques. Cuenta con la zurda exquisita de Pereyra, que venía de marcar su primer gol en la MLS contra Austin. Pereyra armó la jugada del 1-0, convertido por el sudafricano Hlongwane.

¡GOOOOL de @MNUFC en casa ante Miami!



➡️ Joaquín Pereyra 🇦🇷 crea la jugada.

➡️ Carlos Harvey 🇵🇦 asiste.

➡️ Hlongwane 🇿🇦 anota. pic.twitter.com/o04IzTNJVB — MLS Español (@MLSes) May 10, 2025

Inter siguió a la deriva, disperso, lo cual le costó recibir un segundo gol, desde un lateral ofensivo lanzado al área. El zaguero argentino Nicolás Romero, ex Atlético Tucumán, peinó la pelota en el primer palo y Markanich definió en el segundo, mientras la estirada de Oscar Ustari terminaba dentro del arco.

GOOOL de @MNUFC.



De cabezazo a cabezazo ➡️ Nico Romero 🇦🇷 asiste para la contundente definición de Markanich 🇺🇸. pic.twitter.com/pVIQS5s5XX — MLS Español (@MLSes) May 10, 2025

Inter Miami se iba al descanso tras una muy floja primera etapa. El desarrollo había sido como quiso su rival. Para el segundo período, Mascherano hizo un cambio entre jugadores argentinos: sacó a un volante (Federico Redondo) y puso a un delantero (Tadeo Allende).

Jugó con más ritmo Inter Miami, aceleró la circulación de la pelota y surgieron hendijas en la última línea local. Amenazó con revertir la historia porque a los dos minutos, tras la enésima combinación entre Jordi Alba y Messi a lo largo de sus carreras, el control del N° 10 lo perfiló para el zurdazo cruzado.

El repunte de Inter se diluyó con el insólito gol en contra de Weigandt, que en la jugada previa a su yerro había tenido un oportuno cierre con despeje al córner para evitar que definiera un rival que entraba por su espalda. Vino el córner, un cabezazo y el exlateral de Boca, a un par de metros de Ustari, cabeceó hacia su arco, en un despeje fallido. Weigandt atinó a reclamar un empujón inexistente. Su rostro delataba su grueso error. A los pocos minutos, Mascherano lo reemplazó. Inter se terminó de desmoronar dos minutos después con el estupendo remate junto a un poste de Robin Lod.

The Loons add a third! 😳 pic.twitter.com/Dzf6RG82d1 — Major League Soccer (@MLS) May 10, 2025

En la actualidad de Inter Miami empieza a filtrarse el Mundial de Clubes de los Estados Unidos, al que se clasificó como campeón de la Supporters’s Shield (el equipo que consiguió más puntos en la temporada regular de la MLS, antes de los play-offs). Debutará en el Hard Rock Stadium frente a Al-Ahly (Egipto). Mascherano adelantó la necesidad de reforzarse: “Creo que debemos centrarnos en incorporar a alguien que realmente nos fortalezca como equipo. Y sí, estoy explorando opciones, especialmente en el frente de ataque”.

Otro rival de las Garzas en la etapa de grupos será Palmeiras, cuya presidenta, Leila Pereira, se refirió al encuentro del 23 de junio, que también se disputará en el Hard Rock: “Para nosotros no es un problema jugar contra Messi o contra tal o cual. Él enfrentará a Palmeiras. Nosotros no vamos a los Estados Unidos a pasear”.

🔥 GOOOOL de @MNUFC.



Zurdazo de Robin Lod pone el 4️⃣ para su equipo en casa 🏟️ ante Miami. pic.twitter.com/p6UumjUBUQ — MLS Español (@MLSes) May 10, 2025

También es tema de conversación en las últimos días la renovación de contrato de Messi, que finalizará en junio próximo. Jorge Mas, mayor accionista de Inter Miami, expresó hace un tiempo que había acuerdo con Leo para extender el vínculo, pero algunos medios periodísticos son más cautos, señalan que Messi quedó muy desilusionado tras la eliminación en la Concachampions y se tomará un tiempo más para definir su futuro.

El resumen (relatos en inglés) y las posiciones