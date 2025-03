Messi le cumplió un sueño y hoy se ilusiona con una carrera en el fútbol: qué es de la vida de aquel nene de la foto con el 10 en Montevideo

MONTEVIDEO.- Su imagen recorrió el mundo allá por agosto de 2017, en la previa de un empate sin goles entre Uruguay y la Argentina que quedó rápidamente en el olvido para la mayoría de los hinchas. No fue el caso de Luciano Viejo, aquel niño de 11 años al que Lionel Messi le cumplió el sueño de tomarse una foto con él y hoy es, para sorpresa de muchos, el 10 titular de la reserva de Boston River, equipo de la primera división del fútbol charrúa.

Lucho -como lo llaman todos- aún atesora en su memoria física y virtual aquella inolvidable escena junto al ídolo de su infancia, el jugador que lo inspiró a dedicarse al fútbol y al que hoy intenta imitar cada fin de semana con los colores del histórico club montevideano que compartirá el Grupo A de la Copa Sudamericana con el Independiente de Julio Vaccari. “Soy zurdo y juego de enganche, es en lo único en lo que me parezco a Leo”, bromea Viejo en charla con LA NACION, algo cansado tras una larga jornada de entrenamiento.

Zurdo como Leo, Luciano Viejo sueña con una larga carrera en el fútbol

Su vida no fue la misma luego de aquella tarde en la que decidió faltar al colegio para esperar al astro rosarino en la puerta del Hotel Sheraton. Cuando los jugadores descendieron del micro que los traía desde el aeropuerto, Luciano intentó colarse entre las vallas y un guardia de seguridad llegó a cazarlo de la cintura, pero Messi lo rescató y logró fotografiarse junto al 10. Todo sucedió a centímetros de Lionel Scaloni, quien era ayudante de Jorge Sampaoli y también intervino para que Luciano pudiera llegar al capitán.

“Fue todo una gran locura. Al día siguiente volví a faltar a la escuela porque di un montón de notas en los medios. Y cuando volví al colegio me pedía fotos todo el mundo, ¡hasta la limpiadora!”, recuerda Luciano, quien llevaba escrita una carta para Messi y en medio de la emoción olvidó que la tenía entre sus manos. “Decía que quería ser como él, pero la carta era lo de menos. No podía creer lo que estaba viviendo. Es más, a veces agarro el celular y me aparece el video del día que lo conocí. Eso sí que es increíble...”, confiesa.

Luciano Viejo, con la camiseta 10 de Boston River; juega en la reserva del equipo montevideano

Nacido el 25 de agosto de 2005, Luciano es hijo de madre argentina y de padre uruguayo. De Aldana heredó el amor por la celeste y blanca y de Santiago, la pasión por Nacional. Lo extraño del caso es que no simpatiza por la Celeste ni por ningún equipo de nuestro país. “De Argentina y del Bolso”, repite, casi como una declaración de principios. El Bolso, claro, es Nacional de Montevideo. Aquella noche de 2017 fue la única vez que vio a la selección, ya que el triunfo 1 a 0 de 2021, con gol de Ángel Di María, se jugó en la cancha de Peñarol, y Luciano “ni loco iba” al Campeón del Siglo, la casa del Carbonero.

En aquel tiempo, Viejo transitaba su último año en el baby-fútbol del club Playa Honda, para iniciar en 2018 su camino en divisiones inferiores. Jugó en Rentistas y en 2024 fichó para Boston River. “Me gusta jugar con la 10, aunque no siempre está disponible ese número porque usamos las mismas camisetas que el plantel profesional. Pero si está, la agarro. Además cayó un poco en desuso la posición de enganche, así que muchas veces arranco de interno”, describe su juego. Su objetivo es realizar un buen papel en el torneo de reserva y llegar lo mejor preparado a un posible debut en primera. “Habrá que convencer al DT, ja”, sonríe Luciano en referencia a Jadson Viera, aquel exzaguero brasileño que fue campeón con Lanús en 2007 y fue ayudante de Alexander Medina en Nacional, Talleres de Córdoba, Inter de Porto Alegre y Vélez Sarsfield.

Este viernes, Luciano no estará en el Centenario pero vivirá el clásico en su casa acompañado por su familia. No estará Messi, claro, por lo que está vez se alentará por la TV. “Si llega al Mundial, no tengo dudas de que la Argentina vuelve a ser candidata. Está grande, pero juega a otra cosa, es un animal. Si bien la selección tiene un equipazo, Lionel sigue siendo fundamental”, sostiene.

A los 19, Luciano Viejo anhela un 2026 con Messi levantando la copa y él dando sus primeros pasos sobre el césped del Parque Artigas. Porque los sueños están para cumplirse. Y Lucho sabe de qué se trata...

Leandro Contento Por