escuchar

Lionel Messi no viaja a Chicago para jugar este miércoles con Inter Miami por la MLS. Sin embargo, el final de su recuperación de esa “vieja cicatriz” en el posterior derecho que lo dejó jugar apena 216 minutos en septiembre está más cerca: este martes realizó trabajos con pelota y se movió con más intensidad que en los días previos. Se especula con que su regreso se dará el sábado próximo en otro partido trascendental: frente a Cincinatti, el mejor equipo de la Conferencia Este, y en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

“Veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje (a Chicago)”, dijo Gerardo “Tata” Martino a la prensa antes de la práctica de su equipo. Minutos después, la Pulga dejó el vestuario y enfiló hacia las canchas en las que se estaban moviendo sus compañeros. Hizo ejercicios con pelota, pero no se movió al mismo ritmo que quienes integran el equipo principal. Por la intensidad de los ejercicios, el rosarino parece estar mejor de su molestia. Pero aún lejos del 100% y es por eso que ni siquiera aparece en los posteos del club en redes sociales con el anuncio del viaje del plantel a Chicago para jugar con el Fire en el estadio Soccer Field, que ya tiene sus 61 mil localidades vendidas.

Martino insistió sobre Messi: “Cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día. Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior”. La suerte de esa “vieja cicatriz” determinará los pasos a seguir. Eso incluye tanto el porvenir de la Pulga con las Garzas como lo que ocurra con su participación en los partidos de la selección argentina. Sobre esto último, Martino apuntó: “Si está bien en el club va a estar bien en la selección. El compromiso que tiene Leo en la Selección está fuera de discusión ”.

El rosarino no es el único internacional del plantel de Inter Miami: las listas para la doble fecha FIFA de octubre puede dejar al Tata Martino sin 12 profesionales: “Todos quieren estar acá y todos quieren estar en la selección. Nosotros hacemos un manejo de una lesión en este caso en función de nuestras necesidades, si esas necesidades también coincide con la de cada uno de ellos en la selección, bienvenido sea”. Martino sabe también que los próximos cuatro partidos, todos en octubre, dictarán el futuro del equipo en la MLS. Y el objetivo de mínima es estar en los playoffs .

Messi, Campana updates from Tata Martino: Campana slight injury, will rest Wed. vs Chicago. Messi expected to train with full team today, decision on game will be made after. @MiamiHerald @HeraldSports #InterMiamiCF #Messi𓃵 #MLS #cf97 pic.twitter.com/9SK60aX3Mc — Michelle Kaufman (@kaufsports) October 3, 2023

Sobre la eventual ausencia de Messi este miércoles en Chicago, el Tata, ex entrenador de la selección argentina, se atajó: “Yo parezco el mayor vendedor de entradas de la MLS. Como si yo tuviera algo que ver con la venta de los tickets... A nosotros nos preocupan los jugadores. Con Gregore (mediocampista brasileño del equipo) hace dos meses que no me preguntan nada; una vez cada tanto, pero esto es de todos los días. Esto se da aquí por esta circunstancia, y lo entiendo, por eso contesto. Lo que pasa es que cuando es tan reiterativo no puedo dejar de decir siempre lo mismo. Me preguntaron hace tres días y pasaron nada más que tres días, dos entrenamientos solamente. Es reiterativo porque se trata de Leo y lo entiendo. Te diría un mes si supiera que es un mes. El otro día decían que estaba fuera de la liga por toda la temporada. ¿Y? Ustedes no corren ningún riesgo; dicen un mes, no es un mes, son 40 días o 20 días. A ustedes no les pasa nada. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada, por eso evito los tiempos exactos. Entiendo el deseo de conocer los tiempos exactos, si tuviera los tiempos exactos los diría, pero no los tengo”.

En este sentido, Chicago Fire tomó una medida inusual. La franquicia de Illinois sabe que mucha gente adquirió su entrada para poder ver a Messi en primera persona. Pero la Pulga ni siquiera se podrá los pantalones cortos. El Fire anunció que “todas las entradas están agotadas”. Pero, a modo de compensación comunicó una serie de beneficios: “Habrá muchos que vendrán a un partido del Chicago Fire en Soldier Field por primera vez, y estamos emocionados de darles la bienvenida a la Familia Fire y darles la oportunidad de convertirse en fanáticos a largo plazo creando una atmósfera maravillosa y centrada en los aficionados”, dice la franquicia de Illinois. Y ofrece un crédito de US$ 250 para todos los que se abonen para la temporada próxima, más otro de 50 dólares a los compradores de entradas individuales para el partido con Inter “independientemente de qué jugadores puedan aparecer en el equipo”.

🏃‍♂️ Salió Messi!



Lionel Messi comes out to the training field and begins doing individual warm-ups and ball work while Inter Miami does a large rondo on the field next to him.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/YQIZ5iTmo7 — Franco Panizo (@FrancoPanizo) October 3, 2023

Inter Miami marcha en la decimotercera ubicación de la Conferencia Este, con 33 puntos y a cuatro unidades del noveno, Montreal, el último equipo en zona de clasificación a los playoffs. Las Garzas vienen de empatar 1-1 en el DRV PNK Stadium con New York City FC, gracias a un gol del argentino Tomás Avilés (ex Racing). A su temporada regular le quedan cuatro partidos: vs. Chicago (este miércoles, como visitante), vs. Cincinatti (el sábado, de local), vs. Charlotte (miércoles 18, de visitante) y vs. Charlotte, otra vez, como local, el sábado 21. Si Messi viajara a los partidos de eliminatorias con Argentina (el jueves 12 ante Paraguay, en el Monumental, y el martes 17 ante Perú, en Lima), se perdería el partido ante Charlotte.

La sociedad que piensa Inter para 2024: Messi-Modric

Más allá de lo que ocurra esta temporada con el equipo, en las oficinas de Inter Miami se planifica la temporada 24-25. En este sentido, uno de los nombres que figuraría en la lista de refuerzos es el del croata Luka Modric. A fines de agosto, el futbolista de Real Madrid, con contrato hasta junio del año próximo, se reunió en la isla de Sipan con David Beckham, uno de los dueños de la franquicia de la Florida.

A partir de ese momento arreciaron los rumores sobre la posible contratación del futbolista de la selección croata, un viejo conocido de Messi desde sus tiempos en Barcelona. La especulación volvió a agitarse en estos días, con varios posteos en redes sociales sobre el posible interés de Inter en el talentoso armador del equipo blanco. Martino, por ahora, prefiere centrarse en clasificar a las Garzas a los playoffs. Ya habrá tiempo de pensar en Modric. Y en eventuales refuerzos.

Lionel Messi y Luka Modric podrían jugar juntos la temporada 24-25 con la camiseta de Inter Miami Robert Michael - dpa

LA NACION