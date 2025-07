Messi recibió una fecha de suspensión y no jugará mañana frente a Cincinnati

A pesar de las especulaciones de un posible perdón, a la Major League Soccer no le tembló el pulso. La liga estadounidense suspendió por una fecha a Lionel Messi y a Jordi Alba por no haber formado parte del Juego de las Estrellas, que se realizó el miércoles pasado en Austin, Texas, con la presencia de las grandes figuras del certamen. Al no haber sido ausencias justificadas y avaladas por el organismo, se decidió la sanción sobre los dos futbolistas de Inter Miami, que de esta manera no estarán disponibles para el partido de este sábado, a las 20.15, ante Cincinnati.

Las reglas de la MLS estipulan que los jugadores que se pierdan el All-Star Game sin estar lesionados serán sancionados con un partido de suspensión. Zlatan Ibrahimović fue sancionado por no participar en el All-Star Game de 2018.

“Jordi Alba y Lionel Messi, de Inter Miami CF, no estarán disponibles para el partido de su club contra FC Cincinnati el sábado 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. De acuerdo con las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club”, dice el escueto comunicado emitido por la MLS.

Lionel Messi y Jordi Alba no serán de la partida ante Cincinnati MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El partido del Inter Miami contra el FC Cincinnati es muy importante en la carrera por el Supporters’ Shield. Dos futbolistas de Cincinnati, Evander y Miles Robinson, participaron en el Juego de Estrellas.

Igualmente, el DT de Inter Miami, Javier Mascherano, había esbozado la posibilidad de darle descanso a Messi: “A mí me gustaría que descansara, pero no es un decisión que deba tomar yo. La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Claramente me preocupa porque el equipo ha estado sufriendo muchas lesiones musculares a lo largo de la temporada. Fue deteriorándose gradualmente con la cantidad de lesionados”.

El comisionado de la MLS, Don Garber, había hablado en las últimas horas y no había cerrado la puerta a una amnistía: “Miami ha tenido un calendario que no se parece al de ningún otro equipo (...) La mayoría de nuestros equipos tuvieron un descanso de diez días. Miami no lo tuvo. Tuvimos a Leo jugando 90 minutos en casi todos los partidos que ha jugado”, expresó. Sin embargo, la sanción fue efectiva.

“Tenemos que gestionar eso como liga, pero al mismo tiempo tenemos reglas y también tenemos que gestionarlas”, dijo el dirigente de la MLS. Y añadió: “Así que nos hubiera encantado tener a Leo aquí. Nos encanta tener a cada jugador que fue seleccionado para el equipo All-Star aquí. Y después de este juego All-Star, veremos qué necesita suceder este fin de semana”.

Noticia en desarrollo