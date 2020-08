Lionel Messi y Josep Guardiola, una sociedad que funcionó a la perfección durante cuatro años en Barcelona; el entrenador dirige a Manchester City. Fuente: AP

Francisco Schiavo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 00:29

Una carta documento, el burofax (término castizo de España que ayer la Argentina debió importar de emergencia), obligó a la mente a proyectar algo que parecía un desvarío no hace tanto tiempo: ¿la camiseta de qué otro club vestirá Lionel Messi? Al haberse quebrado aquella relación que se insinuaba eterna con Barcelona, el argentino tendrá que elegir ahora un destino en el que se apuntan los clubes más poderosos del mundo. Manchester City reúne casi el estado ideal. Paris Saint-Germain coquetea con la tentación. Internazionale desde hace rato susurra al oído del Nº 10. Hay -y habrá hasta que se escriba el desenlace- una y mil hipótesis sobre el futuro de Messi.

"Si finalmente se concreta la salida de Barcelona, no imagino a Leo en ningún lugar exótico, de ésos que pagan fortunas pero que tienen una exigencia mucho menor. Estoy seguro de que él va a seguir su carrera en otro club que pueda darle el nivel competitivo que pretende. Messi va a querer seguir ganando títulos. En ese sentido, creo que Manchester City tiene todo lo que él precisa. No sólo por [Pep] Guardiola y [Sergio] Kun Agüero. Hay un proyecto futbolístico en el que puede sentirse cómodo con una adaptación mucho más rápida. Además, conoce a más gente dentro del club. Viéndolo de nuestro lado, a la selección puede venirle muy bien ese cambio de aire, con objetivos mucho más frescos", dice a LA NACION un dirigente de la AFA que conoce a Messi desde hace casi una década.

Messi ganó todo lo que se propuso con Guardiola como entrenador. Agüero es un compinche en la cancha y un confidente fuera de ella. Y también está el zaguero Nicolás Otamendi. Y el ecosistema de trabajo en Manchester City pondría en su camino a otros dos buenos conocidos: Txiki Begiristain, director deportivo de la entidad inglesa, y Ferran Soriano, presidente ejecutivo, con los que compartió tiempos de éxitos deportivos en el club catalán. El City y el rosarino comparten una obsesión: la Champions League, el desafío que se había impuesto el Nº 10 para la temporada europea que acaba de concluir con la consagración continental de Bayern Múnich.

Sergio Agüero, muy amigo de Messi, sería otro de los incentivos para que el rosarino recalara en Mancester City. Fuente: AFP

Según especulaciones de la prensa británica, Manchester City evalúa por estas horas la forma de realizar la contratación sin tener inconvenientes con el fair play financiero bajo el que se rige la UEFA. El club ciudadano había sido sancionado por la entidad europea por haber incumplido ese juego limpio numérico, pero en julio pasado el TAS revocó el castigo que le impedía participar en las competencias internacionales por dos años.

Paris Saint-Germain también puede ofrecerse como un buen destino para el argentino. Las especulaciones en la capital francesa estuvieron a la orden del día. Ambición, millones suficientes y, otra vez, los lazos. Ángel Di María tendería un puente afectivo para Messi. Además está Leandro Paredes, con quien el 10 había empezado a compartir más tiempo en el seleccionado argentino. Claro que integra el plantel alguien con quien La Pulga no sostiene una relación tan fluida: es otro rosarino, Mauro Icardi.

Otro rosarino, pero surgido en Central, Ángel Di María, resultaría una puente afectivo entre Messi y Paris Saint-Germain, que querría contratar a Luis Suárez. Fuente: Reuters

El reencuentro también se daría con Neymar, que en el último mercado de pases se había ilusionado con un regreso a Barcelona, en parte estimulado por Messi. Finalmente, la frustrada llegada del brasileño fue otro desencuentro entre el capitán y la dirigencia azulgranas. Como si todo eso fuera poco, rápidamente trascendió que PSG, financiado por capitales qataríes, pensaría en el uruguayo Luis Suárez para cubrir el lugar que dejó su compatriota Edinson Cavani y, de paso, allanar una negociación con el crack. "Messi sería muy bienvenido. ¿Qué entrenador le diría que no a Messi?", señaló el director técnico Thomas Tuchel en las últimas horas.

"Creo que Inter está intentando fichar a Messi", dijo Massimo Moratti, dueño del club nerazzurro entre 1995 y 2013, y las versiones se instalaron en Italia. La de Milán es otra de las pocas entidades que podrían realizar el gran esfuerzo económico para sumar al rosarino. En ese caso, la conexión argentina se daría con Javier Zanetti, ex compañero de Messi en el seleccionado, emblema y vicepresidente del club italiano.

Martínez era muy interesante para el Barcelona de Messi; al parecer, ahora lo Lionel para el Inter de Lautaro. Fuente: AP

La Gazzetta dello Sport había hablado del "sueño" de contar con el argentino a principios de este mes, cuando se conoció que Jorge Messi, padre y representante del futbolista, había comprado una casa en Milán. Aunque luego se aclaró que se trataba de sólo de una cuestión fiscal. La empresa china Suning, propietaria de 70% del total de las acciones de Inter, garantiza que el contrato del jugador no sería un inconveniente.

La segunda oleada de clubes abarca a Manchester United, Juventus, Chelsea y Milan como alternativas para la carrera del atacante, aunque más lejanas. Y tampoco se descarta algún ofrecimiento sorpresivo, como podría ser el de Al-Sadd, de Qatar, dirigido por otro ex compañero de Messi: Xavi Hernández.

¿Y la vuelta a la Argentina?

No hay un día en el que Newell's no sueñe con Messi. Sin embargo, éste no parece el momento deportivo ni económico como para repatriarlo, pese al movilizador argumento de la pertenencia, con Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco, Pablo Pérez y Mauro Formica como estandartes.

"No creo que la Argentina sea una alternativa viable por estos días, salvo que haya algo demasiado movilizador para él o su familia. Intuyo que lo de Newell's, de darse, sería más adelante, más sobre el final de su carrera", aventuró el mismo dirigente de AFA.

El fútbol está conmocionado por la decisión que tomó Lionel Messi al pedir irse de Barcelona. Ahora lo espera otra determinación tan importante como ésa, o más.