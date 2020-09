La imagen ya no parece un "adiós", sino un "hola de nuevo". Fuente: Reuters

Los medios del mundo se hicieron eco de la noticia de que Lionel Messi se quedará finalmente en Barcelona. Los diarios Marca, La Vanguardia, As y Mundo Deportivo, entre otros importantes medios españoles, publicaron la entrevista completa con Messi y tienen a la continuidad del crack rosarino como título principal de sus portales. "Messi se queda, la crisis también", dice la portada de Marca, que además lleva como tema "la mayor crisis del Barcelona". Y agrega: "El argentino continúa a regañadientes. Leo se confesó: «Me quería ir, pero nunca iré a juicio contra el club que amo»".

Mundo Deportivo titula en su tapa: "Mensaje demoledor". Resalta la frase "me quedo y daré el máximo" y destaca que el argentino rompe su silencio y anuncia que seguirá de blaugrana la próxima temporada. El diario As tituló en letras grandes "Me quedo", y más chico agregó otro entrecomillado del 10: "Nunca iré a juicio contra el club de mi vida".

Lo mismo ocurrió con los diarios ingleses, después de los rumores de que Messi podía ir a Manchester City, al que dirige Pep Guardiola. "Messi se queda en Barcelona después de que sus hijos se largaran a llorar y para evitar un litigio con el club", publicó The Sun en su portada. "Messi rompió el silencio y dijo que se queda en Barcelona, poniendo fin a la saga de su transferencia", publicó Daily Mirror.

En Italia, La Gazzetta dello Sport también tiene a la novedad de Messi como noticia destacada: "La verdad de Messi: Bartomeu no cumplió su palabra, pero yo nunca lo habría demandado". Los medios italianos ya habían desestimado la chance de que Leo fuera a Inter, de Milán.

En su sección de traspasos de fútbol, el diario deportivo francés L'Equipe eligió títular "Messi anuncia que permanece en Barça" junto al video de la entrevista de Goal, en su cuarta noticia en importancia.

¿Cuál fue la reacción de Barcelona? En la red social Twitter, el anuncio del delantero argentino sobre su continuidad en la institución no fue muy festejado: con un corazón azul y otro rojo, acompañado por una foto del rosarino vestido con la nueva camiseta del equipo, la cuenta de la entidad culé destacó una frase del futbolista con miras a la temporada entrante: "Voy a dar el máximo. Mi amor por Barcelona no va a cambiar nunca".

