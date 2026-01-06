Messi vs. Cristiano Ronaldo en Mundiales: estos son sus mejores números

El 2026 marcará un antes y un después en el fútbol internacional. Después de cinco participaciones consecutivas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo afrontarán, de no mediar inconvenientes, su sexto y último Mundial. Romperán el récord de participaciones que, hasta el momento, comparten con el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon, y los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carbajal, todos con cinco. Agigantarán su figura aún más de lo que ya lo hicieron, pero dirán adiós. Y sus ausencias, seguramente, se hará notar.

El objetivo de los dos es levantar la Copa del Mundo. El 10 argentino ya lo hizo en Qatar 2022, alcanzando la gloria máxima por la que luchó toda su carrera. El 7 portugués, por su parte, nunca lo logró, pero en los últimos meses, a diferencia de lo que dijo en años anteriores, aseguró que no lo desvela: “Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas: ‘Cristiano, ¿es tu sueño ganar el mundial?’ ’ No, no es mi sueño’, afirmó en una entrevista con el británico Piers Morgan.

Messi alcanzó la gloria máxima en 2022, cuando se consagró campeón del mundo con la selección argentina Tom Weller - dpa

Messi, sin embargo, aspira a defender el título. “Obviamente que ganas (de jugar la Copa del Mundo) las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo dentro de la cancha es espectacular. Siempre es un sueño jugar con la selección y más en torneos oficiales, así que ojalá, Dios quiera que pueda hacerlo otra vez”, señaló ante la insistencia de los medios por saber si participará del certamen.

Los datos y las estadísticas dejan en evidencia que el hoy delantero de Inter Miami brilló más en Mundiales que su gran rival en la lucha por ser el mejor del mundo en los últimos 20 años. Más allá de la consagración en la última edición -y del subcampeonato en Brasil 2014-, ‘Leo’ jugó 26 partidos, convirtió 13 goles y brindó ocho asistencias. Incluso ganó dos veces el Balón de Oro como el mejor del torneo: en 2014 y en 2022.

Messi besa la Copa del Mundo con el Balón de Oro como mejor jugador de Qatar 2022 en su brazo izquierdo Aníbal Greco - La Nación

Además, posee varios récords: es el futbolista con más partidos jugados, más minutos disputados y más encuentros como capitán en la historia del certamen ecuménico, además de ser el único en ganar dos Balones de Oro. ‘CR7′, por su parte, tiene un logro que hasta el momento nadie más pudo conseguir: es el único en convertir al menos un gol en cinco Mundiales (hizo uno en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, y cuatro en Rusia 2018).

A nivel colectivo Messi fue campeón en Qatar 2022 y subcampeón en Brasil 2014. En el resto de los Mundiales en los que dijo presente, la selección argentina quedó eliminada en cuartos de final en dos ocasiones (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y en octavos de final en Rusia 2018. En contrapartida, Ronaldo nunca llegó a la final: fue semifinalista en 2006, cuartofinalista en 2022 y octavofinalista en 2010 y 2018. En 2014 Portugal se despidió en la etapa de grupos.

Cristiano Ronaldo devastado por la eliminación de la selección de Portugal en Brasil 2014 Sebastián Rodeiro - LA NACION

Estadísticas en Mundiales

Lionel Messi

Mundiales jugados : 5

: 5 Partidos : 26

: 26 Goles : 13

: 13 Asistencias : 8

: 8 Balones de Oro : 2

: 2 Títulos: 1

Cristiano Ronaldo