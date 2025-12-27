Cuántos mundiales jugó Lionel Messi y el récord que busca romper en 2026

Lionel Messi sigue en un nivel altísimo. Ya hace varios años, el astro argentino ganó todo y tomó la decisión de afrontar sus últimos años de carrera sin la presión que implica disputar los torneos más importantes del mundo. Se mudó a Estados Unidos para seguir brillando en Inter Miami, donde levantó cada copa que se cruzó en su camino. Está vigente, en plenitud, y todavía se permite un último gran sueño: defender la Copa del Mundo con la selección argentina.

Sin embargo, aunque lo desvele, aún no confirmó su presencia en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. La decisión, según él mismo indicó, será “día a día” y estará supeditada a su estado físico y al inicio de la pretemporada con las Garzas en enero. “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Una buena pretemporada creo que cambia todo”, aseguró. Sin embargo, reafirmó su deseo de participar. “Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a la selección si estoy”, continuó.

¿Llega a los seis Mundiales? Lionel Messi quiere jugar su última Copa del Mundo con la Argentina ELSA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En caso de formar parte de la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni, DT del seleccionado albiceleste, ‘Leo’ romperá un nuevo récord: se convertirá en el jugador con más Mundiales disputados en toda la historia, con seis. El otro que alcanzaría esa marca sería Cristiano Ronaldo, que también aspira a viajar a Norteamérica con Portugal.

Los récords de Messi en Mundiales

Argentino con más ediciones disputadas

Es el único argentino en jugar cinco Mundiales. Estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Supera en la tabla a Diego Armando Maradona y Javier Mascherano. El primero estuvo en España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. ‘El Jefecito’, por su parte, compartió plantel con Messi en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Futbolista con más ediciones disputadas en general

Con cinco Copas del Mundo en su haber, Messi disputó la misma cantidad que el alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y los mexicanos Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966).

Argentino con más partidos jugados

En el debut contra Arabia Saudita en Qatar 2022, Messi igualó a Mascherano. Contra México, en la segunda jornada de la etapa de grupos, alcanzó a Maradona, y frente a Polonia, en el cierre de la primera ronda, superó a ambos. Como disputó los siete duelos del Mundial, la cantidad máxima posible, quedó con 26 en toda su carrera.

Messi brilló en Qatar y, entre otras cosas, se convirtió en el jugador con más partidos en Mundiales Aníbal Greco - La Nación

Más partidos jugados entre jugadores de todo el mundo

Los 26 partidos en Mundiales lo ubican, también, como el jugador con más presencias de toda la historia, por encima de Matthäus (25). Con cada partido que afronte en la próxima Copa del Mundo, en caso de participar, agigantará su figura y su récord en este apartado.

Más minutos disputados

Con Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Messi alcanzó la cifra de 2314’. Así superó a Paolo Maldini como el futbolista con más minutos en citas ecuménicas. El italiano sumó 2217′ entre Italia 1990 y Corea del Sur-Japón 2002 y el argentino lo superó gracias a los 690′ que jugó hace tres años en Medio Oriente.

Máximo goleador argentino

En Qatar, con sus goles ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete en la final con Francia, convirtió siete goles y llegó a los 13 en total en Mundiales. En los cuatro anteriores acumuló seis conquistas en 19 encuentros: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014 y uno más en Rusia 2018. En Sudáfrica 2010 no convirtió.

Messi convirtió siete goles en el Mundial 2022 y quedó a uno del máximo goleador del certamen, Kylian Mbappé Clive Brunskill - Getty Images Europe

Más partidos como capitán

Antes de Qatar 2022, Diego Maradona tenía la marca de más juegos en Copas del Mundo como capitán de la Argentina con 16, logrados por México 1986 (7), Italia 1990 (7) y Estados Unidos (2). Messi llegó a su quinto Mundial con 12 y disputó otros siete, por lo que llegó a 19 y lo superó. En Sudáfrica 2010 portó la cinta una vez -frente a Grecia-, en Brasil 2014 en los siete duelos y en Rusia 2018 en cuatro.

Más balones de oro en Mundiales

El Balón de Oro al Mejor Jugador de cada edición mundialista comenzó a entregarse en España 1982. Desde entonces, ningún futbolista había logrado quedarse con el premio en más de una oportunidad. Messi, al igual que en Brasil 2014, fue elegido como el futbolista con mejor rendimiento en Qatar 2022 y pasó a ser el único con dos reconocimientos en diferentes Mundiales.