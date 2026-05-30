Los 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, definió la nómina de 26 jugadores para el Mundial 2026. El cuerpo técnico apostó por un plantel que combina la experiencia de los campeones en Qatar 2022 con la frescura de jóvenes estrellas que se ganaron su lugar en el ciclo actual. Lionel Messi encabeza la lista de convocados y se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo, un récord absoluto que compartirá con Cristiano Ronaldo y, probablemente, con el mexicano Guillermo Ochoa.

Entre los arqueros, Scaloni mantiene a Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, dos piezas clave del proceso anterior. A ellos se les suma Juan Musso, quien tras su gran desempeño en Atlético de Madrid se ganó el derecho de ocupar el tercer puesto después de superar una fractura en el maxilar que lo marginó de la última cita mundialista.

Juan Musso "la rompió" en Atlético de Madrid durante este 2026 y se ganó un lugar en el Mundial Soccrates Images - Getty Images Europe

La defensa presenta cambios notorios ante las ausencias sorpresivas de Marcos Acuña y Marcos Senesi. El DT eligió a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y los debutantes Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Estos últimos, figuras en el Olympique de Marsella, se perfilan como los recambios naturales del ‘Cuti’ Romero y Tagliafico, respectivamente.

El mediocampo conserva la base consolidada con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que no sumó minutos en Rusia 2018, se perdió Qatar 2022 por lesión y tendrá una revancha personal en Norteamérica. A este bloque se agregan Thiago Almada, Nico Paz y Valentín Barco. El ex-Boca, tras su destacada temporada en Racing de Estrasburgo, aseguró su transferencia al Chelsea para después de la Copa del Mundo y se ganó un lugar en la lista.

Thiago Almada fue campeón del mundo en Qatar 2022 pero casi no tuvo participación; se perfila como titular para este 2026 Gustavo Garello - AP

Por otro lado, la polifuncionalidad aparece como un criterio determinante para disputar un Mundial. En este apartado, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, se metieron en la lista por su versatilidad táctica. El ex-Fiorentina, al igual que Lo Celso, tendrá una revancha personal tras quedar afuera de la convocatoria en 2022 por una lesión muscular, mientras que el hijo del ‘Cholo’ debuta en una lista mundialista.

En la zona ofensiva, la presencia de Messi marca el eje del equipo junto a los habituales Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La nómina cuenta con la inclusión de José Manuel López, quien ingresa ante la baja por rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha de Joaquín Panichelli, su competidor directo por el rol de tercer delantero. El ‘Flaco’ vive un momento inmejorable en Palmeiras, uno de los mejores equipos de Sudamérica.

Todos querían que esté: Lionel Messi fue convocado para disputar el Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

La estrategia de Scaloni pondera la continuidad de los referentes, aunque también le abre la puerta a jugadores que demostraron un nivel superlativo durante el último año. El DT confía en el equilibrio entre la jerarquía de los veteranos y la ambición de quienes pisan por primera vez el escenario mayor del fútbol internacional. La nómina completa refleja una estructura sólida que busca sostener el estilo de juego que llevó a la Argentina a la cima mundial en el pasado reciente.

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

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