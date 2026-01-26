Mientras preocupa el 9, Boca pierde a sus extremos: Velasco se lesionó y Aguirre se acerca a Estudiantes

Como en una partida de ajedrez, Claudio Ubeda va moviendo y reacomodando las piezas de Boca a medida que las urgencias lo ponen en jaque. El domingo, en el debut en la Bombonera ante Riestra, debió improvisar con Lucas Janson en la posición de número nueve producto de la sangría de lesiones. Ahora, a 48 horas del partido ante Estudiantes, en La Plata, otra contingencia lo empuja a una jugada forzada: con Alan Velasco afuera por varias fechas, y con Brian Aguirre con muchas chances de ser cedido al Pincha como parte de la negociación por Santiago Ascacibar, el técnico no cuenta con otro extremo en el plantel que le permita completar su esquema ideal, el 4-3-3. Por lo pronto, promovió a dos juveniles de la Reserva campeona, mientras espera un guiño de la dirigencia para avanzar por uno o más refuerzos.

El lunes arrancó con una mañana agitada en el predio de Ezeiza: a primera hora, Marcelo Delgado le comunicó al entrenador que el pase de Santiago Ascacibar estaba al caer, pero que el acuerdo con el Pincha incluía, a su vez, la partida de Aguirre, a préstamo por un año. Poco después, Alan Velasco fue revisado por los médicos y se decidió que fuera a realizarse estudios a raíz de la molestia que lo obligó a dejar la cancha ante el Malevo, cuyos resultados no fueron los esperados.

Así, el DT se quedó prácticamente sin opciones en el extremo derecho, por lo que evalúa modificar el dibujo o apostar por Kevin Zenón, quien hoy aparece relegado y que hasta hace pocos días evaluaba una cesión en busca de mayor rodaje.

Ubeda analiza alternativas de cara al duelo del miércoles en La Plata JAVIER GARCIA MARTINO

De acuerdo al parte médico oficial, Velasco padece una distensión de grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, una lesión similar a la que sufrió en octubre de 2025, tras un golpe en una práctica de fútbol, y que lo alejó de los campos durante dos meses. En esta ocasión, el tiempo de recuperación estimado también es de 60 días. Si bien Velasco no tiene características de wing, y frente a Riestra se mostró más suelto, alejado de la banda, el mediapunta de 23 años se había ganado un lugar como titular luego de que se cayeran los pases de Marino Hinestroza, quien terminó en Vasco da Gama, y de Kevin Serna, por quien Boca ofertó pero a quien Fluminense declaró intransferible.

La jugada que derivó en el golpe se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo, tras una fuerte infracción de Mariano Barbieri, que fue directo a cortarlo a la carrera e impactó con la pierna izquierda sobre la derecha de Velasco, acción que le valió la tarjeta amarilla. Un cuarto de hora más tarde, y tras recibir otras dos faltas, Velasco pidió el cambio y le aplicaron hielo en la zona. Su reemplazo fue justamente el exNewell’s, quien había arrancado el verano como parte de los once.

Sin embargo, ante la baja confirmada de Rodrigo Battaglia, que deberá estar fuera de las canchas alrededor de seis meses luego de someterse a una intervención quirúrgica por una afección en el tendón de Aquiles, Boca buscó contratar a Ascacibar, y una de las condiciones que impuso Estudiantes fue incluir a Aguirre como moneda de cambio. El futbolista, en principio, dudaba de dejar Boca porque se veía con chances de pelear un lugar en el equipo; finalmente, aceptó la cesión, motivado también por la salida próxima de Cetré, figura de Estudiantes, al fútbol brasileño.

Brian Aguirre espera una definición: pasaría a préstamo a Estudiantes, con opción de compra del 50% Prensa Boca

Ante esta situación, Ubeda maneja dos alternativas de cara al compromiso de este miércoles en Uno: incluir a Zenón como extremo, posición en la que ya fue utilizado en el amistoso frente a Millonarios, o modificar el esquema y atacar con dos puntas: Exequiel Zeballos y Lucas Janson.

Este lunes, además, Edinson Cavani participó de la práctica de fútbol en Boca Predio y busca meterse en la lista de concentrados para el duelo en La Plata, aunque no ve acción desde noviembre por una lumbalgia y es poco probable que juegue desde el inicio. Por su parte, Miguel Merentiel se recupera de un desgarro en el gemelo derecho y Milton Giménez, que arrastra una pubalgia, también podría pasar por el quirófano.

Frente a la seguidilla de lesiones en la ofensiva, Boca no descarta salir al mercado en busca de caras nuevas. Ángel Romero, quien se realizará la revisión médica este martes y firmará contrato por un año, puede ocupar la posición de extremo, aunque su llegada estaba prevista desde antes de perder a Velasco.

El libro de pases cierra este martes a las 20, aunque los equipos que cedan o transfieran futbolistas al exterior tendrán un plazo más amplio. Si eso no ocurre, el club analiza solicitar un cupo extra por la lesión de Battaglia, pese a que el reglamento de AFA indica que “el jugador a ser reemplazado deberá haber figurado en la Planilla de Firmas y Resultado del equipo de Primera División y/o División Reserva en al menos el 25% de los partidos disputados hasta el momento”, y que “este porcentaje no se tendrá en cuenta en los primeros tres (3) partidos de la temporada”.

En paralelo, Ubeda promovió de manera provisoria a dos nuevos juveniles: se trata del extremo de 19 años Gonzalo Gelini y el volante ofensivo Tomás Aranda, de 18, ambos con posibilidades de ser convocados para el partido contra el León.

Boca, que aún no anunció oficialmente a ningún refuerzo, comenzó el año golpeado por las lesiones, con menos alternativas que en 2025, y casi todas en el ataque. Una situación límite que vuelve a colocar a la dirigencia en el centro de la escena, con la necesidad de incorporar futbolistas con el torneo empezado y el calendario cada vez más apretado.