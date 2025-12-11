Miguel Ángel Borja fue autocrítico tras su salida de River y no le cerró la puerta a Boca

Miguel Borja, el Colibrí, tuvo momentos muy dulces luciendo la camiseta de River, sobre todo con Martín Demichelis como DT. Sin embargo, bajó mucho su rendimiento desde que Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica: se le humedeció la pólvora, dejó de anotar goles e, incluso, falló penales. Eso generó la decepción de los hinchas y llevó a que el club de Núñez no le renovará el contrato, que vence a fin de año. En breve, el colombiano estará con el pase en su poder y ya está analizando dónde seguir, sobre todo porque anhela tener continuidad con miras al Mundial de 2026.

Miguel Borja pidiéndole disculpas a los hinchas de River tras un pobre rendimiento ALEJANDRO PAGNI - AFP

En ese contexto y cuando muchos creían que Boca no sería nunca una opción, el propio delantero sorprendió al no cerrar la puerta xeneize. En una entrevista con ESPN F90 desde su lugar de origen (Tierralta, Colombia), el atacante respondió, primero, si jugaría en otro club de la Argentina: “Tengo nacionalidad argentina. En cualquier momento me vuelvo otra vez. En Argentina hice una familia, construí amistades, hubo gente que lloró junto a mí que tengo en mi corazón. Viví momentos que me dejaron marcado. Mi trabajo es jugar al fútbol y meter goles. Esa es la vida".

De inmediato, sonrió cuando el periodista/relator Federico Bulos le preguntó si atendería el llamado de Juan Román Riquelme. “No me pongan en esa”, sonrió. Y continuó: “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se reía apenas te escuchó. No puedo decir: ‘De esta agua no he de beber‘. Ahora estoy disfrutando de las vacaciones. Yo lo dije en una ocasión: en su momento, antes de ir a River, hubo contactos con gente del consejo (de Boca). ¿Si lo atendería a Riquelme? Tengo que preguntarle a mi hermano (lanzó una carcajada)“. El hermano de Borja, que dijo ser hincha de Boca, entró en escena y soltó: ”Hay que escuchar cuál es la oferta, ver qué dice Román. Si de pronto vamos para allá con todo, para la Bombonera".

Atención a este momento que puede ser clave para el futuro del delantero colombiano...



En la nota, el delantero asumió la responsabilidad que tuvo para que se produjera el desgaste futbolístico en River. Fue autocrítico. “Siento un poco de sinsabor porque no me fui como yo quería, que era con título. El último año es siempre lindo salir con un título y siendo protagonista; no me pasó a mí, no fue un año bueno, lo acepto y lo reconozco, no es fácil, pero me ayuda a crecer. Voy a cumplir 33 años y uno aprende. Fue duro, como para la familia también. Es difícil cuando erro un gol, erro penales, soy el primero en darme fuerte. Sirve para aprender y crecer”, dijo Borja.

Y prosiguió: “La idea de Marcelo (Gallardo) era que todo terminara bien, obviamente que después se abren y se cierran puertas. Las competencia son así. Quizás se cumple un ciclo para Borja pero llega otro nueve, otro chico, hay jugadores de la reserva que están pidiendo pista. Así como llegó Borja y le tocó debutar, pasará en River. Es lo normal de la vida, del deporte y la competencia. ¿Si tengo un reproche para Gallardo? No, no; yo fui muy respetuoso con Marcelo. Jamás le pedí ni le dije que quería jugar o que me dejara. Sí teníamos diálogo de conceptos futbolísticos, pero él después toma las decisiones. Soy el primero en decir que no me tocó un buen momento. Dios me dio la bendición de estar en otros equipos, de ganar cosas, lo más importante es el equipo. El objetivo fue dejar una huella como futbolista y persona>; pienso que se cumplió”.

“Creo que hay ciclos que se cumplen, puertas que se cierran y otras que se abren. Tuve un momento difícil en lo personal el año pasado y repercute mucho en la familia”, dijo el delantero, en relación a la investigación por un presunto maltrato físico a sus hijos de 7 y 10 años, luego de una acusación efectuada por las autoridades del colegio al que asistían los menores. “Después de lo que pasó en la escuela de los chicos no falté a un entrenamiento, siempre fui responsable. Marcelo me dijo que si necesitaba tiempo extra lo iba a tener, pero le dije que no. Eso me generó un dolor, pero estuve con las botas puestas. Hay un desgaste y más allá de todo eso le doy gracias a Dios porque Argentina me dio una nena, yo tengo cuatro varones, fue el mayor premio que me dio Argentina”.

Miguel Borja y Marcelo Gallardo, un gesto con afecto Prensa River

“Saben que soy una persona alegre, la pasaba muy bien en esa linda institución (por River). Eso me marcó mucho. Hay momentos en los que uno se siente como pez en el agua, donde todo fluye. Y otros momentos en los que no. Uno entrena más de lo que está entrenando y las cosas no salen, es entendible, es normal que pase en el fútbol, en el deporte y en todos los ámbitos. Es parte de la vida”, explicó. ¿Cómo se iba a su casa luego de errar goles en los partidos? “Obvio que me iba mal. Queríamos dar lo mejor pero no salían las cosas. Cuando estás bien aparecen muchos mensajes, pero son pocos cuando las cosas van mal”.

Borja dijo que tiene opciones para emigrar a Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México. Además, contó las diferencias estratégicas entre el equipo dirigido por Demichelis y el de Gallardo. “No sé, yo quisiera saberlo, porque lo hablé con Marcelo, con (Matías) Biscay. Lo hablábamos en la interna. Hacíamos mucho trabajo para mejorar. Muchas veces me quedaba y no la metía. Es muy fácil decir: ‘Con Demichelis si o con Marcelo no’. Pero no estaría bien porque las oportunidades con Marcelo las tuve y no las aprovechaba. Muchas veces me caía, asumo mi responsabilidad, soy autocrítico con mi rol”.

El brillo de Miguel Borja en River se fue apagando poco a poco GLEDSTON TAVARES - AFP

Sobre la ausencia de River en la próxima Copa Libertadores, Borja tuvo una mirada optimista: “Había muchas opciones para jugar la Libertadores el próximo año. Siempre es uno de los mayores objetivos de River, pero la Copa Sudamericana no deja de ser importante. La ganaron en 2014 y si Dios le está dando la oportunidad de jugarla, es porque se la tiene preparada. Hay que verlo del lado positivo, de que se puede dar. Es un lindo reto para Marcelo y ese gran grupo que quedó”.